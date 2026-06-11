«1С-Битрикс» и «Ред Софт» обеспечили централизованное управление и безопасность корпоративных ИТ-инфраструктур

Компания «1С-Битрикс» объявила о завершении комплексных технологических испытаний совместно с разработчиком отечественного программного обеспечения «Ред Софт». По результатам тестов подтверждена полная совместимость цифровой платформы «Битрикс24» с системой централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред Адм». Интеграция решений позволяет корпоративным заказчикам развертывать продукты «Битрикс24» в полностью контролируемом, прозрачном и защищенном отечественном доменном контуре.

«Битрикс24» — единая цифровая платформа для коммуникаций, продаж, совместной работы, обучения, автоматизации HR-процессов и управления персоналом. Включает в себя AI-помощников, мессенджер, корпоративный портал, CRM, чаты, видеозвонки, базу знаний, КЭДО, инструменты для целеполагания, корпоративный университет, систему оценки 360, геймификацию, аналитику, опросы и HR-сервисы. В апреле «Битрикс24» запустил платформу VibeCode для создания бизнес-приложений с помощью искусственного интеллекта.

«Ред Адм» — система централизованного управления ИТ-инфраструктурой для автоматизации рутинных задач администрирования и обеспечения плавного перехода с зарубежных решений. Единый веб-интерфейс позволяет управлять доменом и его объектами, централизованно развертывать и настраивать операционные системы, работать с файловыми хранилищами, мигрировать объекты ИТ-инфраструктуры, а также настраивать политики безопасности и правила работы в домене.

Сотрудничество между компаниями началось в 2021 г. при получении сертификата совместимости решений «1С-Битрикс» с операционной системой «Ред ОС». В 2025 г. «1С-Битрикс» и «Ред Софт» подтвердили партнерство официальным соглашением о сотрудничестве.

В ходе совместных испытаний инженерные службы уделили особое внимание вопросам информационной безопасности и контроля конфигураций. Тестирование подтвердило, что «Битрикс24» в инфраструктуре под управлением «Ред Адм»: корректно подчиняется централизованным групповым политикам и правилам безопасности домена; стабильно функционирует в условиях автоматизированного развертывания и удаленного конфигурирования системными администраторами; взаимодействует с инфраструктурными сервисами без нарушения целостности и защищенности периметра заказчика.

Роман Стрельников, руководитель направления по информационной безопасности «1С-Битрикс», сказал: «Централизованное управление конфигурациями — это фундамент минимизации рисков информационной безопасности внутри корпоративного периметра. В рамках тестирования совместимости наших продуктов с системой «Ред Адм» эксперты детально проверили характер взаимодействия прикладного ПО со службами каталогов и инструментами автоматизации администрирования. Для крупных предприятий и государственных организаций критически важно, чтобы внедрение бизнес-платформ не создавало слепых зон для ИБ-департаментов. Подтвержденная совместимость гарантирует, что «Битрикс24» прозрачно интегрируются в управляемую доменную структуру. Это позволяет службам ИТ и ИБ централизованно контролировать права доступа, применять необходимые политики безопасности на уровне операционных систем и оперативно реагировать на инфраструктурные изменения, сохраняя непрерывность и защищенность ключевых бизнес-процессов».

Анна Авхимович, руководитель направления маркетинга технологических партнеров «Ред Софт», сказала: «Партнёрство с «1С-Битрикс» подтверждает нашу стратегию: «Ред Адм» становится надёжной инфраструктурной основой. Заказчики могут разворачивать «Битрикс24» в управляемом домене, сохраняя привычные процессы и одновременно получая централизованный контроль над политиками безопасности, развёртыванием и доступом. Это — импортозамещение без потери эффективности».