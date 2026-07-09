CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Свободное ПО Софт Бизнес Телеком Интернет-доступ Цифровизация Бизнес-приложения ИТ в госсекторе ИТ в торговле
|

Промышленность России под сложной фишинговой атакой. Хакеры применили многоступенчатую схему

Эксперты «Лаборатории Касперского» выявили целевую фишинговую кампанию, направленную на производственные предприятия в разных странах — в частности, России, Чехии, Малайзии и Египте. Признаки кибератаки начались в апреле 2026 г. и все еще продолжается. Хакеры рассылают письма на иностранных языках якобы от потенциальных заказчиков, которые интересуются продукцией, и пытаются выманить корпоративные данные.

Кибератаки на бизнес

Обнаружена многоступенчатая кибератака на российскую промышленность, об этом CNews сообщил представитель «Лаборатории Касперского».

В июле 2026 г. эксперты «Лаборатории Касперского» выявили целевую фишинговую кампанию, направленную на производственные предприятия в разных странах, в частности в России, Чехии, Малайзии и Египте.

Злоумышленники рассылают письма на английском языке якобы от потенциальных заказчиков, которые интересуются продукцией, и пытаются выманить корпоративные данные.

По данным сотрудников по кибербезопасности «Лаборатории Касперского», массовая кампания началась еще в апреле 2026 г. и продолжает активно действовать и в июле 2026 г., поэтому ИТ-угроза для организаций сохраняется.

Этапы фишинговой атаки

Фишинговая схема состоит из нескольких этапов. Сначала потенциальным жертвам приходит письмо якобы от заинтересованного покупателя с просьбой уточнить детали о производимой продукции — например, узнать точную стоимость или доступность для заказа.

boitumelo-eavaems9fqa-unsplash_1.jpg
Unsplash - Boitumelo
Сложная фишинговая атака на производство в России, ушлые хакеры применили многоступенчатую схему

Если получатель отвечает, далее ему присылают ссылку, по которой якобы можно скачать файл с техническими требованиями к продукту — либо сразу в следующем сообщении, либо после обсуждения и дополнительных вопросов.

Перейдя по ней, пользователь попадает на фишинговую страницу, имитирующую популярный облачный сервис для работы с PDF-документами. При нажатии кнопки «Скачать» на экране появляется «Форма для авторизации», где требуется ввести корпоративную электронную почту и пароль якобы в целях безопасности, чтобы предотвратить несанкционированный доступ к файлу.

На самом деле это уловка хакеров, направленная на получение учетных данных.

Постоянная эволюция

«Мы видим, что целевой фишинг продолжает эволюционировать. Злоумышленники все чаще переходят от простых схем к сложным многоэтапным кампаниям, поскольку это значительно повышает шансы на успешную кибератаку. При этом они тщательно готовятся, изучают информацию об организациях, чтобы создавать максимально убедительные легенды. Например, разрабатывают сценарии кибератак с учетом специфики работы производственных предприятий. Нередко атакующие используют ИИ-инструменты для составления текстов фишинговых писем и автоматизации других процессов», — отметил эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Роман Деденок.

Для снижения рисков организациям необходимо уделять повышенное внимание кибербезопасности — внедрять надежные технические средства защиты и повышать уровень цифровой грамотности сотрудников, добавил эксперт.

Соблюдайте безопаснсоть

«Лаборатория Касперского» также рекомендует организациям соблюдать ряд правил.

Во-первых, повышать уровень цифровой грамотности сотрудников. Для этого подойдут специализированные курсы и тренинги, в том числе на онлайн-платформе Kaspersky Automated Security Awareness Platform. Для расширения навыков специалистов по информационной безопасности целесообразно использовать продвинутые тренинги от экспертов «Лаборатории Касперского».

От «темных данных» до автономных заводов: главные промышленные кейсы на CNews Forum Кейсы 2026
От «темных данных» до автономных заводов: главные промышленные кейсы на CNews Forum Кейсы 2026 цифровизация

Во-вторых, предоставлять специалистам по информационной безопасности (ИБ) актуальную информацию о новейших тактиках, техниках и процедурах злоумышленников, например, с помощью сервисов Kaspersky Threat Intelligence.

В‑третьих, Внедрять надежные защитные ИТ-решения, которые автоматически отправляют подозрительные письма в спам, такие как Kaspersky Secure Mail Gateway.

В-четвертых, применять комплексные ИТ-решения, позволяющие выстроить гибкую и эффективную ИТ-систему кибербезопасности, например, Kaspersky Symphony XDR.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какую платформу виртуализации выбрать: отечественное, опенсорс или совместить?

Они «не амбициозны и сопротивляются». Гигантский российский ритейлер ищет сторонних консультантов для перевоспитания своей ИТ-команды

Цифра без иллюзий: как лидеры российского бизнеса строят независимые экосистемы

Postgres Professional переходит к экосистеме: гендиректором стал Артём Галонский

Postgres Professional переходит к экосистеме: гендиректором стал Артём Галонский

Технологический кластер Softline возглавил топ-менеджер промышленных гигантов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный

Самые полезные гаджеты для похода: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще