Они «не амбициозны и сопротивляются». Гигантский российский ритейлер ищет сторонних консультантов для перевоспитания своей ИТ-команды

Принадлежащий Алексею Мордашову ритейлер «Лента» ищет сторонних консультантов, которые должны помочь ему разобраться с проблемами в ИТ-команде. Ритейлер опубликовал документы, в которых раскрыл, что десятки высокопоставленных айтишников не демонстрируют должной амбициозности и сопротивляются изменениям. Командообразование, оценка по Hogan и коучинг не исправили ситуацию — теперь дело за комплексной программой развития руководителей ИТ, которую должны создать внешние эксперты. По итогам работы ожидается уменьшение негативных реакций на изменения на 40%.

Перевоспитание айтишников

Крупный российский ритейлер «Лента» объявил запрос предложений на консультационные услуги по комплексной программе развития 24 руководителей ИТ уровня CEO-2 и CEO-3 (второго и третьего уровня подчинения генеральному директору). Закупка опубликована на платформе Bidzaar 6 июля 2026 г., прием предложений открыт до 15 июля 2026 г. По итогам тендерных процедур выбор победителя не обязателен.

К закупке компания приложила техническое задание, в котором неожиданно жестко отозвалась о работе собственной ИТ-команды.

В техзадании указано, что за последние три года в топ-команде ИТ произошли значительные изменения, в частности, состоялся переход на 60% от реактивной культуры к проактивной, «но команда все равно работает не слаженно, не использует потенциал эффективности на полную, не амбициозна».

Depositphotos - cookiecutter Крупнейший российский ритейлер борется с проблемами в ИТ-отделе

«Лента» уже пыталась добиться от своих айтишников более слаженной работы. Для этого использовались командообразование, оценка по Hogan (научно обоснованная система психометрического тестирования для оценки личности, управленческого потенциала и рисков в поведении — прим. CNews), индивидуальные планы по развитию, работа с коучами в индивидуальном и командном форматах.

«Однако прогресс не идет так быстро, как хотелось бы, команда теряет продуктивность в принятии решений, присутствует сопротивление изменениям», — говорится в техзадании.

Усложняет ситуацию и матричная организационная структура (когда сотрудники подчиняются одновременно двум начальникам — прим. CNews), особо отмечено в документе.

«Мы действительно ищем внешних консультантов для работы с командой ИТ — это плановая инициатива в рамках нашего подхода к непрерывному развитию управленческих компетенций и развитию человекоцентричного подхода. Мы регулярно инвестируем в рост наших сотрудников и руководителей, и в данном случае речь идет о стандартной практике привлечения внешней экспертизы», — подтвердили CNews в пресс-службе «Ленты».

Под командой топов в «Ленте» подразумевают руководителей по «разным страмам» (основные направления деятельности, бизнес-потоки или ключевые функциональные области — прим. CNews). Они находятся в прямом и матричном подчинении у CEO ИТ-компании, которая, в свою очередь, входит в группу компаний «Лента».

Видение будущего

В «Ленте» сформулировали свои ожидания от топ-команды айтишников. Это повышение результативности через рост и достижение целей по стратегическим метрикам ИТ. Среди стратегических целей — рост исполнения KPI на 20%, OKR (стратегические цели) — на 40% по сравнению с 2026 г. NPS клиентов (индекс лояльности) должно увеличиться на 15 пунктов по сравнению с 2025 г. Ожидается, что скорость принятия решений вырастет на 30%. Также компания ждет командную слаженность, в том числе рост индекса доверия и сотрудничества на 25% (по результатам пульс-опросов или иных согласованных в рамках проекта инструментов). Один из важных пунктов — снижение сопротивления. Ожидаемое уменьшение негативных реакций на изменения должно достигнуть 40%. Среди задач — выявить препятствия к улучшениям, в том числе культурные.

Консультационная программа должна быть рассчитана на 24 руководителей уровня CEO-2, -3 (прямые и матричные подчиненные ИТ-директора) и лидеров целей OKR. Срок реализации: 6-9 месяцев с четкими этапами и контрольными точками. Консультанты должны разработать программу с учетом специфики «Ленты», учитывая такие факторы, как матричная структура, ИТ-сектор, динамичная среда, переход от культуры правил к культуре результата.

Трансформация ИТ-функции

«Лента» в феврале 2026 г. создала ИТ-компанию «Лента Тех», чтобы быстрее запускать и масштабировать новые решения, сообщал CNews. В новую компанию Lenta Tech вошли цифровые и технологические направления: дирекция по информационным технологиям, онлайн-дирекция, служба продвинутой аналитики, «HR цифра», дирекция по цифровому маркетингу и лояльности.

Одна из задач новой бизнес-единицы — монетизировать продукты на внешнем рынке.

В интервью «Ведомостям» директор по цифровым инновациям и IT «Группы Лента» Сергей Сергеев отмечал, что переход к продуктовой разработке «ломает привычную для ритейла парадигму, где ИТ воспринимались исключительно как сервисная функция». Для этого требуется изменение сознания руководителей и превращение ИТ-команды «в полноценного участника процесса».

В беседе с CNews Сергеев признавал, что трансформация ИТ-службы ведется последние три года, а одним из ключевых направлений является децентрализация. Ранее ИТ-системы были централизованы, и «было трудно понять, для кого работают ИТ-специалисты — на компанию в целом или на конкретный отдел». В мае 2024 г. Сергеев признавал, что «любые изменения всегда вызывают сопротивление».

«Лента» — российская группа компаний, работающая в сфере розничной торговли и включающая в себя гипермаркеты и супермаркеты под брендом «Лента», а также магазины формата «у дома» под брендом «Монетка», интернет-сервис по доставке продуктов питания «Утконос» и сеть формата дрогери под брендом «Улыбка радуги». В 2025 г. общая торговая площадь «Группы Лента» достигла 3 млн кв. м. Общее количество магазинов по состоянию на 31 декабря 2025 г. увеличилось до 6 тыс. 760 точек продаж. Компания входит в группу «Северсталь» миллиардера Алексея Мордашова.



Мнения экспертов

Эксперты считают, что в «Ленте» столкнулись с типичными для российской ИТ-сферы проявлениями, связанными с особенностями современных реалий.

Корпоративный ИТ в России формировался в условиях дефицита специалистов и быстрого роста, поэтому многие нынешние руководители выросли как сильные технические эксперты, но без системного управленческого трека, пояснила CNews руководитель рекрутмента ГК «Корус Консалтинг» Ярославна Волынская.

«Плюс последние три года добавили колоссальную нагрузку: импортозамещение, уход вендоров, кадровый отток. ИТ-руководители работали в режиме постоянного антикризисного управления, и в таком режиме стратегическое мышление объективно уходит на второй план, так как не хватает ресурсов», — считает Волынская.

Эксперт отмечает, что одна из черт, сопротивление изменениям, — это не личная черта характеров руководителей, а рациональная защитная стратегия: если исторически в компании сложился жесткий порядок процессов, люди интуитивно избегают инициатив. Подобное поведение было рационально для выживания, но теперь — это тормоз для бизнеса. При этом зачастую коучи не способны справиться с прежними установками из-за среды. В этом случае даже коучи не способны помочь.

«Если человек возвращается после сессии в ту же среду с теми же стимулами, ничего не изменится. Успех зависит не от советов консультантов, а от готовности акционеров делегировать им право на реальные структурные изменения, а не просто на "обучение" топов», — считает эксперт.

По мнению Романа Муковнина, ведущего разработчика крупнейшего российского маркетплейса, в самом запросе «Ленты» видно, что акцент смещен с «поддержания инфраструктуры» на культуру бизнес-партнерства, рост NPS и скорость решений. По сути, рынок ждет от ИТ-руководителя роли лидера трансформации, а не администратора технологий.

«Привычка мыслить "поддержкой", а не "выручкой", перестраивается медленно. Технически сильные руководители не всегда автоматически становятся сильными лидерами такой трансформации», — считает Муковнин.

По словам генерального директора консалтинговой компании «ТуБи» Романа Ерхова, сегодня многие крупные компании сталкиваются с тем, что технологии развиваются значительно быстрее управленческих подходов. Особенно заметно это в ритейле, где цифровые продукты становятся частью ежедневной конкуренции.

Персонализированные предложения, динамическое ценообразование, прогнозирование спроса, автоматизация логистики, компьютерное зрение, генеративный искусственный интеллект и развитие омниканальности требуют от ИТ высокой скорости реализации изменений, считает эксперт. При этом большинство крупных организаций исторически продолжают сохранять сложные иерархические структуры, большое количество согласований и высокий уровень бюрократии, констатировал Ерхов.