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Postgres Professional переходит к экосистеме: гендиректором стал Артём Галонский

Postgres Professional, российский разработчик систем управления базами данных (СУБД), объявляет об изменении управленческой структуры компании. Компанию возглавит Артём Галонский, ранее — директор по продуктам (CPO). Иван Панченко, прежде занимавший пост генерального директора, продолжит работу в составе акционеров, сосредоточившись на стратегическом развитии и новых направлениях бизнеса.

Переход к экосистемной модели

Решение о смене генерального директора принято акционерами и связано с переходом компании к экосистемной модели. Postgres Professional последовательно расширяет портфель решений: от флагманской OLTP-СУБД к инструментам аналитической обработки данных (OLAP), средствам миграции, программно-аппаратным комплексам, платформам управления и решениям на базе ИИ.

«Искусственный интеллект и новые требования к работе с данными меняют рынок корпоративного ПО. Роль СУБД при этом только укрепляется, поскольку они остаются точкой хранения целостной картины о бизнесе, но требования к ним становятся иными. Чтобы не только отвечать на требования рынка, но и предвосхищать их, нужен генеральный директор с сильным продуктовым и техническим бэкграундом, который сможет эффективно управлять экосистемой на этапе её активного развития. Артём Галонский — именно такой лидер», — прокомментировал Иван Панченко.

Биография Артема Галонского

Артём Галонский пришёл в Postgres Professional в 2022 году как руководитель продуктового направления и за три года стал одним из ключевых топ-менеджеров компании. Под его руководством компания вывела на рынок несколько стратегических решений, которые определили её развитие на годы вперёд.


  • BiHA — первый в мире Postgres встроенный отказоустойчивый кластер, который устранил необходимость во внешних надстройках и установил новый стандарт для индустрии СУБД.
  • Shardman — решение для горизонтального масштабирования, которое Артём Галонский вывел на рынок, наладив процессы разработки и интеграции у клиентов и превратив технологию в готовый продукт.
  • Postgres Pro AXE — аналитическая СУБД для гибридных нагрузок, которая открыла для компании рынок OLAP-решений и усилила позиции Postgres Professional в сегменте корпоративной аналитики.


Помимо продуктовых запусков, Артём Галонский системно перестроил внутренние процессы компании: выстроил DevOps-составляющую в департаменте разработки, наладил процессы разработки и интеграции решений, а затем возглавил департамент выпуска продуктов, где за год выстроил технические процессы — от этапа разработки до поставки решений заказчикам.

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Артем Галонский стал генеральным директором Postgres Professional

До прихода в Postgres Professional Артём Галонский с 2008 года развивал российские ИТ- и финтех-проекты на позициях учредителя, CEO, CTO и CPO. На протяжении этого времени он выстраивал процессы, собирал и развивал команды с нуля, управлял продуктовым развитием. Этот опыт позволяет ему управлять сложными продуктами на всех стадиях — от идеи до масштабирования.

«Мы прошли путь от компании-производителя СУБД до полноценной экосистемы, предоставляющей заказчиком широкий спектр решений, которые закрывают большинство задач по эффективной работе с данными. Теперь наша задача — масштабировать это лидерство — как в продуктовом развитии, так и в укреплении позиций на рынке», — отметил Артём Галонский.

Изменения в модели управления — плановый шаг по распределению ролей между стратегическим и операционным контурами в рамках повышения корпоративной зрелости компании. Технологическое лидерство и развитие продуктовой экосистемы — безусловные приоритеты Postgres Professional. Стратегия и обязательства компании перед клиентами и партнерами остаются неизменными.

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