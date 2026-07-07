Все номера журналов CNews стали доступны в библиотеке им.Ленина

Редакция CNews передала в дар Российской государственной библиотеке имени В. И. Ленина все номера журнала CNews, приложения, брошюры и издание «Электронная Москва». На страницах печатных изданий отражен ход цифровизации страны за 14 лет.

История российского ИТ-рынка

Российская государственная библиотека получила в дар от редакции CNews 168 экземпляров журнала CNews и приложений к нему. В фондах библиотеке уже были некоторые номера журнала, но не все. Печатные издания охватывают период с 2004 по 2017 годы. Помимо этого, в фонд библиотеки попали брошюры и издания «Электронная Москва». Читатели также могут ознакомиться с архивными выпусками в формате PDF на сайте издания.

«Российская государственная библиотека благодарит вас за передачу в дар 168 экземпляров журнала CNews и приложений к журналу с 2004 по 2017 годы, а также нескольких брошюр и издания “Электронная Москва”. Ваши издания займут достойное место в фонде Основного хранения Национальной библиотеки и будут способствовать развитию науки и культуры», — отмечается в благодарственном письме, которое было отправлено в редакцию за подписью директора департамента формирования фондов и обработки, заведующей отделом комплектования фондов Елены Зубковой.

Журналы CNews можно прочитать в РГБ им. Ленина

В письме подчеркивается, что РГБ как национальная библиотека РФ особенно заинтересована в пополнении своих фондов бесплатными поступлениями, что в наибольшей степени обеспечивает выполнение ее важнейшей миссии — накопление и сохранение для современных и будущих поколений интеллектуальной памяти страны.

«В прошлом году мы опубликовали спецпроект «ИТ-рынок за 25 лет: знаковые события». В ходе его подготовки мы осознали, что журнал CNews является очень ценным и во многом уникальным источником, по которому можно проследить ход становления российского ИТ-рынка. Тогда мы приняли решение передать в "Ленинку" полный комплект журнала, чтобы сделать его доступным для исследователей и тех, кто интересуется историей российских информационных технологий», — отметила главный редактор CNews Александра Кирьянова.



О журнале CNews

Напомним, журнал CNews — деловое издание, ориентированное на руководителей ИТ-департаментов и специалистов в области высоких технологий, которое издавалось с декабря 2004 г. по 2017 г. Всего было опубликовано 78 выпусков.

Сегодня журнал — ценный источник информации, представленной в самых разных форматах (аналитика, интервью, инфографика), о становлении российского ИТ-рынка на протяжении более 10 лет.



Изначально концепция журнала CNews была ориентирована на аудиторию ИТ-директоров и топ-менеджеров ИТ-компаний: умный глянец о технологиях. Особенностью журнала был его акцент на вертикальные рынки, потребляющие информационные технологии. Каждый номер содержит основные материалы ежегодных отраслевых обзоров, подготовленных экспертами CNews Analytics.

Кроме того, журнал включает разделы, посвященные рынкам корпоративного ПО и аппаратных средств, статьи о проблемах отрасли связи и тесты потребительских цифровых устройств. Особое внимание в журнале уделялось комментариям экспертов, представителей компаний-лидеров на ИКТ-рынке в России и в мире.