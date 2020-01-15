Безопасность
Исследование: киберугроза еще никогда не была так высока
ИТ-бизнес
Михаил Родионов, Fortinet: ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз
Интеграция
В чем преимущество SSD перед HDD и какие технологии доступны на данный момент?

Спецпроекты

«МобилитиЛаб» получила три патента на интерфейс почтовых приложений

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«МобилитиЛаб», российский разработчик ПО корпоративной мобильности и кибербезопасности, поставщик технологий и продуктов WorksPad для создания интегрированного защищенного мобильного рабочего места, запатентовала три новых подхода в организации пользовательского интерфейса.

Первой запатентованной разработкой стала «Панель навигации для списка писем», которая существенно упрощает поиск информации, позволяя быстро и удобно переключаться между датами для просмотра сообщений в определенные дни, а также загружать на мобильное устройство письма за нужный период.

Вторая – «Интерфейс представления списка писем в виде вертикально прокручиваемой ленты карточек писем». Она оптимизирует работу с почтой «на ходу» и позволяет пользователю просматривать почтовые сообщения в уже привычном для всех формате карточек, как публикации в социальной сети. Благодаря новому уникальному интерфейсу мобильный сотрудник получает удобную возможность по аналогии с новостной лентой социальной сети просмотреть, развернуть, свернуть и открыть нужное письмо в корпоративной почте.

Третья инновация – «Интерфейс для комплексного представления информации из почтовой системы» – направлена на оптимизацию рабочего пространства мобильных рабочих мест на планшетах, которые фактически заменили ноутбуки на совещаниях и за последние годы стали неотъемлемым инструментом продуктивности лиц, принимающих решения. Новый интерфейс позволяет вывести на один экран планшета наиболее актуальную почту, ближайшие события и используемые контакты, быстро и удобно управляя процессами без переключений экрана.

Все три новых решения «МобилитиЛаб» реализованы в новом поколении мобильных клиентов WorksPad X.

«Не секрет, что в мобильной работе с наиболее массовыми сервисами, как электронная почта, очень сложно создать что-то принципиально новое, – сказал Сергей Орлик, генеральный директор «МобилитиЛаб». - Тем не менее, компания «МобилитиЛаб» со своим почти 10-летним опытом развития корпоративного мобильного рабочего места WorksPad смогла предложить качественно новые решения в области повышения удобства использования и организации пользовательского интерфейса почтовых программ».

«Мы находимся на завершающей стадии разработки принципиально нового, не имеющего аналогов не только в России, но и в мире, комплекса решений для работы с мобильных устройств и безопасного доступа к корпоративным системам, – комментирует Сергей Макарьин, директор по развитию «МобилитиЛаб». – Каждое наше новое решение и каждый новый патент подтверждают уникальность наших продуктов и приближают нас к внедрению абсолютно нового класса решений в крупнейших компаниях, которые уже являются нашими заказчиками или рассматривают внедрение решений WorksPad».

Решения о выдаче промышленных образцов были приняты по результатам экспертизы Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), которая установила, что заявленные разработки относятся к объектам патентных прав и соответствуют условиям патентоспособности, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Другие материалы рубрики

Конференция CNews «HR Tech 2020» состоится 20 февраля. Открыта регистрация

SAS в России возглавил ее поклонник из IBM

Министр ЕЭК в интервью CNews – об общих цифровых экосистемах Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России

Конференция CNews «Искусственный интеллект 2020: опыт, технологии, прогнозы» состоится 18 февраля

МТС запустила сервис для быстрого развертывания приложений в облаке

Россия не имела права создавать Реестр отечественного ПО

Техника

Самая бесполезная техника для кухни, которую не стоит покупать

Обзор смартфона Huawei Nova 5T: пять камер и мощный процессор

Самые ожидаемые смартфоны 2020 года

Где смотреть кино и сериалы онлайн: легальный контент в России
Показать еще
Профиль месяца

Мы помогаем выращивать российское ПО

Андрей Филатов

глава SAP CIS

Тема месяца

Обзор: ИТ-тренды CNews 2020

Индексы «ИТ-тренды CNews 2020» и «ИТ-тренды CNews 2020 Реальный сектор».

Какое железо выбрать для приватных облаков Роман Горпинченко: ИИ прорывается из премиального сегмента в средний