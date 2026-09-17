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Россия нанесла удар по одному из крупнейших украинских ЦОД. Он был создан экс-главой «Ситроникса»

Россия нанесла удар по украинскому ЦОД De-Novo, одному из крупнейших в стране. Инвесторами компании являются бывший президент «Ситроникса» Евгений Уткин, Международная финансовая корпорация и фонд Intel Capital.

Удар по украинскому ЦОД De-Novo

Минобороны России сообщило о нанесении ударов по целям на Украине с помощью высокоточного оружия наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Среди пораженных целей значится дата-центр «Де Ново Дата-Центр» (De-Novo).

Минобороны охарактеризовало этот объект как «крупнейший центр, обеспечивающий работу серверного оборудования, используемого в военных целях, а также обработку, передачу и хранение данных, в том числе разведывательных, в интересах ВСУ (Вооруженных сил Украины)».

Чем известен и кому принадлежит De-Novo

Дата-центр De Novo был запущен в Киеве в 2010 г., и стал первым на Украине дата-центром, отвечающему стандарту Tier III. Компания утверждает, что она первой на Украине предложила коммерческое облако, облако для государственного сектора и «настоящее частное облако». В 2017 г. была запущена вторая очередь ЦОД (центр обработки данных). В том же году IDC оценивала De-Novo как лидера украинского рынка ЦОД.

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Министерство обороны России
Россия нанесла удар по ЦОДу De-Novo, одному из крупнейших на Украине

Сам объект состоит из двух частей. ЦОД-1, как утверждает компания, это единственный на Украине дата-центр, построенный по модульному принципу: каждый модуль является физическим ограниченным пространством, состоящим из отдельных экранированных камер, подключенных к инженерной инфраструктуре. Вторая часть, ЦОД-5, предназначена для размещения оборудования в общем машинном зале.

Также De-Novo утверждает, что в условиях СВО (специальной военной операции России на Украине) ее дата-центр «продолжает обеспечивать работу крупных и критически важных ИТ-систем, этот опыт заложен в нашу архитектуру, процессы и стандарты работы».

Учредителями De-Novo являются компания KM Core, созданная бывшим президентом российского высокотехнологичного концерна «Ситроникс», гражданином Украины Евгением Уткиным, фондом Intel Capital и IFC («Международная финансовая корпорация»).

Удары по украинской телекоммуникационной инфраструктуре

Это уже не первый удар, который Россия за последнее время наносит по украинской телекоммуникационной инфраструктуре. 11 сентября 2026 г. Минобороны сообщило об ударе по другому ЦОД – «Би-Мобайл». По словам источника CNews на украинском телекоммуникационном рынке, первоначально этот ЦОД использовался для майнинга криптовалют.

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14 сентября 2026 г. Минобороны России сообщило об ударе по офису «Киевстара»- крупнейшего на Украине оператора мобильной связи.

«Киевстар» входит в группу Veon, в которую ранее входил российский «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»). Основной акционер Veonинвестиционная компания LetterOne, созданная основателями «Альфа-групп» Михаилом Фридманом, Петром Авеном и др.

Игорь Королев

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