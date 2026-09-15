Вышла «Ред ВРМ Терминальная редакция 1.1»: что нового?

Компания «Ред Софт» анонсировала выпуск новой версии «Ред ВРМ Терминальная редакция 1.1». Обновленная система предлагает улучшенные возможности администрирования, повышенную стабильность и обновленный интерфейс графического клиента. Эти изменения направлены на повышение прозрачности управления виртуальными рабочими местами, упрощение рабочих процессов для сотрудников и оптимизацию расходов на лицензирование.



Новый релиз

Компания «Ред Софт», российский разработчик программного обеспечения, продолжает совершенствовать экосистему своих продуктов. Ранее рынку была представлена «Терминальная редакция Ред ВРМ», а теперь ее функциональный потенциал усилен за счет нового релиза 1.1, который расширяет сценарии использования продукта в крупных проектах и делает работу с виртуальными средами еще более гибкой и контролируемой.

Удаленные приложения (RemoteApp)

В обновлении реализована возможность запуска удаленных приложений с использованием аргументов в командной строке. Это позволяет администраторам предустанавливать параметры для конкретных задач — например, открывать «1С:Бухгалтерию» с нужной базой данных или браузер с заданными политиками безопасности, что сокращает время настройки и унифицирует рабочие процессы.

В обновлении реализована возможность запуска удаленных приложений с использованием аргументов в командной строке

Качество передачи изображения и видео

В протокол «Ред Директ» внедрено кодирование на базе FFmpeg, а также кодек H.264. Это обеспечивает высокую эффективность передачи графических данных по сети и гарантирует чистое, детализированное и стабильное изображение.

Управление сессиями

Администраторы получили расширенную информацию на странице сессий: теперь отображаются имя пользователя системы и учетной записи на целевом ресурсе ВРМ, IP-адрес клиентского устройства, тип открытого ресурса (рабочий стол или удаленное приложение), а также временные метки начала, подтверждения и окончания сессии. Добавлена возможность просмотра истории закрытых сессий.

Внедрен механизм «липких сессий»: после разрыва соединения пользователь может вернуться в ранее открытую сессию без потери состояния приложений и необходимости повторной аутентификации. Это особенно важно для длительных операций и работы при нестабильном соединении без потери данных.

Администраторы получили расширенную информацию на странице сессий

Графический клиент

Интерфейс графического клиента «Ред ВРМ» обновлен с акцентом на удобство повседневного использования. Добавлен раздел «Избранное», позволяющий быстро получать доступ к наиболее часто используемым виртуальным рабочим местам и удаленным приложениям, что сокращает время навигации и повышает комфорт конечных пользователей.

Интерфейс графического клиента «Ред ВРМ» обновлен с акцентом на удобство повседневного использования

Лицензирование и обновление



Скорректирован механизм конкурентных лицензий: теперь одна лицензия, назначенная пользователю, позволяет открывать неограниченное количество сессий в рамках системы. Кроме того, реализована возможность быстрого обновления с версии 1.0 на 1.1, что упрощает переход на актуальную версию.

«Ред ВРМ» в организациях

«Ред ВРМ Терминальная редакция 1.1» становится надежной основой для организации удаленной работы в компаниях любого масштаба. Обновленная версия обеспечивает прозрачное управление виртуальными средами, удобство для конечных пользователей и экономию лицензионных ресурсов. Внедрение «Ред ВРМ» позволяет организациям централизованно управлять рабочими местами, оперативно подключать новых сотрудников и настраивать рабочие среды под любые бизнес-сценарии, обеспечивая непрерывность процессов независимо от местоположения сотрудников и используемых ими устройств.

«В новом релизе Ред ВРМ Терминальной редакции 1.1 мы продолжаем расширять функциональные возможности системы, повышать надежность ее работы и обеспечивать прозрачность управления инфраструктурой. Особое внимание в обновлении уделено повышению удобства повседневной работы как для администраторов, так и для конечных пользователей», — отметил Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

Подробнее о всех возможностях «Ред ВРМ Терминальной редакции» можно узнать на сайте компании.

17 сентября 2026 года в 11:00 по московскому времени состоится обзорный вебинар, где расскажем о всех возможностях и ответим на вопросы участников. Регистрация доступна по ссылке.

