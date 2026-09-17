Полиция в ЕС «клонирует аккаунты», чтобы читать чужие Telegram, WhatsApp* и Signal без взлома шифрования

Правоохранительные органы Германии используют «клонирование аккаунтов» для слежки за перепиской в WhatsApp* (принадлежит Meta*, которая признана в России экстремистской и запрещена), Signal и Telegram. Для этого они подключают служебный компьютер к учетной записи подозреваемого как обычное доверенное устройство. Шифрование остается целым, просто полиция тихо садится внутрь защищенного канала. Метод тестировали с конца 2023 г., а 1 августа 2025 г. перевели в статус постоянного ИТ-инструмента для расследования тяжких и организованных преступлений.

Обход мер защиты у мессенджеров

Немецкая полиция читает и сохраняет переписку в WhatsApp* (принадлежит Meta*, которая признана в России экстремистской и запрещена), Signal и Telegram, пишет Netzpolitik.

Журналисты Netzpolitik получили секретный документ Таможенного криминального управления Германии (ZKA), из которого следует, что полиция еще в 2023 г. тестировала метод «клонирования аккаунтов». Он позволяет получать доступ к учетным записям WhatsApp*, Signal и Telegram, отслеживать новую переписку и в ряде случаев копировать сообщения, отправленные до начала слежки.

В сентябре 2026 г. метод применяется к конкретным аккаунтам, а не ко всем пользователям в Германии. Тем не менее он рассматривается правоохранительными органами как рабочий ИТ-инструмент.

Схема подключения

Функции WhatsApp* Web и Signal Desktop позволяют читать сообщения на компьютере после привязки устройства к учетной записи. Следователи используют эту же возможность для подключения компьютера, находящегося под контролем полиции.

Обычно владелец аккаунта должен подтвердить подключение - отсканировать QR-код, подтвердить запрос в приложении или ввести проверочный код. Власти могут получить такое подтверждение при наличии доступа к изъятому или добровольно переданному телефону, при перехвате SMS-кода либо с применением методов социальной инженерии.

Unsplash - Adem AY Немецкая полиция «клонирует аккаунты» и читает WhatsApp*, Signal и Telegram без взлома шифрования

В одном из описанных случаев супружеская пара добровольно передала телефоны полиции, чтобы сотрудники могли ознакомиться с сообщениями от дочери. По утверждению издания, полицейские воспользовались этим доступом для активации WhatsApp* Web на служебном компьютере и получили постоянный доступ к последующей переписке.

После привязки устройство распознается онлайн-сервисом как авторизованная конечная точка, и на него начинают поступать расшифрованные сообщения. Шифрование при передаче сохраняется, однако компьютер полиции фактически оказывается внутри защищенного канала.

Клонированная учетная запись может синхронизировать и более старые сообщения. Немецкие спецслужбы предупреждают, что при успешной привязке аккаунта Signal злоумышленники теоретически могут получить доступ к переписке примерно за последние 45 дней.

Статус метода

В служебной инструкции отмечается, что испытания 2023 г. принесли «значительные успехи» в расследовании дел, связанных с тяжкими и организованными преступлениями. С 1 августа 2025 г. эксперимент был переведен в статус постоянного ИТ-инструмента.

Проведение таких операций требует специально подготовленного персонала и значительных ресурсов, поэтому ZKA расставляет приоритеты при обработке запросов. Следователям необходимо получать разрешение руководства подразделения и ответственного прокурора. Полицейские ведомства могут обращаться в ZKA за помощью. Управление также получает техническую поддержку от других федеральных органов, названия которых не раскрываются.

Сотрудникам предписывается проявлять особую осторожность и делиться информацией только при необходимости.

Реакция властей и позиция судов

На запрос Netzpolitik о частоте применения метода в ZKA отвечать отказались, сославшись на секретность. Позднее Министерство внутренних дел Германии заявило, что даже подтверждение используемых возможностей слежки может раскрыть тактические ИТ-уязвимости и создать угрозу национальной безопасности.

В директиве ZKA приводилось судебное решение 2020 г., в котором «клонирование аккаунта» рассматривалось как разновидность стандартного наблюдения за телекоммуникациями. Однако в постановлении от января 2026 г. Федеральный верховный суд Германии отверг такую трактовку. Суд квалифицировал скрытое подключение к учетной записи Telegram без участия провайдера или пользователя как «наблюдение у источника» - более глубокое вмешательство в частную жизнь, требующее соблюдения более строгих гарантий.

Директива ZKA датирована 20 февраля 2026 г. - спустя месяц после этого решения, - но по-прежнему опиралась на прежнюю, более мягкую правовую оценку.

Профессор немецкого права в сфере ИТ-преступлений Кристиан Рюккерт (Christian Ruckert) отмечает, что обычные клиентские приложения мессенджеров не всегда соответствуют техническим ограничениям, установленным законом. Они могут копировать переписку, созданную до выдачи ордера, импортировать списки контактов и теоретически позволять отправлять сообщения от имени владельца аккаунта. Немецкое законодательство требует от правоохранительных органов технически исключать сбор несанкционированной информации и внесение изменений в целевую ИТ-систему.

Методы защиты

Журналисты Netzpolitik указывают, что слежку через привязанные устройства бывает сложно обнаружить, однако она оставляет следы в настройках. В WhatsApp* рекомендуется проверять раздел «Настройки» → «Связанные устройства» и завершать сеансы на незнакомых устройствах. В Signal аналогичный пункт также находится в настройках приложения.

Отдельно исследователи безопасности из Венского университета сообщили об ИТ-уязвимости в WhatsApp* и Signal, позволяющей при определенных условиях отслеживать местоположение пользователя по номеру телефона.