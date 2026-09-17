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Британскую госслужбу цифровых услуг отфутболивают в третье по счету ведомство за три года

Новый премьер-министр Великобритании переместил службу, отвечающую за создание государственных онлайн-сервисов и контролирующую госзакупки в сфере ИТ, из одного министерства в другое. Официально это объясняется «укреплением позиций», однако служба в результате трех перемещений за три года понизила статус и находится в постоянном состоянии неразберихи.  

Глобальные изменения

Правительство Великобритании включило Государственную цифровую службу (Government Digital Service, GDS), отвечающую за создание цифровых услуг в государственном секторе, в состав Министерства цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта (DCMS), пишет Register.

О смене «прописки» ведомства было объявлено на заседании Парламента. Реорганизация инициирована командой нового премьер-министра Энди Бернхема (Andy Burnham), лидера Лейбористской партии, вступившего в должность в июне 2026 г. И это уже третий по счету «переезд» за три года.

Представители кабинета министров заявили, что изменения отражают тот факт, что Великобритания, осуществляющая подход Правительства к науке, инновациям и технологиям, «находится на критическом этапе, когда беспрецедентные глобальные изменения требуют укрепления позиций».

Дальше от центра

Ранее GDS относилось к Министерству науки, инноваций и технологий (Department for Science, Innovation and Technology, DSIT). Важно отметить, что ответственность за внедрение и политику в области ИИ возложена на Канишку Нараяна (Kanishka Narayan), который практически одновременно с переводом GDS из DSIT в DCMS получил должность министра по вопросам искусственного интеллекта.

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Unsplash - Lucas Davies
Британскую службу, отвечающую за создание цифровых услуг, подчинили Министерству цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта

GDS уже пришлось искать свое место в DSIT, сказал Алекс Томас (Alex Thomas), исполнительный директор Института государственного управления*: «Больше всего меня беспокоит размывание обязанностей и та неразбериха, которая потребуется для того, чтобы это заработало».

Изначально GDS, созданная в 2011 г. для содействия переводу государственных услуг в онлайн-режим, непосредственно входила в состав Кабинета министров и была, по словам Лоры Гилберт (Laura Gilbert), бывшего директора по анализу данных в канцелярии премьер-министра, «значительно ограничена в своих возможностях», когда перешла в DSIT.

«Я была удивлена, увидев, что ее отодвигают еще дальше [от центра Правительства], учитывая, насколько важна цифровая реализация проектов для правительственной повестки дня», — сказала Гилберт по поводу новых перестановок. Возможно кто-то выиграл борьбу, чтобы получить GDS, или это была случайность, трудно сказать, добавила она.

GDS ответственная также за централизованный контроль расходов по всем крупномасштабным государственным цифровым и ИТ-проектам. Ведомствам приходилось получать одобрение GDS на крупные закупки программного или аппаратного обеспечения, обращает внимание издание.

Мытарства цифровой службы Великобритании

Из состав Кабинета министров GDS вывел Кир Стармер (Keir Starmer), став премьер-министром в 2024 г. В 2025 г. ее объединили с Центральным цифровым и информационным управлением (CDDO).

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Переход в DSIT, не обсуждался ни с руководством перемещаемых команд ни с экспертами, которые могли бы оценить последствия. Об этом рассказала Гилберт. «Насколько мне известно», — добавила она.

Между тем, любые изменения могут деморализовать технологические команды, увеличивая риск ухода отдельных сотрудников. Особенно, когда им ничего не объясняют, люди недовольны, они начинают искать работу в других отделах, они начинают искать работу за пределами компании, и, конечно же, лучшие специалисты очень быстро находят, считает Гилберт.

* The Institute for Statecraft («Институт государственного управления»), Великобритания входит в реестр иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации

Анна Любавина

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