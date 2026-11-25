Платформа виртуализации SpaceVM 6.6.0 успешно прошла сертификацию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России). Об этом CNews сообщил представитель компании «Даком М».

Сертификат соответствия №5138 от 20 ноября 2026 г. подтверждает, что платформа SpaceVM отвечает требованиям приказа ФСТЭК России №76 от 02 июня 2020 г. (4 уровень доверия), приказа ФСТЭК России №187 от 27 октября 2022 г. (4 класс защиты) и технических условий. Сертифицированная версия SpaceVM по функциональности соответствует редакции Enterprise. Ключевые изменения релиза — усиление доверенной загрузки и безопасности.

Сертифицированную версию SpaceVM можно применять в государственных информационных системах (ГИС) до 1 класса защищённости включительно, на значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) до 1 категории значимости включительно и в автоматизированных системах управления технологическими процессами (АСУ ТП) до класса защищённости К1 включительно. Платформу также можно применять в информационных системах персональных данных (ИСПДн) до 1 уровня защищённости включительно и в автоматизированных системах, аттестованных на соответствие требованиям РД АС, до класса защищённости 1Г включительно.

«В SpaceVM 6.6.0 мы сосредоточились на требованиях регулятора и на практической защищённости платформы. Доверенная загрузка, контроль целостности конфигурации ВМ, расширенная регистрация событий безопасности и ограничение программной среды — это не формальные пункты, а механизмы, которые заказчик видит в повседневной работе. Мы также усилили прикладную безопасность: Argon2id, HTTPS по умолчанию, проверка SSL-сертификатов, защита учётных данных сетевых хранилищ», — сказал Алексей Мензовитый, директор по продукту SpaceVM компании «Даком М» (бренд Space).

В SpaceVM 6.6.0 реализована доверенная загрузка виртуальных машин. Платформа блокирует запуск виртуальной машины, если обнаруживает нарушение целостности настроек её виртуального оборудования или файлов установленной на ней операционной системы. Платформа также проверяет и обновляет контрольные значения, по которым отслеживает изменения дисков и настроек. Контроль целостности включает проверку настроек виртуального оборудования и уведомление администратора безопасности об обнаруженных нарушениях. По расписанию платформа проверяет настройки дисков и сетей, количество и организацию виртуальных процессоров, а также объём памяти. Если обнаружены изменения, работа виртуальной машины приостанавливается, а событие фиксируется в журнале безопасности.

В журнале событий безопасности регистрируются изменения состояния, добавление и удаление физических серверов, а также причины запуска и остановки средства виртуализации и виртуальных машин. Добавлен экспорт событий в PDF и настроено автоматическое архивирование при переполнении журнала.

В ролевой модели введены новые роли («Разработчик ВМ», «Администратор безопасности», «Администратор средства виртуализации», «Администратор ВМ»). Парольная политика теперь предусматривает запрет одинаковых паролей у разных пользователей. Ограничение программной среды обеспечивает контроль критических компонентов системы. Правила удалённого доступа по протоколу SSH можно настраивать для разных пользователей. Попытки подключения из сетей, не включённых в список доверенных, автоматически блокируются.

В релизе выполнен переход на ядро Института системного программирования РАН версии v5.10.256-lvc81 и применены рекомендуемые настройки безопасности ядра. Для защиты паролей при хранении используется алгоритм Argon2id. Токены доступа больше не включаются в веб-адреса, а для каждой установки платформы используется уникальный секретный ключ. Защищённое веб-соединение (HTTPS) включено по умолчанию, а учётные данные для доступа к сетевым папкам CIFS/SMB хранятся в зашифрованном виде. Добавлены безопасная обработка специальных символов при поиске в службе каталогов LDAP и проверка сертификатов защищённого соединения, в том числе всей цепочки доверия к ним. Кроме того, платформа ограничивает объём внутренних сведений, которые выдаёт через программный интерфейс, отзывает токены доступа для постоянных веб-соединений (WebSocket) при выходе пользователя из системы и закрывает сетевые порты GlusterFS, если включён пограничный брандмауэр.

Обновления платформы и интеграций включают поддержку службы каталогов ALD PRO, проверку веб-адресов при загрузке файлов и образов дисков, а также управление служебной учётной записью controller witness через командную строку. Также повышена надёжность переноса виртуальных машин без остановки, расширения дисков и выполнения вложенных задач.