Хостинг-провайдер RuVDS развернет плавучий дата-центр на борту экспедиционного судна в Антарктиде. Доступ к серверам будет открыт всем желающим. ИТ-оборудование обеспечит работу сотен виртуальных машин и поддержит научные задачи экспедиции: обработку телеметрии, анализ снимков с дронов для поиска метеоритов, связь и публикацию материалов.

Плавучий дата-центр

В России развернут дата-центр на борту экспедиционного судна в Антарктике, об этом CNews сообщили в ноябре 2026 г. представители хостинг-провайдера RuVDS.

RuVDS намерен развернуть центр обработки данных (ЦОД) непосредственно на борту экспедиционного судна в Антарктиде. Доступ к работающему ИТ-оборудованию будет открыт для всех желающих. Несколько серверов обеспечат одновременную работу сотен виртуальных машин и одновременно поддержат научные задачи участников экспедиции.

RuVDS - российский хостинг-провайдер и поставщик облачных услуг. Компания предоставляет: виртуальные и выделенные серверы (VPS/VDS); облачные решения; услуги колокации и аренды серверных мощностей.

Сгенерировано Gemini 3.1 Flash Image В России развернут плавучий ЦОД в Антарктиде

Центральным событием экспедиции станет первое в истории восхождение на гору Сайпл -одну из последних непокоренных вершин Земли. Плавучий дата-центр RuVDS позволит в реальном времени обрабатывать телеметрию и метеорологические данные во время подъема, анализировать снимки с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для поиска метеоритов, а также обеспечивать связь и оперативную публикацию материалов съемочной группы, которая будет снимать документальный фильм.

Оценка генерального директора

«Эта инициатива - не просто продолжение «экстремальных» проектов нашей компании, но и реальный вклад в покорение новых вершин. Мы на практике проверим, как серверное оборудование выдерживает длительный морской переход - качку, влажность, солевой туман и резкие перепады температур, а также окажем технологическую поддержку действительно историческому событию. Высота горы Сайпл превышает 3 тыс. м, и восхождение на нее станет серьезным испытанием не только для человека, но и для любой технологии», - подчеркнул CNews генеральный директор RuVDS Никита Цаплин.

Сроки и маршрут

Экспедиция начнется 15 января 2027 г. из Новой Зеландии и завершится 15 марта 2027 г. в аргентинском городе Ушуая.

Маршрут протяженностью около 5,8 тыс. морских миль (10 742 км) пройдет через ключевые точки Антарктики: вулкан Эребус на острове Росса, гору Сайпл, остров Петра I и Шетландские острова.

Возможные направления развития

По оценке RuVDS, в более близкой для России арктической перспективе перспективным направлением может стать размещение ЦОДов на атомных ледоколах. Там доступны значительные энергетические ресурсы и естественное охлаждение забортной водой.

Атомные ледоколы имеют мощные реакторы и значительный запас электроэнергии. Для ЦОДа это критически важно - не нужно строить отдельную генерацию. Забортная вода в Арктике очень холодная, что позволяет существенно снизить затраты на охлаждение серверов (один из главных статей расходов обычных ЦОДов). Ледокол может перемещаться и теоретически это дает возможность доставлять вычислительные мощности ближе к местам проведения научных экспедиций, геологоразведки или временных объектов. Атомные суда могут работать месяцами без захода в порт, что удобно для удаленных районов.

Атомные ледоколы - крайне дорогие и ограниченные по количеству суда и их основная задача - проводка караванов и обеспечение судоходства по Северного морского пути (Севморпути), а выделять один из них под ЦОД экономически сложно. Постоянная качка, вибрации от двигателей и работа во льдах негативно влияют на серверное оборудование и требуются специальные амортизация, защита от влаги и солевого тумана. В высоких широтах качество спутниковой связи ограничено и для полноценного коммерческого ЦОДа нужна стабильная и быстрая передача данных, чего пока сложно обеспечить.