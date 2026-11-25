В 2026 г. киберпреступники заметно активизировались: за первые шесть месяцев число DDoS‑атак на российские ИТ‑компании подскочило на 61% относительно аналогичного периода 2025 г. Еще более резкий рост зафиксирован в сегменте программ‑вымогателей: за девять месяцев их количество в ИТ‑ и телеком‑отрасли увеличилось в 2,6 раза. Особенно уязвимыми остаются операторы связи - именно на них приходятся самые затяжные ИТ‑инциденты: в среднем такие кибератаки длятся 135 минут. Если в 2025 г. рынок отмечал многократное наращивание мощности и технической изощренности атак, то в 2026 г. к этому добавились точечные операции, в которых применяются свежие бэкдоры и скомпрометированное легитимное ПО.

Рост числа DDoS-атак

Число DDoS-атак на российские технологические компании выросло на 61%, об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Согласно отчету «Киберпульс. ИТ/Телеком. Россия» компании «Лаборатория Касперского», ИТ-сектор продолжает оставаться приоритетной мишенью для киберпреступников в 2026 г. В общемировой картине высококритичных ИТ-инцидентов на долю ИТ приходится 15,3%, телеком-сегмента - 1,8%. В России в первом полугодии 2026 г. зафиксирован существенный всплеск DDoS-активности в отношении технологических компаний: прирост составил 61% относительно аналогичного периода 2025 г. Наиболее уязвимыми в этом контексте выглядят операторы связи: средняя продолжительность DDoS-атаки на телеком-организации достигла 135 минут, что является максимальным значением среди всех отраслей.

Сгенерировано Gemini 3.1 Flash Image DDoS и вымогатели бьют рекорды: атаки на ИТ‑ и телеком‑сектор в 2026 г. резко усилились

Структура же вредоносных компаний также претерпела заметные изменения. За январь-сентябрь 2026 г. в сегменте российских ИТ и телеком-компаний отмечен рост атак со стилерами на 20,2% год к году, с бэкдорами - на 19,7%. При этом использование эксплойтов сократилось на 9,6%. Наиболее выраженный рост продемонстрировали атаки с применением программ-вымогателей - их количество увеличилось в 2,6 раза. По оценке экспертов, подобная динамика обусловлена высокой ценностью данных и чувствительностью отрасли к простоям, а также удешевлением реализации таких кампаний за счет применения инструментов на базе искусственного интеллекта (ИИ).

Вице-президент «Лаборатории Касперского» по развитию бизнеса в России и странах Содружества Независимых Государств (СНГ) Анна Кулашова отмечает «Коммерсант» смещение вектора ИТ-угроз «в сеть» на фоне роста зашифрованного трафика и манипуляций с маршрутизацией. Параллельно ускоренное внедрение технологий 5G, FTTx, edge-вычислений, IoT и гибридных облаков расширяет потенциальную поверхность атаки.

Активность хакеров

В числе значимых целевых операций 2026 г. - активность группировки BO Team, которая в начале 2026 г. заявила о компрометации ряда интернет провайдеров и реализовала фишинговые рассылки посредством бэкдора ZeronetKit. Установлено пересечение ИТ-инфраструктуры этой группировки с группой Head Mare.

Другим примером стала кибератака типа watering hole (метод кибератаки, при котором злоумышленник нацеливается на определённую группу пользователей, заражая веб-сайты, которые эти пользователи регулярно посещают): злоумышленники скомпрометировали сайт cpuid.com, где размещены утилиты CPU-Z и HWMonitor, и осуществляли отбор целей по MAC-адресам, заложенным в коде.

Дополнительно новая группировка Arra Ghouls провела фишинговую кампанию против почти 20 российских организаций, включая компании ИТ- и телеком-направлений, писал CNews.

Как подчеркивает CNews руководитель Kaspersky GReAT в России и СНГ Дмитрий Галов, интерес к сектору проявляют разнородные группы - от кибершпионских и финансово мотивированных до хактивистов, а компрометация телеком-инфраструктуры способна затронуть не только самих операторов, но и зависимые от их услуг организации и конечных пользователей.

Продолжение тренда

Текущая ситуация является продолжением тренда, сложившегося в 2025 г. Так, сервис Anti-DDoS группы компаний (ГК) «Солар» отразил 665,3 тыс. DDoS-атак на российские компании - это на 11% больше, чем в 2024 г., при рекордной мощности в 11 ТБ/с., информировал CNews. Другие участники рынка зафиксировали рост корпоративных атак в 2,7 раза (свыше 186 тыс. ИТ-инцидентов) и увеличение средней мощности на 63% (до 116 ГБ/с).

Качественно киберугрозы усложнились: доля многовекторных атак удвоилась (с 25% до 52%), а число зондирующих атак выросло в 5,3 тыс. раз. Более 40% ИТ-инцидентов носили многоступенчатый характер, отдельные кибератаки длились от 22 до 36 часов.

На фоне коммерциализации хактивизма и имитации трафика ИИ-агентами сформирована высокая база для дальнейшего усиления давления на ИТ- и телеком-инфраструктуру в 2026 г.