Российские водители больше не обязаны возить с собой оригинал водительских прав – теперь инспектору ГИБДД можно предъявить их электронную копию в мессенджере «Макс» на экране смартфона или другого устройства. Нововведение получило поддержку российского Правительства и вступило в силу, но работает исключительно там, где есть доступ в интернет. Где его нет, без бумажных документов не обойтись.

Смартфон и «Макс» – вот мои документы

Российские водители получили право больше никогда не возить с собой водительское удостоверение и не рисковать потерять его. Теперь копию водительских прав можно совершенно легально показывать инспектору ГИБДД в нацмессенджере «Макс».

Как сообщили CNews представители «Макс», Правительство России одобрило эту инициативу. В мессенджере права будут выглядеть как QR-код, который инспектор ГИБДД должен будет отсканировать.

Также можно не возить с собой и СТС – техпаспорт на автомобиль, другой не менее ценный и важный документ, потеря которого всегда оборачивается внушительным ворохом проблем для водителя. Его тоже можно показывать инспектору ГИБДД в «Максе».

Подготовились заранее

Юридически возможность предъявлять QR-код в «Максе» вместо СТС и водительских прав в России появилась в конце лета 2026 г. Как сообщал CNews, российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующие поправки в Правила дорожного движения (ПДД).

Пресс-служба мессенджера «Макс» Водительские права теперь официально могут выглядеть так

Стоит напомнить, что до этого водители могли пользоваться приложением «Госуслуги.Авто», которое работает с 2021 г. – поначалу в нем в виде QR-кода хранилось только свидетельство о регистрации автомобиля, а годом позже добавили и водительские права. Можно было показывать эти коды инспекторам ГИБДД, однако оригиналы обоих документов водители должны были иметь при себе и были обязаны показывать их при первом же требовании. Отказ приводил к штрафу в размере 500 руб.

Вашу биометрию, будьте добры

Чтобы заменяющий права и СТС код в «Максе» был легитимным, нужно сперва создать в мессенджере так называемый «Цифровой ID». Это встроенный в «Макс» сервис, позволяющий хранить электронные аналоги официальных документов (паспорт России, СНИЛС, полис ОМС, водительские права и СТС) и предъявлять их по месту требования вместо оригиналов.

Данные берутся из подтвержденной учетной записи на «Госуслугах», привязанной к тому же телефону, что используется в профиле в «Максе». Если ее нет, придется создать ее.

«Цифровой ID» реализован в виде отдельного раздела в «Максе». «Цифровой ID» действителен только на том устройстве, на котором он создавался. Доступ к динамическому QR-коду осуществляется по биометрии – Face ID или отпечатку пальца. Если эти опции не подключены, можно использовать вместо них обычный PIN-код.

Суровые российские реалии

Как сообщил CNews генеральный директор «Макс» Фарит Хуснояров, возможность показывать QR-код вместо водительских прав и СТС будет действовать лишь там, где есть мобильный интернет. Без выхода в Сеть ничего работать не будет, и в итоге водителю все же придется предъявить инспектору ГИБДД оригиналы документов. В случае их отсутствия штрафов и прочих неприятностей не избежать.

Это касается тех мест на карте России, где нет сигнала мобильного интернета. Чаще всего это именно автотрассы между городами.

«Полноценная реализация альтернативной возможности предъявления документов в электронном виде может осуществляться исключительно при наличии устойчивой интернет-связи, – заявили «Коммерсанту» представители МВД России. – Такие условия могут быть локально затруднены из-за отсутствия зоны покрытия на отдельных участках автодорог и населенных пунктов (в том числе при временном ограничении связи, технических работах и т.д.)».

Без бумажки ты букашка

С одной стороны, возможность больше не возить с собой права и техпаспорт на автомобиль – большая радость для российских автомобилистов. Эти документы могут украсть, их легко потерять, также в результате тех или иных обстоятельств они могут получить физические повреждения, и тогда их владельцев будет ждать труднопроходимый и отнюдь не бесплатный квест по их замене.

Представители МВД открыто говорят, что права и СТС в «Максе» – это, конечно, хорошо, и современно, но старые-добрые оригиналы все же лучше. «МВД России рекомендует водителям при управлении транспортными средствами иметь при себе документы в бумажном виде, Такая обязанность предусматривается в качестве основной возможности провести необходимые проверочные процедуры в целях соблюдения прав и интересов граждан, обеспечения их безопасного участия в дорожном движении при неработающих средствах связи», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк (цитата по «Коммерсанту»).