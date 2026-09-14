CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

VK Tech представила модуль «Аналитика» на платформе VK HR Tek

На платформе VK HR Tek появился модуль «Аналитика». Он собирает данные о кадровых процессах и выводит их на интерактивные дашборды. Модуль использует функциональность двух продуктов VK Tech: VK HR Tek собирает данные, а Business Intelligence (BI) от VK Business Analytics обрабатывает их и визуализирует. Об этом CNews сообщил представитель VK Tech.

Модуль «Аналитика» включает три типа дашбордов: общая аналитика, аналитика по кадровым и портальным сервисам.

Общая аналитика показывает дневную и месячную активность пользователей, долю сотрудников, подключенных к системе, и воронку подключений — кто на каком этапе находится. Показатель Sticky Factor отражает, какая доля месячной аудитории заходит в систему ежедневно. Так компания видит не только факт запуска системы, но и то, сколько людей в ней действительно работает, и на каком этапе внедрение замедляется.

Аналитика по кадровым сервисам показывает статусы заявок, ЛНА и корпоративным документам во всех настроенных процессах: количество, статусы, сроки и нагрузку на исполнителей по ролям и подразделениям. Модуль выявляет этапы, где заявки чаще отменяют или возвращают, пропуски из-за отсутствия исполнителя и неполноту данных. Это помогает отличить ошибки проектирования и настройки процессов от нехватки данных.

Аналитика по портальным сервисам отражает работу с модулями «Новости», «Опросы» и «Сообщества» — просмотры, реакции, комментарии, динамику публикаций и популярные материалы по темам.

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода
Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода цифровизация

Вместе три блока дашбордов дают кадровой службе единую картину: как используется платформа, где процессы работают, а что требует внимания.

«Мы хотим, чтобы решения о кадровых процессах принимались так же, как о финансовых, — на данных, а не на ощущениях, чтобы цифры были доступны мгновенно. Если раньше отчетность собиралась вручную из разных таблиц, то теперь ключевые метрики автоматически обновляются в дашбордах. Это позволяет HR-директору и руководителю оценивать эффект от внедрения платформы и видеть узкие места в процессах взаимодействия с сотрудниками», — сказал бизнес-лидер направления Бизнес-приложений VK Tech Андрей Черненко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Головин, БКС: Мы не против, когда наши решения копируют другие крупные брокеры

В растерявшем прибыль франчайзи «Вкусно — и точка» вместо Excel поставят китайский ИИ

Почему массовый найм требует ИТ-подхода

Рухнул крупный российский интернет-провайдер. Десятки тысяч абонентов остались без домашнего интернета и телевидения

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера

ИТ-компании избавляются от сотрудников. В 2026 году будут уволены почти 130 тысяч человек

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Обзор короткофокусного проектора Hisense PX4 PRO: бескомпромиссное решение

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 7 Pro: новый флагман

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще