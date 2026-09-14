В растерявшем прибыль франчайзи «Вкусно — и точка» вместо Excel поставят китайский ИИ

Один из крупнейших в России франчайзи «Вкусно — и точка», которым владеет казахстанский предприниматель Кайрат Боранбаев, решил внедрить ИИ в управление финансами на фоне снижения чистой прибыли. Если проект состоится, руководителям компании больше не придётся перебирать таблицы Excel: финансовые комментарии на русском языке им будут предоставлять ИИ-агенты, использующие языковую модель. На выбор предлагаются китайская Qwen 2.5 или американская LLaMA 3.3 (принадлежит запрещенной в России Meta*) для интерпретации расчетов.

От изучения таблиц Excel к ИИ

ООО «Региональная сеть предприятий питания» (СПП), один из крупнейших франчайзи сети «Вкусно и точка» (сеть создана на базе бывшего «Макдональдс») в России, применит искусственный интеллект (ИИ), чтобы улучшить работу своих точек в России.

Компания с 2025 г. столкнулась со снижением чистой прибыли. По итогам 2025 г. этот показатель уменьшился на 18%, до 943 млн руб., на фоне роста выручки на 12%, до 29 млрд руб. Снижение чистой прибыли на фоне роста выручки стало одной из основных тенденций ресторанной отрасли в России в 2025 г., что эксперты связали с расходами на персонал и удорожанием ингредиентов на фоне инфляции и логистики. При этом рост выручки также замедлился по сравнению с 2024 г.

Изображение от gpointstudio на Magnific СПП планирует внедрить ИИ для анализа финпоказателей

На фоне снижения показателей франчайзи «Вкусно — и точка» выступил с инициативой внедрить автоматическую систему анализа прибыли и убытков и искусственного интеллекта в процесс управления прибыльностью своих 105 ресторанов. Цель — отказаться от ручного перебора сотен таблиц в Excel в пользу искусственного интеллекта, который за минуту будет предоставлять финансовые комментарии на понятном русском языке.

Компания собирается привлечь подрядчика для проведения необходимых работ, прием предложений будет завершен до 23 сентября 2026 г., следует из данных системы Bidzaar для подрядчиков, с которыми ознакомился CNews. Работа будет строиться в несколько этапов. Подрядчик должен тестово разработать первый этап интеллектуальной аналитической системы P&L (анализ прибылей и убытков), а затем получит возможность стать технологическим партнером франчайзи «Вкусно и точка» по ИИ-направлениям.

СПП развивает сеть «Вкусно и точка» на Урале, в Сибири и в некоторых регионах Поволжья. На конец 2025 г. в составе работало 105 точек и почти 5 тыс. сотрудников. 100% ООО «СПП» принадлежат Кайрату Боранбаеву, который, по данным отчетности компании за 2025 г., проживает в Казахстане (на конец 2025 г.). «Интерфакс» называет Боранбаева известным казахстанским олигархом и родственником первого президента страны Нурсултана Назарбаева: дочь Боранбаева была замужем за внуком Назарбаева Айсултаном. Боранбаев был арестован в середине марта 2022 г. за крупные хищения средств нацкомпании Qazaq Gaz (ранее «КазТрансГаз») при поставках газа, он возместил ущерб, наказание было изменено на «ограничение свободы». Если верить отчетности, то чистую прибыль СПП за I–III квартал 2025 г. в размере 775 млн руб. он получил в качестве дивидендов.

Что хотят?

Автоматизация работы с прибылью и убытками, а также внедрение ИИ в анализ данных должны помочь руководству СПП в управлении ресторанами. Речь идет о создании аналитического портала P&L на базе данных, поступающих из системы QlikView, с автоматической интерпретацией и анализом финансовых показателей с помощью ИИ-агента.

Портал предоставит руководителям единый интерфейс для просмотра, сравнения и анализа финансовых показателей по сети предприятий быстрого обслуживания и позволит переходить от ручного перебора таблиц к быстрой проверке управленческих гипотез о причинах различий показателей между ресторанами и периодами.

Система будет использовать локальную языковую модель (предпочтительной названа китайская Qwen 2.5 от Alibaba или американская LLaMA 3.3 (разрабатывает Meta*, признана экстремистской и запрещена в России)), они позволят составлять отчеты на русском языке для руководства, в которых будет понятно объясняться, почему растут или падают финансовые показатели.

При этом ИИ допустят только к комментированию полученных цифр, а вся математика, статистика и графики будут строиться на строгом коде (Python/SQL). Это позволит ИИ не придумывать цифры, исключит галлюцинации. «Система дает руководителям цифры, которым можно доверять, а не цифры, сгенерированные языковой моделью», — следует из технического задания.

Языковая модель будет работать локально на собственном GPU-сервере СПП — в техническом задании речь идет о «GPU-сервер 2×A100 80GB». Таким образом, данные коммерческой тайны не будут выходить в интернет или на внешние облачные ИИ-сервисы.

Системой будут пользоваться все руководители, от генерального и финансового директоров до территориальных управляющих (с жестким разграничением прав доступа к данным). Например, генеральный директор будет проверять управленческие гипотезы, получать высокоуровневый обзор сети и быстрый ответ на вопрос «почему?», к финансовому поступит анализ структуры затрат, отчет о выявлении аномалий и прочие документы.

Примечательно, что франчайзи планирует ориентироваться на ежемесячную выгрузку данных, а не на подход к анализу в режиме реального времени.

Во «Вкусно и точка» не ответили на запрос CNews.

Мнение экспертов

Нейросети в общепите до сих пор занимались периферией, от ботов и рекомендаций до видеоаналитики очередей, в данном случае ИИ решили встроить в финансовое управление сетью, заявил CNews CTO в coMind (архитекторы AI-native) Егор Апрельский, комментируя планы СПП.

По словам Апрельского, показателен и сам открытый тендер. Обычно такие системы строятся закрыто, с заранее известным подрядчиком, а здесь задача выставлена на открытые торги. Для среднего бизнеса это демонстрация доступного пути: достаточно открытой модели на собственных серверах, без многомиллионных контрактов с облачными провайдерами.

Апрельский добавляет, что «ИИ, который разговаривает с руководителями о финансах точек, в России почти не применялся». Тендер крупного франчайзи показывает, что в России технология перешла из разряда пилотов и маркетинговых историй в операционный инструмент, через который будет проходить ежедневная управленческая рутина сети.

Директор департамента бизнес-решений и цифровой трансформации «Софтлайн Решения» (ГК Softline) Егор Ворогушин указывает, что представленном техзадании технологической новизны немного: открытые модели в собственном контуре уже работают и в финтехе, и в промышленности, и у инфраструктурных компаний. Есть и прямой аналог: публичный кейс, где локально развернутая открытая модель анализирует отчет о движении денежных средств. Новизна же подхода заключается в адресате. «Обычно такие решения ставят в ИТ-контур или в поддержку. В описанной схеме инструмент попадает в руки линейного управленца рестораном, который до этого работал с таблицами», — говорит эксперт.

Само применение ИИ в ресторанном бизнесе уже не экзотика, говорит Георгий Шатиров, директор по искусственному интеллекту и инновациям «К2Тех». Однако в проекте «Вкусно — и точка» интереснее не сам факт использования технологии, а масштаб и архитектура проекта.

«Речь идет не об отдельном облачном сервисе, а о собственной корпоративной LLM, встроенной в контур управления большой ресторанной сетью. Если проект будет развиваться, такая система сможет стать своего рода "вторым пилотом" для управляющего: ежедневно анализировать результаты работы большого числа ресторанов, находить аномалии и акцентировать внимание только на том, что действительно требует решения человека. Такой подход может существенно повлиять на прибыль, но только если ИИ будет связан с конкретными управленческими действиями, а его эффект будут считать в деньгах, а не количеством сгенерированных отчетов», — говорит эксперт.

При этом из тендера видно, что компания пытается защититься от галлюцинаций ИИ, указывает Александр Климешов, директор отраслевой экспертизы ИТ-холдинга LANSOFT.

«Особенностью проекта является то, что "Вкусно — и точка" сначала предлагает "тестовое задание" — решение ограниченной задачи для оценки компетенций и опыта участников. Это вполне оправданный шаг в условиях молодого и слабо структурированного рынка ИИ-решений в России. Другой особенностью является сознательное отделение обработки данных, формируемых в текущей системе финансового планирования, от их интерпретации моделью, а также отдельно прописанное требование к возможности аудирования результатов. Таким образом, уже на уровне постановки задачи закладывается защита от галлюцинаций системы», — говорит эксперт. При этом в итоге реализации планов может привести к сокращению штата бизнес-аналитиков.

Выбор предпочтительной модели — китайской Qwen — логичен из-за хорошей работы с русским языком и структурированными данными, а также меньшей зависимости от американских поставщиков, добавляет Никита Векессер, руководитель продуктов Nova AI и StarGuard AI в Orion soft.

Также важен закрытый контур, потому что P&L и экономика отдельных ресторанов — чувствительные данные. При локальном развертывании они не уходят во внешние сервисы, а компания полностью контролирует модель и доступ к информации, заключил эксперт.