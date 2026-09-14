ИТ-компании избавляются от сотрудников. В 2026 году будут уволены почти 130 тысяч человек

Волна сокращений персонала в мировом технологическом секторе этого года превысит показатели прошлого. Только за 10 дней сентября уже уволено больше 6 тыс. человек, а по итогам года цифра достигнет 128 тыс. ИИ и ЦОДы требуют все больше инвестиций, параллельно с наращиванием которых, бизнес снижает расходы не сотрудников.



Очередная волна увольнений

За первые 10 дней сентября 2026 г. в мировом технологическом секторе было сокращено 6,3 тыс. рабочих мест, в том числе в компаниях Uber, PayPal, Apple, Zomato и Oracle. До конца года будет уволено 128,5 тыс. человек, приводит Business Standard данные платформы Layoffs.fyi.

Количество увольнений по всему миру в 2026 г. превысит показатели прошлого года. За 2025 г. работы лишилось 122,6 тыс. сотрудников 278 организаций.

Очередная волна сокращений вызвана тем, что ряд компаний занялся реструктуризацией бизнеса, контролем расходов и перенаправлением ресурсов на искусственный интеллект и другие перспективные технологии.

Лидеры по масштабам сокращений

Больше всего в 2026 г. уменьшится штат Oracle — на 21 тыс. человек. Объявленное компанией в июне 2026 г. сокращение обещало затронуть около 13% персонала. В тоже время Oracle увеличивает расходы на облачную инфраструктуру и искусственный интеллект в связи с ростом спроса на вычислительные мощности.

magnific.com/dcstudio По темпам увольнений в этом году лидируют Oracle и Amazon

На втором месте находится Amazon с 17,27 тыс. увольнениями, 16 тыс. из которых были заявлены еще в январе; на третьем — Dell (11 тыс. сокращенных рабочих мест). Далее следуют признанная в России экстремистской Meta* (10,4 тыс.), Microsoft (4,8 тыс.) и PayPal (4,76 тыс.).

В показатель начала сентября наибольший вклад внесла Uber, которая планирует сократить около 3,3 тыс. корпоративных должностей, или примерно 10% персонала. Ее представители заявили, что сокращают управленческие уровни и это не связано с внедрением ИИ. Увеличения инвестиций требует направление автономного вождения в связи с высокой конкуренцией на развивающемся рынке роботакси.

Смена приоритетов

Примерно от четверти до трети этой волны увольнений вызваны автоматизацией и перекладываем решения задач на ИИ, рассказал изданию Четана Мангалведхе (Chetan Mangalwedhe), основатель и генеральный директор платформы по подбору персонала TalentiFi-X. Остальная часть связана в основном с пересмотром затрат и реструктуризацией персонала.

В целом же причины неоднозначны, сказал Мангалведхе, и включают избыточный набор персонала после пандемии и организационную реорганизацию. При этом эксперт обратил внимание на то, что расходы на технологии сместились в сторону инфраструктуры ИИ, ЦОД и специализированных вычислительных систем. Компании могут сокращать штат сотрудников, продолжая при этом активно инвестировать в эти области, добавил он.

Смещение акцента в расходах в сторону ИИ также отметил Сарбоджит Маллик (Sarbojit Mallick), соучредитель рекрутинговой платформы Instahyre. Alphabet, Amazon, Microsoft и Meta* потратят около $725 млрд на общие капитальные вложения в 2026 г., что на 77 % больше год к году, значительная часть инвестиций будет направлена на инфраструктуру ИИ. По словам Маллика, компании одновременно увеличивают капиталовложения и замедляют рост численности персонала.

Уволенные могут еще вернуться

С января 2023 г. как пишет Economist, от увольнений в связи с внедрением новых технологий больше всего пострадала сфера обслуживания клиентов, которая сократилась примерно на 10%, а также секретари и административные ассистенты (минус 15%). Но эти же процессы и создают новые рабочие места. В США ИИ, например, уже создал около 1 млн новых рабочих мест.

Эксперты авторитетной исследовательской компании Gartner пришли к выводу, что к 2029 г. почти треть работников, уволенных в связи с внедрением технологий ИИ, бизнесу придется нанять обратно. Возвращение персонала зачастую будет сопряжено с более значительными затратами в сравнении с суммой, ранее сэкономленной в результате увольнений.

*Meta* — компания признана экстремистской организацией на территории России