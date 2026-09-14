«Битрикс24» выпустил приложение для миграции CRM из HubSpot

«Битрикс24» представил мигратор, который переносит CRM-данные из HubSpot. Мигратор переносит контакты и компании со всеми полями, сделками, воронками и стадиями. Если в HubSpot несколько воронок, каждая переносится в свою воронку «Битрикс24». Обращения попадают в отдельную воронку и не смешиваются с продажами. Звонки, письма и встречи становятся делами CRM, заметки — комментариями, задачи — задачами портала. Владельцы сопоставляются с сотрудниками по email. Об этом CNews сообщил представитель «Битрикс24».

Приложение открывается внутри портала и ведет пользователя по шагам: подключение HubSpot, выбор данных, сопоставление сотрудников, полей и воронок, правила поиска дублей и итоговое подтверждение. Начать можно с пробного переноса на десяти записях каждого типа. По итогам открывается отчет с количеством созданных и обновленных записей.

Поля сопоставляются автоматически, недостающие создаются на портале с нужным типом и исходным названием. Стадии сопоставляются по названию, отсутствующие создаются. Правила поиска дублей задает клиент, поэтому перенос в портал с уже накопленной базой не создает лишних записей. При повторном запуске приложение помнит перенесенные записи и обновляет их. Мигратор подойдет крупному бизнесу с большим количеством записей. Мигратор способен перенести более 10 тыс. записей за один перенос.

Мигратор не хранит пароли клиента. Подключение выполняется через OAuth, а доступы хранятся в зашифрованном виде. Данные каждого портала изолированы друг от друга, а в сообщениях об ошибках персональные данные не отображаются.

Мигратор доступен в «Битрикс24 Маркетплейс».