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«Яндекс» выпустил мощный суверенный ИИ, хорошо справляющийся с вопросами на русском языке

«Яндекс» представил эффективную экспериментальную модель Alice AI Foundation LLM с архитектурой Mixture of Experts, которая при относительно небольшом числе активных параметров (80 млрд) показывает сильные результаты в математике, программировании и русскоязычных задачах. При обработке запросов задействуются только 3 млрд из них, благодаря чему модель требует меньше вычислительных ресурсов.

Открытие доступа

«Яндекс» разработал с нуля большую языковую модель Alice AI Foundation LLM без использования сторонних иностранных компонентов, об этом CNews сообщили представители компании в сентябре 2026 г.

Alice AI Foundation LLM работает на архитектуре Mixture of Experts и насчитывает 80 млрд параметров. При обработке запросов задействуются лишь 3 млрд из них, благодаря чему модель требует значительно меньше вычислительных ресурсов.

По данным «Яндекса», Alice AI Foundation LLM хорошо справляется с программированием, математическими задачами и вопросами на русском языке. На олимпиадных задачах по математике она разделила лидерство с моделью Qwen3.5-35B-A3B-Base. В тестах на написание кода Alice AI Foundation LLM обошла Nvidia Nemotron-3-Super-120B-Base, которая использует в четыре раза больше активных параметров.

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«Яндекс»
«Яндекс» выпустил мощную открытую языковую модель на 80 млрд параметров без использования сторонних иностранных ИТ-компонентов

В заданиях на знание фактов новая модель с технологией искусственного интеллекта (ИИ) превзошла более крупную открытую модель DeepSeek-V4-Flash-Base. Ее результаты оказались сопоставимы с показателями предыдущей закрытой модели «Яндекса» - Alice AI LLM, у которой втрое больше параметров и в семь раз больше активных.

Бенчмарки для русскоязычных задач

Для оценки знаний, важных именно для русскоязычных пользователей, «Яндекс» разработал два открытых бенчмарка - WikiWebFacts (проверяет знание дат, событий, определений и персоналий) и HardMultiQA (основан на обезличенных запросах к «Алисе AI» и включает задания по медицине, праву, ИТ, искусству и другим областям).

21 сентября 2026 г. WikiWebFacts и HardMultiQA вместе с эталонными ответами и протоколом оценки опубликованы в открытом доступе.

Статус и планы

ИИ-модель пока считается экспериментальной. На ее основе «Яндекс» проверяет архитектурные ИТ-решения для будущей единой рассуждающей модели. Она должна лечь в основу агентных функций «Алисы AI», с помощью которых пользователи смогут поручать ассистенту выполнение конкретных действий.

Alice AI Foundation LLM, технические отчеты и бенчмарки доступны на онлайн-платформе Hugging Face.

Рост числа студентов

По информации CNews, в 2026/2027 учебном году на программах «Яндекса» и вузов-партнеров будут учиться суммарно более 20 тыс. студентов - на 34% больше, чем в 2025/2026 учебном году, когда их было около 15 тыс. Около 3,7 тыс. из них поступили в этом году: 2,1 тыс. - на бакалавриат, 1,6 тыс. - в магистратуру. Еще более 10,5 тыс. студентов будут учиться на университетских программах, в которых есть образовательные модули «Яндекса».

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В 2026 г. на 26 совместных бакалаврских программ «Яндекса» поступили 2 117 абитуриентов, из них 1 265 человек - на бюджетные места. Олимпиадники составили 69% бюджетного набора, причем каждый третий из зачисленных (33%) - победитель или призер Всероссийской олимпиады школьников. Средний результат единого государственного экзамена (ЕГЭ) поступивших на бакалаврские программы составил 290 баллов по трем предметам без учета индивидуальных достижений.

Самая высокая доля победителей и призеров олимпиад - на AI360, флагманской бакалаврской программе «Яндекса» и Сбербанка. AI360 готовит инженеров и исследователей в области машинного обучения, в 2026 г. на программу поступили 156 человек, 80% из них - победители и призеры олимпиад. Компании создали эту программу вместе с Университетом «ИТМО», Московским физико-технический институтом, Национальным исследовательским университетом «Высшей школы экономики», Санкт-Петербургским государственным университетом и университетом «Иннополис».

Антон Денисенко

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