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Высшее образование в ИТ стало бесполезной тратой времени. Выпускники идут в продавцы и официанты

Из-за нейросетей выпускникам ИТ-вузов стало гораздо сложнее найти работу по специальности или хотя бы в своей отрасли. Многие после пяти лет обучения, нескольких курсовых и дипломной работы идут работать в общепит или в ритейл – официантами и продавцами. Для работы по этим профессиям высшее образование не требуется.

Цифровизация мешает жить

Специалисты, получившие диплом о высшем ИТ-образовании, столкнулись с реальностью, где найти работу по профессии или хотя бы в ИТ-сфере очень проблематично, по крайней мере, в США. Одна из основных причин – это очень быстрое развитие искусственного интеллекта, особенно генеративных нейросетей, который весьма успешно заменяет многих ИТ-специалистов.

Согласно исследованию Бюро переписи населения США, в этой стране с момента появления нейросети ChatGPT, которая вышла в ноябре 2022 г., шанс получить первую работу по профессии для наиболее пострадавших от нейросетей ИТ-специальностей упала на 5 процентных пунктов.

Но и те, кто все же сумел получить работу по профессии, не очень рады этому. Нейросети привели к обвалу зарплат – в первые месяцы работы джуны стали получать на 13% меньше за тот же период времени.

Заказ за третий столик

Согласно результатам исследования, сильнее всего нейросети повлияли на тех, чья специальность связана с компьютерными науками, статистикой, сетевыми технологиями и математикой. Пострадали также некоторые инженерные специальности и профессии, в той или иной степени связанные с текстами и информацией, пишет SecurityLab.

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© kasto / Фотобанк Фотодженика
Не каждый захочет тратить четыре-пять лет жизни на высшее ИТ-образование, чтобы затем разносить еду и напитки

Отчаявшись найти работу в своей отрасли и тем более по своей специальности, многие ИТ-выпускники вынуждены уходить в совершенно другие сферы, с информационными технологиями никак не связанными. Часть из них становятся официантами заведениях общепита или продавцами в розничных магазинах.

Для работы тем или другим высшее образование совершенно не требуется. Иными словами, ИТ-специалисты тратят пять лет своей жизни на учебу, сессии, курсовые и дипломную работу, чтобы потом работать с коллегами, у многих из которых нет диплома вуза.

Очень часто выпускники ИТ-университетов соглашаются работать не только не по специальности, но еще и за меньшие деньги, чем они могли бы получать в случае наличия у них работы по профессии.

Отметим также, что нейросети способны заменить собой и продавцов. Различные ритейлеры уже экспериментируют с форматом офлайн-магазинов, весь штат которых заменен на ИИ.

Неизвестность витает в воздухе

Авторы исследования пришли к выводу, что проблемы с трудоустройством у молодых ИТ-специалистов связаны с нейросетями не только напрямую. В отчете сказано, что некоторые компании могут специально не нанимать новоиспеченных представителей ИТ-сферы лишь потому, что не уверены, что полученные ими во время обучения навыки окажутся востребованными через несколько лет.

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Одновременно с этим наблюдается и высокий спрос на специалистов с большим опытом работы. К примеру, в сфере разработки ПО 71% прироста вакансий с мая 2025 г. по май 2026 г. пришлось именно на опытных работников с большим багажом знаний и умений.

Также компании все активнее ищут ИТ-специалистов, имеющих опыт и навыки работы с искусственным интеллектом.

Не хотите – и не надо

Видя происходящее в ИТ-сегменте, студенты и абитуриенты пересматривают свои планы на обучение. Авторы исследования приводят статистику Stanford AI Index, которая явным образом указывает на сокращение числа студентов, обучающихся на бакалавриате, которые выбрали обучение компьютерным наукам в университетах США. В 2024-2025 гг. их стало меньше на 11%.

Долгосрочные прогнозы авторы исследования не строят. В своем отчете они рассматривают лишь первые несколько лет после начала массового внедрения ИИ.

Геннадий Ефремов

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