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Арестованы доли в семи компаниях, принадлежащие экс-министру связи

Суд арестовал доли в семи компаниях, принадлежавшие бывшему министру связи и массовых коммуникаций Николаю Никифорову. Оставив пост в министерстве, он активно занялся бизнесом. Одну из созданных с его участием компаний Центробанк признал финансовой пирамидой, а правоохранительные органы обвинили в хищении 5 млрд руб. у вкладчиков.

Арест по решению суда

Решением суда арестованы доли бывшего министра связи и массовых коммуникаций России Николая Никифорова в семи компаниях, сообщил «Интерфакс».

В перечне указаны разработчик ПО ООО «Дигинавис» и находящиеся под его управлением ООО «Проект 11» и ООО «Проект 24» (разработка софта), ООО «Единая сеть» (спутниковая связь), а также ООО «СЗ "Иннополис 2024"» (строительство жилья), ООО «Развитие Иннополиса» (финансовые услуги), ООО «Союз» (производство стройматериалов).

Майнинговая компания АО «Иннополис Тех» в списке отсутствует. Никифоров продолжает оставаться ее генеральным директором, отмечает агентство.

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Никифоров был министром связи в 2012-2018 гг.

Следственный комитет МВД, как писал CNews в начале сентября 2026 г., предъявил Никифорову обвинение в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве в связи с деятельностью криптофинансовой пирамиды Finiko. Находящийся в розыске экс-министр заочно арестован

Что известно о бизнесе бывшего министра

Майнингом Никифоров занялся после ухода с поста министра в 2018 г. Занял он эту должность в 2012 г. в возрасте 29 лет.

«Иннополис Тех» создавалась в 2021 г. в татарстанском наукограде Иннополис, который был построен в 2015 г. по инициативе в том числе и Никифорова. До преобразования предприятия из ООО в АО в июне 2026 г. бывшему министру принадлежало 67% уставного капитала компании. Сведения об акционерах АО в ЕГРЮЛ не раскрываются

«Иннополис Тех» в 2024 г., по словам Никифорова, имел на балансе около 200 биткоинов, производил ежедневно около двух биткоинов и занимал около 0,45% мирового рынка. В декабре 2023 г. компания стала собственником имущественного комплекса обанкротившегося АО «Тутаевская ПГУ» (парогазовая теплоэлектростанция в Ярославской области, мощностью 52 МВт.), а в декабре 2025 г. — еще и Дорогобужской ТЭЦ в Смоленской области. Активы «Иннополис Тех» в 2025 г. оценивались в 14,4 млрд руб., выручка сократилась в 20 раз (до 170 млн руб.), чистая прибыль увеличилась втрое (до 887 млн руб.) благодаря доходам от переоценки имущества и курсовых разниц, как было указано в отчетности.

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О создании компании «Дигнавис» Никифоров лично объявил в июне 2018 г. Она принадлежала ему на 100%. В мае 2019 г. стало известно, что «Дигнавис» стала совладельцем «Аэропрактики», которая специализируется в сфере экспериментальной авиации и намеревалась выпускать до сотни легкомоторных самолетов в год.

«Дигнавис» и ООО «Развитие Иннополиса» зарегистрированы в Иннополисе, чтобы создавать рабочие места, платить достойную заработную плату, платить налоги и развивать нашу страну, заявлял Никифоров. «Развитие Иннополиса» частично владеет архитектурным бюро «Иннополис Архитект», замешанным в деле криптофинансовой пирамиды Finiko.

Пирамида Finiko

Finiko также была создана в Татарстане и действовала в 2019-2021 гг. Ее публичным лицом был Кирилл Доронин. Также в проекте участвовали Зыгмунт Зыгмунтович, Марат Сабиров и Эдвард Сабиров.

Finiko привлекала денежные средства от клиентов, в том числе в криптовалюте, и инвестировала их на различных биржах. Система обещала доходность в размере 5% в день. Также Finiko имела собственную криптовалюту — FNK, основанную на блокченйн-платформе Etherium. В 2021 г. курс FNK резко упала, а Finiko перестала делать выплаты вкладчикам. Собранные через Finiko средства, предположительно, выводились через «Иннополис Архитект».

Центробанк признал Finiko финансовой пирамидой. Правоохранительные органы подозревают ее в хищении 5 млрд руб. у 8 тыс. вкладчиков.

Анна Любавина

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