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Mind Software подтвердила совместимость с облачной платформой ECP VeiL SE от НИИ «Масштаб»

Компания Mind Software объявила о завершении совместных испытаний с корпоративной облачной платформой Enterprise Cloud Platform Veil (ECP VeiL) от НИИ «Масштаб», разработчика телекоммуникационного оборудования, систем связи и информационной безопасности.

По итогам тестирования подтверждена полная совместимость платформы ECP VeiL SE и решения Mind Migrate для миграции виртуальных машин на уровне гостевых ОС между различными средами виртуализации. В рамках испытаний специалисты компаний проверили перенос виртуальных машин из сторонних гипервизоров в среду ECP VeiL SE и обратно. Тестирование проводилось на различных операционных системах, включая Microsoft Windows Server 2019, Ubuntu 18.04 и Astra Linux CE 2.12.

Согласно протоколу испытаний, все сценарии миграции были выполнены успешно, а данные были перенесены в полном объеме с сохранением целостности. Подтвержденная совместимость позволяет использовать Mind Migrate для переноса виртуальных машин в инфраструктуры на базе ECP VeiL SE без изменения привычных процессов администрирования и миграции.

ECP VeiL SE – доверенная платформа виртуализации для крупных корпоративных заказчиков и объектов критической информационной инфраструктуры. Решение предназначено для построения виртуализованной среды на базе серверов архитектуры x86-64 и обеспечивает централизованное управление ИТ-инфраструктурой через единый веб-интерфейс. В марте 2024 г. платформа получила сертификат ФСТЭК России №4783 по четвертому уровню доверия.

Совместное использование ECP VeiL SE и Mind Migrate позволяет реализовывать проекты по миграции информационных систем с повышенными требованиями к надежности, безопасности и непрерывности работы сервисов.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

«Для нас подтверждение совместимости означает не только расширение списка поддерживаемых платформ, но и готовность наших технологий работать в средах, где критически важны предсказуемость процессов и отсутствие рисков при миграции», – сказал Антон Груздев, генеральный директор Mind Software.

«Миграция остается одним из самых сложных этапов при переходе на новую платформу виртуализации. Совместные испытания показали, что Mind Migrate позволяет выполнять такие проекты надежно и предсказуемо, что особенно важно для наших заказчиков», – отметил Виктор Федоров, директор департамента по разработке виртуализации НИИ «Масштаб».

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