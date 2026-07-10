CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

7 октября CNews проведет митап по китайским альтернативам Nvidia и другим вопросам инфраструктуры для ИИ

7 октября 2026 г. CNews проводит митап «Инфраструктура для ИИ: собственный ЦОД, облака и альтернативы Nvidia» с участием представителей компаний-заказчиков, ИТ-компаний, провайдеров облачных технологий и поставщиков услуг ЦОД.

Построение инфраструктуры для ИИ в России сегодня сталкивается с целым рядом вызовов, среди которых — дефицит вычислительных мощностей на базе GPU, ограничения в покупке и поддержке решений Nvidia, необходимость соответствия новым требованиям «суверенного ИИ» и сложности с подключением ЦОД к энергосетям.

b3af9dd9-6ce2-4685-8edd-e8e1b59d9358.jpg


Какие пути доступны ИТ- и ИИ-руководителям в таких условиях?

Все выше перечисленные варианты имеют как преимущества, так и ограничения.

Ключевой вопрос митапа — какие решения выбрать, чтобы эффективно увеличить вычислительные мощности под задачи искусственного интеллекта, машинного обучения, компьютерного зрения, обработки больших массивов данных, обучения и запуска больших языковых моделей, а также для быстрого тестирования новых ИИ-сценариев?

Для участия в митапе приглашаются ИТ-директора, технические директора, директора по ИТ-инфраструктуре, главные инженеры, специалисты по закупкам и инфраструктуре из финансового сектора, страхования, ритейла, телекома, промышленности, госсектора.

Представители ведущих ИТ-компаний, провайдеров облачных технологий и поставщиков услуг ЦОД расскажут о своих решениях, ответят на технические вопросы.

Как совместить интересы бизнеса, ИТ и сотрудников при выборе корпоративного приложения
Как совместить интересы бизнеса, ИТ и сотрудников при выборе корпоративного приложения Бизнес

В рамках митапа проанализируем условия предоставления GPU-сервисов, типы доступных серверов и графических ускорителей, цены, варианты развертывания и другие параметры.

Участие для заказчиков бесплатное при условии подтверждения регистрации организатором. Чтобы принять участие в митапе, пройдите регистрацию на сайте.

Подробнее о митапе по ссылке.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какую платформу виртуализации выбрать: отечественное, опенсорс или совместить?

Они «не амбициозны и сопротивляются». Гигантский российский ритейлер ищет сторонних консультантов для перевоспитания своей ИТ-команды

Эрнест Сюч, «ИндаСофт»: Реально изменили промышленность те технологии, которые помогли связать данные, процессы и управленческие решения

Postgres Professional переходит к экосистеме: гендиректором стал Артём Галонский

Искусственный интеллект в России: от пилотов к промышленной эксплуатации

Промышленность России под сложной фишинговой атакой. Хакеры применили многоступенчатую схему

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор Greenworks SV24532: доступный вертикальный пылесос для ежедневной уборки

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный

Самые полезные гаджеты для похода: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще