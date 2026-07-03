CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Минцифры: в первую волну записи в первый класс 70% заявлений подали на «Госуслугах»

Школы завершили первый этап приемной кампании. Они записывали в первый класс проживающих на закрепленных территориях детей и тех, у кого есть льготы. С помощью «Госуслуг» родители подали 840 тыс. заявлений. Это 70% от всех поданных в школы заявлений в тех регионах, где доступен сервис. В 2025 г. «Госуслугами» воспользовались только 52% родителей. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Кто будет учиться: 49% – девочки; 51% – мальчики.

Дата старта приемной кампании у каждой школы своя, но все они должны были открыть запись не позднее 1 апреля. В 2026 г. раньше всех начали принимать заявления в Норильске, последней стартовала Самарская область.

В 2/3 случаев родители первоклассников заранее создавали черновики заявлений, чтобы отправить их в момент старта приемной кампании — во многих школах очередность имеет решающее значение при зачислении.

В каких регионах подано больше всего заявлений: Свердловская область – 43,4тыс.; Санкт-Петербург – 40,4 тыс.; Татарстан – 35,3 тыс.; Дагестан – 31,6 тыс.; Башкортостан – 31,0 тыс.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Во вторую волну зачислять будут во все школы, если там остались места. Заявления начнут принимать с 6 июля 2026 г.

Сервис «Госуслуг» по подаче заявлений в первый класс был запущен в 2022 г. Сейчас он доступен во всех регионах, кроме Москвы, Московской области и Донецкой Народной Республики.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Согласие с альтернативой: как крупный бизнес обрабатывает персональные данные и что облегчит эту работу

В России создадут «красную кнопку» для принудительной посадки БПЛА

Как бизнесу сохранить устойчивость в 2026 году: доступные инструменты цифровизации

Российского айтишника оштрафовали на 55 тыс. руб. за взлом резюме начальницы

Для полноценного импортозамещения вендоры, заказчики и государство должны объединиться

Квантовый рывок России: ученые создали источник «сжатого» света, который есть лишь у единиц в мире

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Показать еще

Наука

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить
Показать еще