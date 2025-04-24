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Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера Сервер» и CommuniGate Pro

Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) и компания «Система безопасных коммуникаций», разработчик платформы унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro, подтвердили совместимость платформы с операционной системой «МСВСфера Сервер» от «Инферит ОС». Интеграция решений обеспечит заказчикам CommuniGate Pro новые возможности для перехода на отечественную сертифицированную ОС.

Сотрудничество ОС «МСВСфера» и «Система безопасных коммуникаций» способствует формированию российского ИТ-суверенитета, безопасной и надежной коммуникации с контрагентами через цифровую платформу. Совместимость решений гарантирует конечным пользователям сохранность чувствительных данных и защиту от несанкционированного доступа к ним.

«Система безопасных коммуникаций» — российская ИТ-компания, разрабатывающая ПО в области унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro. Платформа предназначена для передачи защищенной электронной почты, голоса, видео, файлов. CommuniGate Pro обеспечивает безопасность интернет-коммуникаций для веб-ориентированных и мобильных пользователей. Решение зарегистрировано в реестре отечественного ПО и сертифицировано ФСТЭК России.

ОС «МСВСфера 9» — операционная система общего назначения для рабочих станций и серверов. Это полноценная альтернатива зарубежным ОС уровня Enterprise Linux, которая включает встроенные инструменты миграции для перехода с операционных систем Red Hat Enterprise Linux, CentOS, AlmaLinux, Rocky Linux, Oracle Enterprise Linux и совместима с широким спектром программного и аппаратного обеспечения.

ОС «МСВСфера» включена в реестр отечественного ПО. С 2013 г. используется в частных компаниях и государственных учреждениях. В числе заказчиков — предприятия авиационной промышленности, госкомпании в транспортном секторе, научные, образовательные и медицинские организации.

«Подтверждение совместимости CommuniGate Pro с серверной версией отечественной ОС «МСВСфера», известной своей надежностью и защищенностью, расширяет круг наших заказчиков и предоставляет им возможность воспользоваться платформой для всех видов цифровых коммуникаций, от электронной почты до видеоконференций и организации колл-центров», — отметил Дмитрий Старовойтов, генеральный директор АО «Система безопасных коммуникаций».

«Вопрос кибербезопасности и защиты данных сегодня стоит особенно остро, и мы рады предложить отечественным компаниям платформу, которая соответствует всем современным требованиям по обеспечению безопасности. ОС «МСВСфера» — семейство российских ОС корпоративного класса Linux, отдельные версии сертифицированы ФСТЭК. ОС включены в реестр отечественного ПО и поддерживают совместимость с российскими инфраструктурными решениями», — отметила Ирина Назаренко, директор «Инферит ОС».

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