В Минобороны России создается структура для ускоренной разработки и выпуска морских беспилотников

Минобороны решило форсировать разработку и запуск серийного производства отечественных морских беспилотников. Для этого в ведомстве создали Технического совет по развитию беспилотных систем и технологий морского применения.



Техсовет в Минобороны

При Минобороны России создан Технический совет по развитию беспилотных систем и технологий морского применения, пишет «Коммерсант». Руководить рабочей межведомственной группой назначен главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) адмирал Александр Моисеев.

В совет войдут представители администрации президента, Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ), «Единой России», «Народного фронта», ряда малых и средних компаний военно-промышленного сектора, занимающихся разработкой и производством морского компонента беспилотных систем.

Ожидается, что техсовет станет профильной площадкой для интенсификации разработок перспективных технологий и обеспечения флота передовыми решениями со стороны «народного ОПК», сказали в пресс-службе ЦБСТ.

viarprodesign на Freepik Повысить интенсивность разработок морских дронов призван новый техсовет в Минобороны

Мероприятия по отбору технологий должны быть выполнены до 31 августа, а передача перспективных изделий на функциональные испытания ВМФ — до 31 октября, выяснило издание. После этого будет сформирован госзаказ и начнется серийное производство.

Проблемы, которые надо решать

На совещании по стратегии развития Военно-морского флота, которое прошло в апреля в Санкт-Петербурге, о чем писал «Коммерсант», Президент Владимир Путин озвучил планы кратного увеличения трат на постройку новых кораблей и отдельно отметил необходимость скорейшей разработки и серийного выпуска отечественных беспилотных авиационных систем корабельного базирования, морских робототехнических комплексов, безэкипажных подводных и надводных катеров (БЭК).

«Нужны не просто разработки, а живая экосистема, где все работает на результат: от идеи до поставки в войска», — сказали в ЦБСТ о главной задаче вновь созданного технического совета. Остается актуальной проблема бюрократической растянутости цепочки «разработка—испытания—сертификация—серийное производство», решать которую тоже намерены в рамках техсовета ВМФ.

Подавляющее большинство уже представленных адмиралу Моисееву последних наработки в области беспилотных систем от резидентов ЦБСТ не является собственно «морскими» и представляют собой БПЛА самолетного типа и FPV-дроны

Российские наработки

Петербургская компания «Навис» представила первые изображения безэкипажного катера проекта «Сардина» в мае 2024 г. Длина судна составляет 5,75 м., ширина — 1,2 м., стандартное водоизмещение — 1,2 т. Комплекс технического вооружения включает лидары, радары и камеры и позволяет оценивать окружающую обстановку как в автоматическом режиме, так и из центра управления.

В конце июня 2024 г. «Рособоронэкспорт» впервые представил многоцелевой безэкипажный катер «Оркан», на котором возможно размещение целевой нагрузки различного назначения.

О завершении испытаний и начале серийного производства на Кингисеппском машиностроительном заводе (KMZ) первого отечественного тяжелого морского дрона под названием «Визир» CNews написал в сентябре 2024 г. Тяжелый многофункциональный возвращаемый морской дрон на базе БЭК «Визир» управляется искусственным интеллектом. Его длина — семь метров, ширина — 2,5 м. Скорость до 45 км/ч, дальность действия до 270 миль (примерно 500 км). Благодаря специальной платформе морской дрон способен работать в условиях волнения и сильного ветра. После прохождения заранее заданных координат дрон возвращается в исходную точку.