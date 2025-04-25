В WhatsApp* появились «суперприватные» чаты с защитой от пересылок, скачиваний и ИИ

Разработчики WhatsApp* (принадлежит Meta**, которая признана в России экстремистской и запрещена) выпустили обновление, добавляющее новый уровень защиты конфиденциальных переписок. Функция получила название «Расширенная приватность чатов» и предназначена для создания дополнительной безопасности при обмене особо важной информацией. Новая опция расширяет возможности контроля над личными данными.

Новая функция

Разработчики мессенджера WhatsApp* (принадлежит Meta**, которая признана в России экстремистской и запрещена) выпустили новую функцию для защиты приватности пользователей, об этом сообщается на сайте разработчика. Деликатные темы и личный контент в мессенджере теперь под защитой.

В начале апреля 2025 г. в выпущенной бета-версии мессенджера WhatsApp (2.25.8.6 для Android) специалисты Tom's Hardware обнаружили функцию, которая позволит запретить автоматическое сохранение отправленных фотографий, видеороликов и других медиаматериалов на устройствах получателей. Примечательно, что это нововведение также блокирует возможность экспорта истории переписок.

WhatsApp — бесплатный интернет-сервис, принадлежащий американской технологической компании Meta (компания признана экстремистской организацией на территории России) и обеспечивающий возможность коммуникации пользователей в режиме реального времени. ИТ-сервис позволяет отправлять и получать голосовые сообщения, совершать голосовые и видеозвонки, делиться своим местоположением, обмениваться сообщениями, изображениями, файлами различных форматов и другими контентом в сети интернет.

По данным WhatsApp, когда пользователь делится медиафайлами через WhatsApp, они могут автоматически попадать в галерею телефона собеседника при активированной соответствующей настройке. Обновление предоставит отправителям полномочия деактивировать эту функцию для своих сообщений. Это означает, что при отправке личной фотографии пользователь сможет быть полностью уверен, что снимок не останется в памяти чужого устройства без его явного согласия. Активация данной опции будет реализована через включение режима «усиленной приватности» в настройках диалога.

25 апреля функция получила название «Расширенная защита конфиденциальности в чате». Включить ее можно в настройках конкретного чата или группы. «Расширенная защита конфиденциальности в чате» не дает участникам чата или группы пересылать сообщения в другие каналы. Кроме того, функция блокирует автоматическую загрузку медифайлов в память устройства, экспорт чата и использование функций искусственного интеллекта (ИИ) для сообщений.

«Расширенная защита конфиденциальности в чате» уже появилась в последнем обновлении WhatsApp. По словам разработчиков, в будущем она будет улучшена и получит дополнительные возможности.

Популярность мессенджеров с шифрованием

Как писал CNews, после того как министр обороны США Пит Хегсет (Pete Hegseth) оказался в центре скандала об утечке данных, в Соединенных Штатах заметно выросла популярность мессенджеров с повышенными мерами защиты в 2025 г.

В марте 2025. главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг (Jeffrey Goldberg) сообщил, что советник президента США Майк Уолц (Mike Walz) по ошибке добавил его в секретный чат в мессенджере Signal, где обсуждалась планируемая военная операция.

По данным SensorTower, количество пользователей Signal по итогам марта 2025 г. выросло на 13% в годовом сравнении. О росте числа пользователей заявил и основатель и генеральный директор зашифрованной платформы для чатов Kibu Ари Андерсен (Ari Andersen). Мессенджер Kibu вышел из стадии бета-тестирования в январе, и ожидается, что во II квартале 2025 г. его пользовательская база удвоится по сравнению с первыми тремя месяцами года, заявил Андерсен. К тому же и еще один мессенджер Genasys, фиксирующий приток пользователей, им в Соединенных Штатах пользуются в основном службы правопорядка.

Одного шифрования недостаточно

В 2023 г. группа экспертов из агентств Tech Policy Press и Convocation Research and Design провела обширное исследование и выпустила отчет под названием «Что является безопасным?».

Авторы провели интервью с группами пользователей в Луизиане (США) и Дели (Индия) и определили сильные и слабые стороны современных мессенджеров. Пользователям предлагали такие популярные приложения: Apple iMessage; Facebook*** (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России) Messenger; Messages by Google; Signal; Telegram; WhatsApp.

При этом изучалось, как люди реагируют на подсказки приложения, как понимают значение каждой функции. Что еще важнее, с ними поговорили о том, чего конкретно они опасаются и как представляют себе пользу безопасных мессенджеров в своей жизни. Некоторые опрошенные опасались физической агрессии (например, семейного насилия), а некоторые — преследования властей. Это сильно влияет на то, что для них является «безопасным общением».

По мнению исследователей, сквозное шифрование — лишь один из компонентов безопасности, и оно не способно устранить все угрозы, особенно для тех, кто находится в зоне риска. Защищенная переписка не предотвратит всех проблем, поэтому нужно тщательно продумать стратегию защиты от серьезных противников. Возможны ли физическое изъятие вашего устройства, принуждение к его разблокировке, запрос данных у компании-владельца мессенджера по судебному решению, заражение телефона шпионским программным обеспечением (ПО) или утечка переписки через собеседника. Для большинства пользователей эти сценарии маловероятны, и шифрованный мессенджер обеспечивает достаточный уровень защиты. Но если угрозы реальны, шифрование должно дополняться другими мерами в рамках многоуровневой стратегии.

По итогам исследования Tech Policy Press и Convocation Research and Design, в общем зачете явно лидирует Signal, но невозможность использовать его без раскрытия своего номера телефона немного осложняет ситуацию.

Общие рекомендации по безопасной переписке

Никакие виды цифровых коммуникаций в 2025 г. не являются полностью безопасными. Поэтому самые рискованные для разглашения вещи, особенно если речь идет об угрозе жизни и здоровью, рекомендуется обсуждать лично, а не в переписке.

Пользователи сознательно прилагают усилия, чтобы защитить свою конфиденциальность, но часто ориентируются на «фольклор про безопасность», а не достоверные источники информации. Также мало кто читает документы, связанные с приложениями: условия использования, отчет о прозрачности и взаимодействии с властями. Хорошо изучите: что, где и как на самом деле хранит выбранный мессенджер, кому выдает (и уже выдавал) эти данные.

Разберитесь, что означает каждая из них и включите максимально безопасные варианты всех нужных настроек. Учтите, что часть настроек безопасности может быть разбросана по общим настройкам телефона (особенно для iMessage на iPhone и Messages by Google на Android) или другим подразделам приложения (характерно для Telegram).

В ряде мессенджеров возможна как шифрованная, так и нешифрованная переписка. В iMessage и Messages by Google можно посылать открытые SMS или шифрованные сообщения прямо в рамках одного чата. По мнению экспертов из «Лаборатория Касперского», это самое неудачное ИТ-решение, такие сообщения вечно путают.

Если мессенджер имеет много дополнительных функций — сториз, боты, связь с социальными сетями — то появляются и дополнительные потенциальные каналы слежки и разглашения информации. Стоит отключить всю ненужную функциональность или вообще не пользоваться подобным мессенджером. Иногда эти функции удобны, но через них отследить вас могут самые разные стороны, включая тот веб-сайт, на который ведет ссылка. Еще одной функцией, потенциально создающей канал утечки, является поиск GIF для отправки в чат. Ведь как писал CNews, еще в 2002 г. эксперты в области антивирусной безопасности предупреждали о появлении первого вируса, заражающего файлы формата .jpg.

Для особо чувствительных тем нужно активировать автоматическое удаление переписки через короткий срок (например, 1 минута). К сожалению, такие настройки есть не во всех мессенджерах, кое-где минимальный срок видимости — 24 часа. Исчезающие сообщения слабо защищают от скриншотов и других способов сохранить переписку, доступных собеседнику. В основном они помогут, если в телефоне спустя какое-то время будут ковыряться посторонние.

Стандартные резервные копии в облако нередко становятся каналом утечки, поэтому пользователю нужно убедиться, что они имеют дополнительное шифрование (его нужно вручную включать в WhatsApp и iMessage), либо же ведутся локально (например, на SD-карту в смартфонах Android), либо вообще отключены. Локальные резервные копии тоже должны быть зашифрованы. Эти процедура в разных приложениях называется Сontact Key Verification (iMessage), Safety Numbers (Signal), Security Code (WhatsApp), Encryption key (Telegram). Она позволяет убедиться, что пользователь ведет диалог с нужным человеком на нужном устройстве. Проверка осуществляется для каждого конкретного чата либо по указанному коду, либо при личной встрече.

Защищайтесь от угона аккаунтов— включайте двухфакторную аутентификацию. Она может называться по-разному — Two-Step Verification, Registration PIN и так далее, — но ее суть неизменна т.е. для входа в аккаунт на новом устройстве требуется дополнительное подтверждение.

Особенно это важно для групп, общающихся в чатах по «чувствительной» тематике. В них важно солидарное соблюдение правил этики и безопасности: не пересылать приватную информацию дальше; не делать скриншотов или других копий информации из чата; поддерживать в сообществе культуру соблюдения конфиденциальности; грамотно пользоваться настройками мессенджера; отключать в чатах потенциально небезопасные функции.

*WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

**Meta (компания признана экстремистской организацией на территории России).

***Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России).