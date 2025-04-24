Российские ИТ-шники и депутаты обсуждают, как ограничить возвращение иностранных ИТ-компаний

Представители отрасли и депутаты обсуждают, какие ограничительные меры нужно ввести на случай решения иностранных ИТ-компаний вернуться на российский рынок. В числе идей — введение заградительных тарифов.



Готовится список ограничений

Представители ИT-отрасли разрабатывают список ограничений для иностранных компаний на случай их возвращения на российский рынок. Итоговый вариант планируется направить в Минцифры до конца мая 2025 г., пишут «Ведомости», ссылаясь на заявление директора аналитического департамента Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (АНО «ЦКИТ») Ивана Чалина и информацию директора ЦКИТ Ильи Массуха.

Предлагаемые меры уже обсуждались на заседании общественного совета при министерстве в конце марта 2025 г. По словам первого заместителя председателя ИT-комитета Госдумы, депутата от фракции «Новые люди» Антона Ткачева, его партия озвучивала свои предложения на пленарном заседании парламента в марте. Введение превентивных мер обсуждается также в рамках закрытых встреч.

Какие меры рассматриваются

Выдавать специальные разрешения для иностранных ИT-компаний на работу в России, обязать их регистрироваться на территории страны, ввести ограничения на использование и продажу отдельных классов их решений предлагает ЦКИТ. По поводу ограничений Чалин отметил, что в первую очередь их нужно вводить именно в тех классах, где российские разработки «вышли на довольно серьезный уровень», а также там, «где мы уже вложили тучу средств» — это гособоронзаказ и «критичные для нас области» медицины и образования.

Вероятно, можно будет заставить таких гигантов, как SAP, Microsoft и Oracle, давать бессрочные лицензии и запрещать хранить данные пользователей за рубежом, добавил эксперт.

Ввести заградительные пошлины, которые делают невыгодным массовый импорт товаров из-за границы и позволяют уравнять цены на зарубежное и отечественное оборудование, предложил Ткачев. «Также нужно расширять закон о КИИ (критической информационной инфраструктуре), не с точки зрения субъектов, которые будут туда входить, а с точки зрения подходов “цифрового занавеса”, где будет маленькое окошко для тех, кто готов работать с Россией», – еще одна идея депутата.

Партия «Новые люди» предлагала, рассказал Ткачев, создать некий координационный совет при Минпромторге или при администрации Президента, который будет принимать решение по возврату: «кому входить бесплатно, кому с пошлинами, а кому вообще не входить с учетом финансирования ВСУ».

Первый вице-премьер России Денис Мантуров, как писал CNews в феврале 2025 г., назвал условием возвращения иностранных компаний на российский рынок представленность в Крыму и других новых российских регионах.

Возвращение иностранных конкурентов ожидаемо

Об уходе с российского рынка или приостановке деятельности сообщили представители Acronis, Arbor (Netscout), Atlassian (Jira), Autodesk, Avast, Amazon Web Services (AWS), Canonical, Coursera, Citrix, Docker, ESET, Figma, Fiverr, Globalstar, GoDaddy, Google Cloud, Grammarly, IBM, Javarush, JetBrains, Juniper, Intel, MATLAB, Mikrotik, Miro, MongoDB, NortonLifeLock, NVIDIA, Pearson VUE, Qt, Red Hat, SUSE, TeamViewer, Udemy, Unity, Upwork, VMWare, Xsolla, Zabbix и другие.

К 2029–2031 г. западные поставщики информационных технологий начнут возвращаться в Россию — таков прогноз каждого второго респондента, опрошенного CNews Analytics при проведении исследования «ИТ-тренды в России 2025». 50% респондентов считают перспективу возвращения западных вендоров на российские рынки очень вероятной.

К началу осени 2024 г. ИТ-инфраструктура российских компаний состояла из зарубежных решений на целых 75%, и лишь 25% занимали разработки российских компаний, по данным опроса «К2Тех» и «ТеДо» свыше 100 ИТ-директоров и глав направления ИТ-инфраструктуры компаний с выручкой от двух млрд руб. и выше.