Новый модуль «Финансы» в OkoCRM ускоряет обработку платежей на 84% и на 29% сокращает цикл сделки

OkoCRM — система для автоматизации продаж, работы с клиентами и управления проектами. В марте 2025 г. в OkoCRM появился новый модуль «Финансы» — инструмент, который позволяет принимать оплату прямо внутри CRM, без сторонних сервисов. Инструмент даёт возможность автоматически создавать ссылку на оплату товаров или услуг, отправлять ее клиентам и отслеживать платежи прямо в карточке сделки. Об этом Cnews сообщили представители OkoCRM. Об этом CNews сообщили представители OkoCRM.

«Около половины наших пользователей до сих пор принимают платежи через сторонние сервисы и вручную заносят данные в CRM. Это неэффективно и отнимает время. Мы сделали модуль "Финансы", чтобы избавить менеджеров от рутины и ускорить процесс получения оплаты», — сказал Александр Завьялов, основатель OkoCRM.

Что такое модуль «Финансы»

«Финансы» — модуль, с помощью которого компании и ИП управляют расчетными операциями с клиентами внутри сделок в OkoCRM. На данный момент инструмент обладает важными функциями для управления платежами, включая: генерация и выставление счетов клиентам; генерация и отправка клиентам ссылок на оплату; подключение к OkoCRM банковских счетов и сервисов эквайринга; получение подтверждения оплаты прямо в карточке сделки.

Что особенно удобно — все данные о расчетных операциях подтягиваются в карточку конкретной сделки. Менеджерам больше не нужно перемещаться между разными системами и заносить данные об оплатах в CRM, все происходит внутри OkoCRM.

Как модуль упрощает работу с платежами

Генерация счетов и ссылок на оплату, как и отправка их клиентам может происходить вручную — из карточки сделки, или автоматически — с помощью правил автоматизации и чат-ботов в OkoCRM. Это существенно экономит время менеджеров на работу с платежами, а при настройке автоматизации и вообще исключает менеджера из этого процесса.

«Во время тестирования модуля мы увидели, как он экономит время: на обработку платежей уходит на 84% меньше. Сотрудники перестали прыгать между системами — всё работает внутри CRM. А если настроить автоматизацию, OkoCRM сама создаёт и отправляет ссылку на оплату. Это позволило сократить цикл сделки почти на треть — на 29%», — сказал Илья Кривенко, руководитель техподдержки OkoCRM.

Как будет развиваться модуль

В планах у разработчиков и дальше продолжать развивать модуль, добавляя новые инструменты, возможности модуля и интеграции с банками и сервисами эквайринга.

«В ближайшем будущем в “Финансах” появятся новые интеграции с банками и сервисами эквайринга, включая Сбербанк, «Альфа», «Точка» и Blanc. Затем — простые и наглядные отчеты по платежам. И это только начало: впереди полная автоматизация работы со счетами», — сказал Егор Ионов, руководитель разработки OkoCRM.

Сервис «Финансы» в OkoCRM особенно актуален для компаний и ИП, которые принимают платежи за товары и услуги онлайн и хотят автоматизировать процесс выставления счетов и приёма платежей. Модуль доступен в любой подписке OkoCRM без дополнительной оплаты и ограничений.