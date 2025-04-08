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«1С-ИЖТИСИ» автоматизировала работу с ФГИС «Меркурий» и перевела базы «1С:ЗУП» и «1С:БП» в облачный сервис для компании ООО «Техкорм Нутришен»

«1С-ИЖТИСИ» автоматизировала работу с ФГИС «Меркурий» и перевела базы «1С:ЗУП» и «1С:БП» в облачный сервис для компании ООО «Техкорм Нутришен». Теперь на подготовку исходящих ВСД уходит меньше времени, а переведенные базы в «1С:Фреш» сократили нагрузку на основной сервер ученой системы компании. Об этом CNews сообщили представители «1С-ИЖТИСИ».

ООО «Техкорм Нутришен» — один из производителей премиксов и готовых кормов для сельского хозяйства. Для автоматизации обмена данными между «1С:ERP» и ФГИС «Меркурий» организация обратилась к фирме «1С-ИЖТИСИ», исходя из ее опыта и статуса дочерней компании «1С».

В результате фирма «1С-ИЖТИСИ» внедрила и доработала подсистему «Ветис» и перевела базы «1С:БП» и «1С:ЗУП» в «1С:Фреш». Руководитель отдела ИТ дал положительный комментарий по поводу сотрудничества с фирмой «-ИЖТИСИ»: «Результаты, к которым мы пришли: многие данные теперь заполняются автоматически. Это позволило сэкономить время на подготовку исходящих ветеринарных сопроводительных документов (ВСД); перевод баз «1С:БП» и «1С:ЗУП» в «1С:Фреш» облегчил нагрузку на основной сервер «1С:ERP», автоматизировал процесс обновления конфигураций и сделал доступ к базам данных проще».

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