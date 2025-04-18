Клиенты Microsoft угодили в искусно расставленный капкан. Миграция в облако Azure для них неизбежна

Клиенты Microsoft угодили в искусно расставленный капкан. Миграция в облако Azure для них неизбежнаВ рамках очередного раунда антимонопольного разбирательства Amazon и Google в унисон заявили, что для старых клиентов Microsoft, построивших системы на базе Windows Server и SQL Server, экономически целесообразной в большинстве случаев является исключительно миграция в облако Azure, чем эти компании – крупные поставщики облачных услуг, естественно, недовольны. Подобная ситуация сложилась благодаря гениальному и, возможно, не вполне законному изменению в политике лицензирования ПО Microsoft, которое позволило корпорации оставить конкурентов не у дел.
Хитрая ловушка от Microsoft
При миграции в облако компании, инвестировавшие значительные средства в инфраструктурные решения Microsoft, на практике вынуждены делать выбор в пользу IaaS-сервисов Azure, хотя в теории им доступно множество альтернатив. Именно так The Register интерпретирует заявления, направленные Google и Amazon в адрес Управления по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) в рамках продолжающегося антимонопольного расследования ведомства, касающегося состояния британского рынка облачных услуг.
В прошлом клиенты Microsoft имели возможность покупать самые обыкновенные лицензии на серверное ПО компании для дальнейшего развертывания на любом оборудовании – в собственной инфраструктуре или облаке стороннего провайдера.
Однако в 2019 г. «гигант из Редмонда» внес изменения в политику лицензирования, и теперь желающим строить виртуальную инфраструктуру на базе ПО Microsoft в облаках «зарегистрированных поставщиков» (“listed providers”) стало необходимо приобретать специальную, более дорогостоящую лицензию. В список зарегистрированных поставщиков попали Amazon, Google и Alibaba – основные конкуренты Microsoft на рынке облачных сервисов.
Таким образом, желающим использовать ОС Windows Server и/или СУБД SQL Server в облаках гиперскейлеров, помимо Azure, теперь приходиться тратить вплоть до четырех раз большие суммы на приобретение лицензий на ПО Microsoft.
Подобное положение дел негативно сказывается на конкурентоспособности сервисов Google Cloud Platform (GCP) и Amazon Web Services (AWS) в сравнении с Microsoft Azure, считают в Google и Amazon. Компании, имеющие зрелую вычислительную инфраструктуру, построенную на технологиях Microsoft, при миграции в облако фактически вынуждены выбирать Azure или сильно переплачивать.
Третий путь доступен немногим
Конечно, существует и третий путь: портирование всех используемых в организации приложений на другую операционную систему альтернативного поставщика, например, семейства Linux и спокойная миграция в облако GCP или AWS. Однако на практике этот процесс может занять несколько лет и потребовать серьезных финансовых вливаний, что не делает его привлекательным в глазах менеджеров компаний, считают в Google.
Google утверждает, что ей известно об успешных случаях миграции на Linux в подобных обстоятельства, но в каждом из них процедура «занимала несколько лет, требовала значительных затрат была быть реализована большинством клиентов ввиду отсутствия внутренних кадровых ресурсов, занятых в области разработки ПО», – говорится в отчете CMA.
В другом отчете ведомства изложена позиция AWS, которая в целом совпадает с позицией Google по этому вопросу.
«AWS заявила, что для некоторых рабочих нагрузок возможны перепроектирование и переработка под Linux, но это редкость, поскольку требует больших затрат со стороны клиента и занимает долгие годы», – говорится в документе. Во многих же случаях отказ от Windows в пользу Linux и вовсе нецелесообразен с финансовой точки зрения.
В AWS также утверждают, что примерно половина пользователей Azure с радостью ушла бы к конкурентам, если бы не лицензионная политика Microsoft и зависимость бизнес-процессов от ПО редмондцев.
Чего хотят гиперскейлеры
Google и AWS ожидают от CMA действий, нацеленных на устранение ценового барьера, якобы искусственно возведенного Microsoft.
В январе 2025 г. британский регулятор заявил, что рынок облачных сервисов в Британии находится в не самом лучшем состоянии, в том числе из-за антиконкурентных практик, взятых на вооружение, американскими гиперскейлерами. Методы Google беспокойство у CMA не вызвали, а вот к поведению Amazon и Microsoft на рынке ведомство пообещало присмотреться повнимательнее.
Google Cloud хоть и входит в тройку крупнейших облачных провайдеров мира, но его успехи в плане завоевания рынка меркнут в сравнении с демонстрируемыми AWS и Azure. Согласно данным Synergy Research Group, по итогам IV квартала 20224 г. рыночная доля облака Google по показателю совокупной выручки составляла 12%, что на 9 процентных пунктов меньше результата Azure корпорации Microsoft (21%) и на 18 п. п. отставала от лидера – Amazon Web Service (AWS).
Навязать конкуренцию американским глобальным гиперскейлерам в отчетном периоды постарались китайский Alibaba Cloud (4%), американские же Oracle (3%), а также Salesforce, IBM Cloud и китайский Tencent (по 2% каждый).
Позиция Microsoft
Сама Microsoft проблемы в сложившейся ситуации не видит. В своем заявлении для ведомства она уверяет, что крайне осторожно подходит к процессу ценообразования. Как отмечают в компании, если бы цены на ее ПО были чрезмерно высокими, у ее конкурентов появился бы стимул создать условия для перехода клиентов на альтернативное ПО.
Как ранее сообщил CNews, в марте 2025 г. Microsoft в довольно жесткой манере отреагировала отреагировала на обвинения в свой адрес, назвав сам факт обращения Google и Amazon в антимонопольный орган с призывом «вмешаться и ограничить расценки» «экстраординарным и беспрецедентным».
В Microsoft также обратили внимание регулятора на едва ли не монопольное положение Amazon на рынке – на ее долю пришлось до 50% рынка (9 млрд фунтов стерлингов) – и припомнили Google попытки дискредитировать конкурента в глазах антимонопольных регуляторов, притом чужими руками.
В октябре 2024 г. Microsoft обвинила Google в ведении тайной войны против принадлежащего ей облачного сервиса Azure, целью которой является приобретение благосклонности директивных органов и антимонопольных структур Европейского Союза. Для достижения поставленной цели поисковый гигант, по информации Microsoft, сформировал коалицию облачных провайдеров Open Cloud Coalition, в авангарде которой – малые европейские компании, представляющие отрасль.