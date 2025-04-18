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«Яндекс» регистрирует бренд Yandex Store. Магазин приложений с таким названием был закрыт пять лет назад

«Яндекс» решил вновь зарегистрировать торговую марку Yandex Store, под которой уже пытался развивать магазин приложений, официально закрытый в 2020 г. Компания пока не раскрыла планов на использование бренда.

Заявка в Роспатент

ООО «Яндекс» подало заявку в Роспатент на регистрацию торговой марки Yandex Store, выяснил «Русбейс». Компания заявила также о планах получить права на бренды «Яндекс Стор» и YaOS Store.

Торговые марки регистрируются по тринадцати классам МКТУ для использования в розничной и интернет-торговле, для магазинов приложений, телекоммуникационных услуг, компьютерных игр, одежды, обуви, приборов, часов и др.

У «Яндекса» уже был магазин приложений под названием Yandex.Store. О планах его перезапуска компания пока не объявляла. Ее представители в качестве комментария сказали изданию следующее: «Мы часто регистрируем товарные знаки, доменные имена или технологии, но они не всегда находят применение в будущем. Это стандартная практика для нас, как для большой ИT-компании».

Второй раз войти в ту же реку

Yandex.Store был запущен для разработчиков и партнеров «Яндекса» первого октября 2012 г. В феврале 2023 г. магазин открылся для пользователей Android-устройств. К открытию «Яндекс» приобрел у другого альтернативного магазина Opera Store лицензию на 40 тыс. приложений.

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«Яндекс»
«Яндекс» часто регистрирует торговые марки, которые потом не обязательно используются

По состоянию на начало 2014 года в Yandex.Store было доступно более 100 тыс. приложений, а приложение собственно сервиса Store шло в предустановленных пакетах ПО на некоторых популярных смартфонах того времени от компаний OPPO, PocketBook, Explay, teXet, Huawei, WEXLER, 3Q, Qumo, Nokia и других.

После 2014 г. упоминания о развитии Yandex.Store не появлялись, странички проекта в соцсетях не обновлялись на протяжении нескольких лет и с первого сентября 2020 г. «Яндекс» официально его закрыл.

Yandex.Store должен был составить конкуренцию детищу Google — Google Play. Осенью 2012 г. помимо магазина от «Яндекса» существовало более 30 альтернатив Google Play. К лету 2020 г. их практически не осталось. Основной причиной закрытия альтернативных Android-магазинов могла стать жесткая лицензионная политика Google, которая накладывала запрет производителям на использование магазина Google Play в случае работы с альтернативными магазинами Android-приложений.

Главный конкурент

Google Play — это крупнейший подобный магазин в мире. Он предустанавливается на Android-устройства почти все производителей, Разработчики имеют выход на мировую аудиторию, что дает им возможность быстрого продвижения своих приложений. В Google Play в марте 2018 г. было 3,6 млн программ. Правда позже показатель несколько сократился — в июне 2024 г. у него насчитывалось 1,68 млн приложений.

С 2022 г. сервис стал вести себя особенно нехорошо по отношению к российским пользователям и разработчикам. Американская корпорация Google присоединилась к санкциям 10 марта 2022 г., запретив россиянам покупать приложения в своем магазине и продлевать имеющиеся подписки. В апреле 2022 г. она удалила из Google Play ПО нескольких российских банков, и потом делала это регулярно с компаниями, оказавшимися под санкциями. В мае 2022 г. Google ввела полный запрет на загрузку в Google Play новых платных приложений российскими разработчиками.

Компания продолжает придумывать все новые запреты для россиян. В декабре 2024 г. CNews писал, что она объявила о намерении начать блокировать все платные транзакции в приложениях разработчиков из России.

Анна Любавина

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