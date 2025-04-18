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На системах распознавания документов россияне заработали 3,7 миллиарда или на 50% больше, чем годом раньше

Выручка разработчиков систем распознавания документов выросла на 52% по сравнению с 2023 г. и составила 3,7 млрд руб. Большая часть пришлась на ушедшую из России Abbyy (позже стала Content AI), а также Smart Engines, ITFB, Correct и др. Эксперты уверены, что рынок продолжит расти из-за курса на цифровизацию.

Рост рынка распознавания

Как выяснил CNews, совокупная выручка отечественных разработчиков систем распознавания документов по итогам 2024 г. выросла на 52% по сравнению с 2023 г. и составила 3,7 млрд руб. По итогам 2023 г. эта сумма составила 2,4 млрд руб.

При подсчете совокупной выручки учитывались показатели от компаний Abbyy в лице Content AI («Контент ИИ»), Smart Engines («Смарт Энджинс Сервис»), ITFB («Айтиэфби Групп»), Correct («Розумсофт»), Entera («Энтера»), Dbrain («Дибрейн»), Beorg («Биорг») и др. Данные по выручке были опубликованы указанными компаниями и с ними можно ознакомиться на «Контур.Фокус» или Rusprofile.

В топ компаний по выручке вошли Abbyy (Content AI) с результатом 1,2 млрд руб., Smart Engines — 838 млн руб. и ITFB — 505 млн руб., а также Correct — 316 млн руб. и Entera — 256 млн руб.

Крупные разработчики систем распознавания

В 2024 г. на лицензирование технологии Abbyy пришлось 1,2 млрд. руб. Эта сумма включает выручку не только от технологий распознавания, но и от решений по переводу текста. По итогам 2023 г. это показатель составлял 765,5 млн руб., в 2022 г. — 378 млн. Среди заказчиков компания выделяет «Ростелеком» и «Алроса».

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Данные были взяты из портала Rusprofile

При этом компания Abbyy в апреле 2022 г. официально ушла из России и с тех пор позиционирует себя в качестве международного разработчика ПО. Головной офис компании находится в США. Для работы с клиентами и партнерами Abbyy в России была создана Content AI. Для решения технических вопросов и платежей в пользу Abbyy для владения этой компанией было выбрано турецкое юрлицо.

При этом основатель Abbyy Давид Ян после начала СВО открыто заявлял о финансировании ВСУ, писала «Газета.ру». А в 2024 году Abbyy массово уволила россиян по всему миру.

В топ-5 компаний по выручке следом за Content AI (1,2 млрд руб.) вошли Smart Engines (838 млн рублей) и ITFB (505 млн рублей), а также Correct (316 млн руб.) и Entera (256 млн руб.).

Smart Engines — российская компания-разработчик ИИ, основана в 2016 г. учеными в сфере распознавания символов, изображений и обработки документов. Выручка компании выросла с 435 млн руб. по итогам 2023 г. до 838 млн руб. по результатам 2024 г., что на 93% больше. Как сообщили CNews представители компании, основной доход Smart Engines обеспечивают коммерческие поставки, на госконтракты приходится менее 1% от всей выручки. В марте CNews писал о том, что за 10 лет компания заработала на своей технологии распознавания паспортов более 2 млрд руб.

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© DikiYaqua / Фотобанк Фотодженика
Рынок распознавания документов вырос на 52%

ITFB Group в целом разрабатывает ПО и занимается внедрением софта, в портфеле компании присутствует система распознавания, извлечения и анализа данных из документов с помощью искусственного интеллекта. Выручка компании выросла с 403 до 505 млн руб. по итогам 2024 г. (рост составил 25%). При этом компания входит в число крупнейших поставщиков BPM и CRM-систем в России.

Correct предоставляет платформу распознавания документов, она позволяет автоматически вводить бухгалтерские, кадровые и иные документы. Компания «Энтера» основана в 2018 г. экспертами в области автоматизации бизнес-процессов. Предоставляет облачный сервис для распознавания, проверки и автоматического ввода документов в систему бухгалтерского или складского учета. По данным компании, более 5 тыс. пользователей уже используют ее сервис.

Чем обусловлен рост

«Рост рынка систем распознавания документов в России нельзя объяснить лишь уходом западных вендоров — это, скорее, катализатор тренда, — рассказал CNews Максим Милков, руководитель направления «Искусственный интеллект» Softline Digital (ГК Softline). — Главный драйвер — стремление бизнеса и госсектора к автоматизации и снижению затрат на ручную обработку бумаг. При этом жесткие требования ИБ стимулируют выбор отечественных решений, способных работать офлайн и без передачи данных в облако».

По словам Милкова, за последние два года российские разработчики, Content AI, SOICA и другие, повысили точность распознавания и расширили функционал: от извлечения ключевых полей и классификации документов до адаптации под мобильные приложения. Это позволило выйти за рамки классических сфер (финтеха и госсектора) и постепенно захватить сегменты логистики, образования, производства.

Среди факторов роста рыка распознавания документов эксперт в области генеративного ИИ компании Axenix Владимир Кравцев выделил ускорение бизнес-процессов, законодательные изменения работы с электронными документами, снижение издержек при автоматической обработке. По его мнению, в будущем рынок будет двигаться к более глубокому внедрению ИИ, расширению функциональности и адаптации к новым нормативным требованиям.

«Рост рынка систем распознавания документов закономерен, — считает Владимир Молодык, генеральный директор Ainergy. — Российские компании активно трансформируют бизнес-процессы, уходя от ручных операций. Распознавание документов — важный элемент цифровой трансформации, позволяющий перевести бумажные потоки в цифровой формат для дальнейшей обработки с помощью ИИ».

Среди ключевых драйверов Молодык выделил импортозамещение в IT-секторе из-за санкций, государственная поддержка цифровизации, технологический прорыв в области нейросетей и экономическая целесообразность. Внедрение таких систем обеспечивает быструю окупаемость и значительное сокращение операционных расходов, что критично в текущих экономических условиях.

Однако по его мнению, рынок будет расти, потому что распознавание становится лишь первым шагом в цепочке интеллектуальной обработки данных. Рынок движется к комплексным решениям, где распознавание интегрируется с генеративным ИИ. Растет спрос на решения с высоким уровнем безопасности и локализацией обработки данных в России, что открывает новые возможности для отечественных разработчиков, заключил Молодык.

Милков же считает, что после внушительного роста в 2024 г. можно ожидать замедления темпов по мере насыщения крупных заказчиков.

Кристина Холупова

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