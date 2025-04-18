США признали Google рекламным монополистом. Власти заставят ее продать платформу управления рекламой

Судебный процесс о незаконной монополизации рынка онлайн-рекламы со стороны Google начался в сентябре 2024 г., на этой неделе было вынесено решение. Согласно нему, Google незаконно доминировала на двух рынках технологий онлайн-рекламы. Это решение суда позволит властям США добиваться от корпорации продажи сервиса Google Ad Manager, это ИТ-платформа для управления рекламой, представленная Google.

Решение суда

Решение суда может потребовать продажи ИТ-сервиса Google Ad Manager в связи с тем, что Google признана монополистом на рынке рекламы США, пишет Reuters. Это решение стало результатом многолетнего расследования.

Судебный процесс о незаконной монополизации рынка онлайн-рекламы со стороны Google начался еще в сентябре 2024 г. Иск к компании подали Министерство юстиции США и 17 штатов. Расследование проводила Федеральная торговая комиссия США (FTC). По данным независимого агентства, Google использует свои доминирующие позиции на рынке для подавления конкурентов и манипуляции ценами на рекламные услуги.

Сотрудники FTC установили, что Google злоупотребляет своим доминированием на платформе Google Ads, получая прибыль за счет издателей и рекламодателей, у которых отсутствовали реальные альтернативы. Это ограничивало доступ малых и средних предприятий к эффективным рекламным ИТ-инструментам, нанося существенный вред клиентам и пользователям.

Google Ad Manager (ранее известный как DoubleClick Ad Exchange) — это рекламная платформа, которая позволяет компаниям и брендам покупать и продавать рекламные места на различных веб-сайтах. Платформа предоставляет ИТ-инструменты для управления кампаниями, анализа данных и оптимизации расходов на рекламу. Часть этого бизнеса была сформирована после приобретения компании DoubleClick за $3,1 млрд в 2008 г. Изначально DoubleClick специализировалась на интернет-рекламе, но после сделки была интегрирована в экосистему Google. По данным Минюста США, на апрель 2025 г. в США Google контролирует 87% рынка рекламных технологий.

Минюст США, обвиняющий Google в монополизации этого рынка, настаивает, чтобы компания отделила сервис Google Ad Manager, включающий в себя операции по размещению рекламы на сайтах и в приложениях, а также рекламную биржу. В 2021 г. выручка сервиса составила $31,7 млрд., а в 2023 г. этот сервис принес Google $31 млрд.

«Более десяти лет Google связывала свою рекламную ИТ-платформу с рекламной биржей с помощью договорных условий и технологической интеграции. Это позволило транснациональной корпорации установить и поддерживать монополию на этих двух рынках в США», — говорится в решении суда. Кроме того, Google принуждала другие компании использовать собственную платёжную систему, чтобы получить больше денег с каждой транзакции.

Если суд удовлетворит требования Минюста и обяжет Google разделить компанию, стоимость самостоятельного рекламного бизнеса может составить десятки миллиардов долларов, считают отраслевые эксперты. Продать эти активы будет трудно, поскольку потенциальные покупатели, которые могли бы позволить себе такое приобретение - от Microsoft до Comcast, вероятно, не смогут получить одобрение антимонопольных регуляторов, отмечают источники The Wall Street Journal. Таким образом, выделение рекламных операций Google в самостоятельную компанию является более вероятным, чем их продажа. Причем новая компания может стать активным покупателем небольших представителей сферы онлайн-рекламы, которых на рынке достаточно много, говорят эксперты.

Данное судебное решение в апреле 2025 г. открывает путь к новому слушанию, которое определит необходимые меры для восстановления конкуренции на этих рынках, включая возможную продажу частей бизнеса Google в результате другого судебного процесса, дата которого пока не назначена. Акции Google упали на 1,4% после вынесенного в 17 апреля решения суд. Это второе судебное решение, признающее незаконную монополию Google после аналогичного вердикта по делу об онлайн-поиске. В апреле 2025 г. в Вашингтоне начнется еще одно судебное разбирательство в отношении Google, в рамках которого будет рассмотрено требование Минюста о продаже компанией бизнеса, связанного с браузером Chrome.

Google — американская компания, специализирующаяся на проектах и услугах в сети интернет. Была основана двумя аспирантами Стэнфордского университета — американцем Ларри Пейджем (Larry Page) и выходцем из России Сергеем Брином (Sergey Brin). 4 сентября 1998 г. они запустили поисковую систему Google.

Законодательная инициатива

В 2022 г. группа сенаторов США из Судебного комитета предложила законопроект о конкуренции и прозрачности в цифровой рекламе, запрещающий компаниям участвовать одновременно в нескольких этапах процесса онлайн-рекламы. Это может радикально изменить бизнес-модели Google и Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России), которые контролируют разные аспекты рекламного рынка.

Google неоднократно обвиняли в нарушении антимонопольных законов, так как компания одновременно выступает поставщиком, покупателем рекламных услуг и организатором онлайн-аукционов. Авторы законопроекта подчеркивали, что такое совмещение ролей дает несправедливое преимущество, нанося ущерб американскому рынку.

Представители Google выступили против, утверждая, что ее рекламные ИТ-инструменты помогают сайтам зарабатывать, защищают пользователей от нарушений конфиденциальности и обманной рекламы. Ограничения, по мнению руководства ИТ-компании, ухудшат качество рекламных сервисов и навредят пользователям.

Рекламные доходы Google

Американская Alphabet, холдинговая компания Google, в III квартале 2024 г. увеличила чистую прибыль на 34% и выручку - на 15%, причем оба показатели превзошли ожидания. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила $26,301 млрд, или $2,12 в расчете на акцию, по сравнению с $19,689 млрд, или $1,55 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года.

Американский законопроект о конкуренции и прозрачности в цифровой рекламе угрожает Google финансовой стабильностью бизнеса, учитывая, что в I квартале 2022 г. реклама принесла компании свыше $54 млрд.

Рекламные доходы Google в III квартале 2024 г. увеличились на 10,4% и достигли $65,854 млрд (при прогнозе в $65,36 млрд). В частности, поисковый сервис заработал на рекламе $49,385 млрд и YouTube - $8,921 млрд, при этом оба показателя выросли на 12% относительно III квартала 2023 г. Выручка сервиса Google Cloud подскочила на 35% - до $11,353 млрд, хотя эксперты ожидали лишь $10,88 млрд.

На конец сентября 2024 г. штат Alphabet насчитывал 181,27 тыс. сотрудников - на 0,6% меньше, чем в 2023 г.

*Meta (компания признана экстремистской организацией на территории России).