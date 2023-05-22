NGR Softlab выпустил обновленную версию аналитической платформы Dataplan

Российский разработчик решений по информационной безопасности NGR Softlab обновил аналитическую платформу Dataplan и ее модули расширения до версии 1.9. Обновление поможет пользователям комплексно оценивать параметры поведения пользователей, хостов и других объектов, своевременно выявлять аномалии, которые повышают риск возникновения угроз безопасности информации.

В новой версии Dataplan усовершенствована работа с источниками данных и представили инструменты контроля их поступления. Обновили интерфейс, улучшили производительность и стабильность работы аналитической платформы.

В модуль поведенческой аналитики xBA Application добавлена карточка сущности — инструмент, который поможет определить степень риска поведения конкретного пользователя, хоста или любого другого объекта по комплексу параметров, сравнить его с другими подобными элементами, проанализировать последовательность появления отклонений и получить подробности по аномалиям.

Специалисты NGR Softlab доработали механизм рассылки уведомлений по выявленным аномалиям и изменениям уровня риска модуля xBA для снижения количества ложных срабатываний в SIEM-системах, если сведения xBA используются при написании правил корреляции, а также для повышения информированности сотрудников службы ИБ. В новой версии на графиках легко увидеть значения, относящиеся к аномалиям, а также реализована возможность выбора сырых данных, по которым она выявлена. Это существенно сокращает время на анализ подозрений на инциденты и позволяет фокусироваться на важной для работы аналитика информации.

«Обновление модуля xBA делает его максимально завершенным с точки зрения функционала класса решений UBA/UEBA, — отметил Дмитрий Пудов, генеральный директор NGR Softlab. — При этом по-прежнему пользователям доступен выбор параметров оценки поведения тех или иных объектов без привязки к каким-либо источникам данных и вендорам. Мы предоставляем пользователю максимально гибкий инструмент для решения задач выявления внутренних нарушителей и предотвращения существенных рисков, которые возникают вследствие инсайдерской деятельности или вызванные компрометацией информационных систем. Кроме того, Dataplan ─ продукт с лучшей на рынке совокупной стоимостью владения».