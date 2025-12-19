У российского производителя радиоэлектроники отбирают 100-миллионный грант на создание оборудования 5G

Фонд НТИ собирается отсудить у производителя радиоэлектроники АО «НПФ «Микран» 96 млн руб. из гранта на создание российских радиомодулей 5G. Это уже вторая попытка распорядителя госсредств взыскать деньги с «Микрана». В первый раз Фонд безуспешно судился из-за 104 млн руб. штрафа.



Грант с платежом

Как стало известно CNews, Фонд НТИ, занимающийся распределением государственных грантов, подал в Арбитражный суд Москвы заявление о взыскании с ведущего российского производителя радиоэлектроники АО «НПФ «Микран» 96 млн руб.

Иск подан 17 декабря 2025 г. и уже принят судом. Третьи лицом по делу выступает «Русская венчурная компания» (РВК), при участии которой выдавался грант, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

ВК «Микрана» В "Микране" успевают отбиваться от исков из госструктур

«По указанному делу истец просит суд взыскать с ответчика средства гранта, предоставленные по договору, в размере 96,5 млн руб.», — пояснили CNews в пресс-службе Арбитражного суда Москвы.

В Фонде НТИ и «Микране» на момент публикации на запросы не ответили. О каком гранте идет речь - в судебных материалах не уточняется. Известно, что Фонд выдавал компании грант на 250 млн руб. на проект «Разработка отечественных радиомодулей 5G средней и большой зоны обслуживания».

«Микран» — один из ведущих российских разработчиков и производителей радиоэлектроники, специализирующихся на СВЧ-электронике, телекоммуникационном оборудовании, радарах, системах связи и IIoT (промышленном интернете вещей). Выручка «Микрана» за 9 месяцев 2025 г. сократилсь с 4,9 млрд руб. до 4,27 млрд за аналогичный период 2024 г. Чистая прибыль выросла до 324 млн руб. с 105 млн руб. На конец июня 2025 г. 75% в компании принадлежали АО «Панорама». В феврале 2024 г. структура «Газпром тех» приобрела 90% долей производителя НПФ «Микран». В марте 2025 г. стало известно, что эта доля отошла «ИКС Холдингу», которому и принадлежит «Панорама», писал CNews.

Первая попытка взыскать 100 миллионов провалилась

Нынешняя претензия Фонда к «Микрану» уже вторая. В конце августа 2024 г. он потребовал от производителя вернуть 104 млн руб. штрафа по договору о предоставлении гранта на разработку радиомодулей 5G.

Как выяснил суд, грант был выделен «Микрану» как господдержка компании-лидера в сфере цифровизации с использованием российских технологий. Такие гранты получают российские компании, разрабатывающие и обеспечивающие внедрение продуктов, сервисов и платформенных решений преимущественно на основе российских технологий для приоритетных отраслей в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития «сквозных» цифровых технологий. Они необходимы для выполнения задач федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика».

Сначала деньги выделялись в виде субсидии для РВК, а затем уже РВК осуществляла имущественный взнос в Фонд НТИ, который затем распределял средства. «Микран» получил грант в 250 млн руб. 2020 г. на реализацию проекта компании-лидера «Разработка отечественных радиомодулей 5G средней и большой зоны обслуживания».

Получая деньги, компания обязалась достигнуть целевых показателей и ключевых контрольных точек. Но в итоге в отчетности компании не было представлено нужных документов о достижении описанных результатов, следовало из искового заявления. «Ответчиком не представлено документальное подтверждение: 3/4 достижения показателя результативности выполняемого проекта за 2020 г.», — говорится в исковом заявлении Фонда НТИ.

За недостижение показателя РВК решила оштрафовать компанию на 104 млн руб. В сумму включили штраф за недостижение одного показателя результативности проекта (31,7 млн руб.), также за недостижение 14 ключевых контрольных точек проекта (72,4 млн руб.). О штрафе стало известно в 2021 г., но в суд Фонд НТИ обратился в 2024 г. В суде сочли, что срок давности пропущен и отказались удовлетворять иск. В апелляции истец пытался доказать, что «Микран» соглашался со штрафом, так как в ответном просил снизить его, однако суд второй инстанции это доказательство не принял и также отказал. Сейчас истец пытается доказать правомерность штрафа в кассации. В 2024 г. в Фонде НТИ оценивали возможность вернуть часть средств как вполне достижимую.

Что с 5G?

В 2024 г. «Микран» показал тестовую работу радиомодуля в составе базовой станции сетей 5G и Private5G на ПМЭФ-2024. Радиомодули от «Микрана» могут обеспечивать работу базовой станции в полосе до 100 МГц в различных диапазонах частот до 6 ГГц. Оборудование может быть адаптировано к работе с разными протоколами базовых станций: как с OpenRAN, так и с проприетарными протоколами с поддержкой интерфейсов CPRI и eCPRI, говорится на сайте компании.

«Мы уверены, что за сетями 5G — будущее: они откроют не только новые возможности в области мобильной связи, но и станут драйвером для развития смежных отраслей, таких как производство микроэлектроники», — заявляла генеральный директор АО «НПФ «Микран» Вера Парамонова.

В «Микран» пояснили, что радиомодуль — одна из составных частей базовой станции, которая является основным компонентом мобильной сети. Сегодня производство базовых станций активно обсуждается операторами связи, которые заинтересованы в импортозамещении телекоммуникационного оборудования. Помимо этого они необходимы и игрокам на корпоративном рынке для создания частных сетей на своих объектах. «Микран» и структуры «Газпрома» обсуждали использование оборудования 5G в интересах «газового гиганта».

В конце 2023 г. принадлежащая МТС компания «Иртея» собиралась развернуть производство базовых станций 5G и 4G на мощностях томского «Микрана». В рамках договоренностей планировалось выпускать 1 тыс. станций в 2024 г., а в перспективе — 5–10 тыс. ежегодно, сообщал «Коммерсант».

В 2024 г. «Иртея» сообщила о наборе персонала и выпуске тестовых партий базовых станций. Первые поставки продукции по коммерческому контракту в сети произошли только в конце ноября 2024г., а принятие заказчиком основного объема продукции относится к 2025 г. В 2026 г. компания планирует выйти из убытков.

Как Минобороны проиграло «Микрану»

Арбитражный суд Москвы также отказал Минобороны в иске к «Микрану» на 537 млн руб. Министерство планировало взыскать неустойку из-за задержки в сроках поставки части продукции и предоставления расчетов. При этом общая стоимость контракта составляла 695 млн руб. Минобороны начислило неустойку исходя из размера ключевой ставки Банка России в 21%.

Компании удалось доказать в суде, что просрочка связана с деятельностью Минобороны и постоянными изменениями, которые вносились в контракт, проблемами с согласованием цен и особенности «военной приемки». Из-за новых вводных компании приходилось постоянно переделывать расчетные материалы.

«Микран» указывает, что на момент иска и суда окончательная цена контракта так и не была установлена из-за описанных выше проблем. Требовать неустойку от неопределённой, неподтверждённой цены — неправильно и нарушает принцип правовой определённости.



Суд согласился с доводами «Микрана» о том, что нарушения сроков были вызваны действиями самого заказчика, а требование неустойки при неутверждённой цене — необоснованно.