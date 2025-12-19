CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Крупнейший мировой производителей самолетов отказывается от сервисов Google

Крупный клиент Google собирается отказаться от ее услуг. Европейская корпорация, производящая самолеты Airbus, опасается за конфиденциальных своих данных, если они будут храниться в облаках американского провайдера.

Google теряет крупного клиента

Аэрокосмическая корпорация Airbus, официально зарегистрированная в Нидерландах, планирует отказаться от использования американских сервисов Google Workspace, выяснил Register.

Компания переносит в облако ключевые системы управления бизнесом, такие как CRM-системы, ERP-системы, системы управления производственными процессами и жизненным циклом продукции, и хочет до лета 2026 г. найти европейского облачного подрядчика.

Прием заявок на участие в тендере начнется в начале января 2026 г. Сумма долгосрочного контракта может превысить 50 миллионов евро (около $58,6 млн).

air700.jpg

Airbus
Airbus намерен найти суверенного европейского облачного подрядчика для размещения ключевых ИТ-систем управления бизнесом

Airbus является одним из двух крупнейших и известнейших мировых производителей самолетов наряду с Boeing. В компании работает, как указано на ее сайте, 157 тыс. сотрудников по всему миру. За девять месяцев 2025 г. скорректированная прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT) составила 4,1 млрд евро. В 2024 г. выручка достигла 69,2 млрд евро, а чистая прибыль — 4,2 млрд евро.

Цифровой суверенитет

Поиск подрядчика именно в Европе исполнительный вице-президент Airbus по цифровым технологиям Кэтрин Жестин (Catherine Jestin) объяснила «крайней конфиденциальностью» части данных: «Мы хотим гарантировать, что эта информация останется под европейским контролем».

Европейские компании начали задумываться о цифровой независимости после возвращения Дональда Трампа (Donald Trump) в Белый дом. Особые опасения вызывает американский закон Cloud Act, который позволяет властям США запрашивать данные, хранящиеся в зарубежных ЦОДах американских корпораций.

В июле 2024 г. Microsoft признала во французском суде, что не может гарантировать суверенитет данных в соответствии с этим законодательством.

Европейцы уже осознали риски, связанные не только с конфиденциальностью, но и с ИТ-суверенитетом в целом. В ноябре 2025 г. CNews писал, что Международный уголовный суд (ICC), базирующийся в Гааге, отказывается от использования офисного ПО Microsoft Office после того, как его главный прокурор Карим Хан (Karim Khan) лишился доступа к своей учетной записи электронной почты Microsoft из-за введенных в США по отношению к нему санкций.

Шансы найти поставщика невелики

В связи с масштабностью задач Жестин сомневается в успехе поисков поставщика для Airbus среди европейских провайдеров. «Если бы вы спросили меня сегодня, найдем ли мы решение, я бы ответила: 80/20», — сказала она.

Так, в облачный Google Workspace из Microsoft Office Airbus начал переводить сотрудников в марте 2018 г. Тогда планировалось, что в облако Google массово и за считанные месяцы перейдут 130 тыс. работников. Однако этого так и не случилось, даже спустя такое большое количество времени.

К примеру, сотрудники финансового отдела Airbus пока не могут полностью распрощаться с Excel ввиду того, что «Google Таблицы» не умеют работать с по-настоящему большими электронными таблицами. Некоторые таблицы Airbus содержат 20 млн ячеек. Возникли также серьезные проблемы с совместимостью и регламентами. Военные документы нельзя хранить в облаке, поэтому сотрудникам Airbus, работающим с ними, пока приходится использовать локальное программное обеспечение Microsoft.

Анна Любавина

