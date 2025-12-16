Россияне рассказали, как проверяют продавцов при онлайн-покупках

Аналитики «Авито» провели опрос и узнали, как россияне оценивают продавцов на платформе, что вызывает доверие, а что — настораживает перед покупкой. Оказалось, что 9 из 10 россиян проверяют продавца перед заключением сделки, и большинство смотрит на рейтинг и отзывы. Также для трети покупателей важно наличие у продавца значка о прохождении верификации — чаще других на этот фактор обращает внимание молодежь.



Как формируется доверие

Большинство россиян (66%) активно совершают покупки на «Авито» и внимательно изучают продавца и товар перед заключением сделки. Самым важным фактором доверия опрошенные называют реальные фотографии товара: на них ориентируются 63% покупателей. Более половины респондентов изучают отзывы на продавца (54%) и проверяют его рейтинг (54%). Еще 52% обращают внимание на цену — она должна быть близкой к средней по рынку и без подозрительных скидок.

Значки о прохождении верификации («Документы проверены» или «Реквизиты проверены») проверяют более трети (36%) пользователей — они являются дополнительным подтверждением надежности продавца. Чаще всего на эту деталь обращают внимание молодые пользователи 18-24 лет (40%). Реже — пользователи старшего возраста (34% среди опрошенных 45-54 лет). Сейчас верификацию на Авито можно пройти через Госуслуги, по паспорту или водительским правам, реквизитам компании, а также через ID-сервисы крупнейших банков — «Сбер», Т-банк, Альфа-Банк, ВТБ, «Точка».

Что вызывает сомнения

Покупатели легко распознают «красные флаги» в поведении продавца. Наибольшую тревогу вызывает предложение уйти в сторонний мессенджер — этот сигнал считают опасным 54% опрошенных. Также покупателей часто настораживает низкий рейтинг (52%) и небольшое количество отзывов (37%). Еще для трети (31%) пользователей важно наличие верификации.

© gstockstudio / Фотобанк Фотодженика Покупатели легко распознают «красные флаги» в поведении продавца

Когда несколько продавцов предлагают одинаковый товар по схожей стоимости, большинство (53%) выберут того, у кого есть значок о прохождении верификации и выше рейтинг. При этом 65% готовы даже переплатить за сделку с продавцом, у которого есть такая отметка. Сейчас на «Авито» есть несколько типов верификаций. «Документы проверены» — значок для частных лиц, прошедших проверку по паспорту, правам, «Госуслугам» или банковским ID. Отметку «Реквизиты проверены» получает бизнес, подтвердивший данные по ИНН компании, «T-Бизнес ID», «СберБизнес ID» или «Альфа ID».

Как покупатели проверяют продавца

Перед покупкой 9 из 10 пользователей проверяют продавца. Чаще всего респонденты смотрят на рейтинг и изучают отзывы — так делают 75% опрошенных. Почти половина (44%) обращает внимание на то, как продавец отвечает в чате, 43% проверяют, есть ли у него значок верификации, а 41% смотрят на дату регистрации профиля.

Что касается общения, большинству важно, чтобы продавец давал четкие и информативные ответы (62%) и был готов отправить дополнительные фото или видео товара (58%). Также 54% отметили вежливость и доброжелательность, 33% — скорость ответов, а 26% — отсутствие попыток вывести диалог за пределы платформы.