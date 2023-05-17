«Первый бит» автоматизировал процессы планирования компании «Пигмент» на базе «1С:ERP»

Воронежский офис ИТ-интегратора «Первый бит» автоматизировал планирование производства, закупок и продаж российского производителя химической продукции компании «Пигмент». Теперь основные подразделения предприятия работают в единой учетной системе «1С:ERP Управление предприятием».

Раньше учет и планирование в «Пигменте» велись в двух разных системах – «1С:Управление производственным предприятием» и программе собственной разработки. Годовые планы продаж формировались в Excel. Графики выпуска продукции и полуфабрикатов цехами по дням формировались в «1С:УПП» и сверялись с общим планом производства вручную. Сверка планов требовала много времени, а согласование и уточнение проходило в полуручном режиме. Это приводило к повышенным складским остаткам готовой продукции и сырья на складах, образованию неликвидов, выпуску невостребованной продукции.

Необходимо было разработать единую систему планирования для всех подразделений предприятия, в которой было бы удобно составлять взаимосвязанные планы по различным сценариям работы, а также вносить ежедневные корректировки и контролировать фактическое выполнение планов по различным аналитическим показателям. В качестве основной системы для «Пигмента» была выбрана «1С:ERP». Партнером по внедрению стала компания «Первый бит» в Воронеже.

Проблему несинхронности планов производства специалисты «Первого бита» решили с помощью единой детализации продукции во всех планах в виде задания продукции по номенклатуре и характеристике, и формировании следующего плана на основе текущего.

Благодаря ресурсным спецификациям «1С:ERP» автоматически определяет компоненты, из которых изготавливается продукт и состоят этапы его производства. Они дают возможность получать прозрачную структуру данных о продукции, полуфабрикатах и материалах, которые необходимы для планирования. Разузлование плана производства до полуфабрикатов и последующий расчет потребности в материалах проходит автоматически.

Потребности по закупкам сырья и материалов составляются на основе планов производства. Планы закупок ежедневно корректируются на основании изменения потребностей планов производства. Горизонт планирования расширен на четыре месяца вперед.

Для оценки прибыли от производства реализован механизм формирования и расчета плановой себестоимости продукции. Он был значительно доработан в части распределения цеховых, общезаводских и коммерческих расходов. Алгоритм распределения плановых затрат был доработан в соответствии с расчетом фактической себестоимости.

Для подразделений продаж созданы два сценария плана продаж – годового и перспективного, с различными детализациями по подразделению и менеджерам. Реализован алгоритм расчета уточнения планового остатка продукции на первый планируемый период за счет данных о реализации и выпуске продукции. Дополнительно реализована возможность составления планов поступления денежных средств по клиентам и продажи по персональным ценам.

В результате взаимосвязь планов производства, закупок и продаж позволила компании «Пигмент» повысить объем реализации и выпуска готовой продукции, увеличить прибыль от продажи продукции, а также снизить складские запасы.