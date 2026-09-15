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Через три года готовить судебные акты в российских судах будет ИИ. Верховный суд утвердил концепцию внедрения новых технологий

Верховный суд приступает к реализации концепции, согласно которой к 2030 г. использование ИИ-технологий распространится на все этапы работы судей. Это должно сократить сроки рассмотрения типовых дел на 20%-30%.

ИИ-концепция Верховного суда

Верховный суд разработал концепцию внедрения технологий ИИ в российское судопроизводство к 2030 г. Документ утвержден председателем Верховного суда Игорем Красновым, пишет РБК. Бюджет реализации концепции не уточняется.

Планируется, что 95% судей будут использовать новые технологии на всех этапах работы с судебным делом — от подачи документов до исполнения судебного акта и его проверки вышестоящими инстанциями. ИИ-сервисы станут помощниками человека, за которым остается окончательное решение.

Для координации внедрения в III квартале 2026 г. должен быть создан центр судебных компетенций в сфере ИИ. После аудита процесса и подбора решения будет запущен пилотный проект. Перед масштабированием первые результаты оценят по специальным метрикам.

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Верховный суд России
В начале 2027 г. Верховный суд планирует запустить пилотный проект по внедрению ИИ-сервисов в работу судей

Пилотирование запланировано уже на I квартал 2027 г. В следующем квартале все суды обеспечат доступом к судебным ИИ-сервисам.

Задачи внедрения

Одним из целевых показателей концепции является сокращение сроков рассмотрения типовых дел на 20%–30%. С помощью ИИ должно готовиться не менее 90% протоколов заседаний и 30%–50% проектов процессуальных документов, не менее 80% которых должны утверждаться судьями без существенных правок.

При подаче документов также планируется прибегать к помощи нейросети. Она может, например, проверять их комплектность, соответствие требованиям, категорию и подсудность дела, выявлять формальные недостатки и рассчитывать госпошлину.

Поступившие дела умный ИИ-сервис сможет классифицировать по сложности, структурировать материалы и давать предварительная оценку вероятного исхода по категориям, без предсказания решения по конкретному делу.

Автоматизация призвана облегчить распределение дел между судьями с учетом их нагрузки и специализации, а во время заседания — поиск релевантных нормы права и судебной практики, выявление противоречий в позициях сторон, составление резюме и протокола при помощи функции распознавания речи.

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При подготовке проектов судебных актов ИИ доверят формирование их структуры и отдельных фрагментов, интеграцию норм права и проверку текста на ошибки.

Поскольку существует риск галлюцинирования ИИ-моделей (применение несуществующих норм и актов), риск кибератак, утечки персональных данных и др., предусмотрены обязательная RAG-архитектура со ссылками на источники, проверка результатов судьей, закрытый контур и использование отечественных непубличных технологий.

Мнение юристов

Федеральный судья в отставке Сергей Пашин скептически отнесся к инициативе. ИИ может предлагать нормативные акты, которых не существует в природе, а перепроверка станет «дополнительной работой», что приведет к большим, а не меньшим затратам времени, сказал он РБК.

В российской практике, как пишет издание, уже есть случаи использования в суде подготовленных ИИ документов. В одном из них нейросеть ссылалась на выдуманный ею пункт 15 постановления пленума высшей судебной инстанции, в котором всего 14 пунктов.

Партнер адвокатского бюро «Феоктистов и партнеры» Руслан Долотов считает, что применение ИИ ускорит работу и производительность, но обучать модели нужно на реальных материалах уголовных дел, многие из которых в России «засекречены и рассматриваются на закрытых судебных заседаниях».

Анна Любавина

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