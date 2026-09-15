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Переходить на Linux рано. Глючная Windows спасла российских сисадминов от инфляции и бедности

Зарплаты сисадминов, управляющих системами на ОС Windows, заметно выросли за минувший год во всех крупнейших городах России. Зарабатывать стали больше как сеньоры, так и джуны, и рост их доходов оказался выше годовой инфляции. А вот требований к таким специалистам, напротив, стало меньше, хотя и только для мидлов – для остальных они за год никак не изменились.

Windows выручает

Российские Windows-сисадмины стали получать ощутимо больше, нежели годом ранее, сообщили CNews представители отечественного сервиса по поиску работы SuperJob. Их зарплаты выросли во всех крупнейших городах России – в миллионниках, коих в стране 16.

Зарабатывать больше стали как начинающие специалисты (джуны), так и самые опытные представители профессии с многолетним опытом – сеньоры и тимлиды.

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Фото: © HayDmitriy / Фотобанк Фотодженика
Зарплаты сисадминов, управляющих системами на ОС Windows, заметно выросли за минувший год во всех крупнейших городах России

Что примечательно, умение держать в работоспособном состоянии известную своими сбоями и глюками ОС Windows помогло системным администраторам уберечься от инфляции. Их зарплаты выросли сильнее, чем обесценился рубль – инфляция по итогам 2025 г. составила 5,6% (данные Росстата) а среднерыночная зарплата Windows-сисадмина, к примеру, в Санкт-Петербурге, увеличилась со 140 тыс. руб. в июле 2025 г. до 150 тыс. руб. в сентябре 2026 г.

За деньгами – в столицы

Москва лидирует в рейтинге городов с самой высокой зарплатой для Windows-сисадминов. Здесь даже только что пришедший в профессию работник может получать 70-95 тыс. руб. в месяц против 60-85 тыс. руб. годом ранее. Зарплата самых опытных специалистов здесь составляет 200-380 тыс. руб., а год назад она была 180-350 тыс. руб.

Для сравнения, в Челябинске, Волгограде, Уфе и ряде других городов зарплаты Windows-сисадминов составляют 45-60 тыс. руб. для джунов и 130-150 тыс. руб. для тимлидов.

Заработная плата системных администраторов Windows, сентябрь 2026 года

Город
Зарплатный диапазон, Net, fix, рублей в месяц
Среднерыночная
заработная
плата
I
II
III
IV
Москва
70000—95000
95000—120000
120000—200000
200000—380000
180000
Санкт-Петербург
60000—80000
80000—100000
100000—170000
170000—330000
150000
Волгоград
50000—70000
70000—90000
90000—140000
140000—270000
130000
Воронеж
50000—70000
70000—90000
90000—140000
140000—270000
130000
Екатеринбург
55000—80000
80000—100000
100000—160000
160000—310000
150000
Казань
55000—70000
70000—90000
90000—150000
150000—290000
140000
Краснодар
55000—75000
75000—90000
90000—160000
160000—300000
140000
Красноярск
50000—70000
70000—90000
90000—150000
150000—280000
130000
Нижний Новгород
55000—70000
70000—90000
90000—150000
150000—290000
140000
Новосибирск
55000—70000
70000—90000
90000—150000
150000—290000
140000
Омск
50000—70000
70000—90000
90000—140000
140000—270000
130000
Пермь
50000—70000
70000—90000
90000—140000
140000—270000
130000
Ростов-на-Дону
55000—75000
75000—90000
90000—160000
160000—300000
140000
Самара
55000—75000
75000—90000
90000—150000
150000—290000
140000
Уфа
50000—65000
65000—90000
90000—140000
140000—270000
130000
Челябинск
50000—70000
70000—90000
90000—140000
140000—270000
130000

Источник: SuperJob

Здесь примечательно то, что Волгоград, находящийся в хвосте списка городов-миллионников по числу жителей, почти не догнал по зарплатам Windows-сисадминов Санкт-Петербург – второй по численности населения город в стране после Москвы. Здесь такие работники получают от 50-70 тыс. руб. (джуны) до 150-290 тыс. руб. (тимлиды).

Однако, в отличие, к примеру, от программистов, системные администраторы далеко не всегда могут работать на Москву или Санкт-Петербург, проживая в другом населенном пункте. Эта профессия часто требует присутствия специалиста в офисе, рядом с «железом» и сотрудниками.

Каким ты был, таким и оставайся

Важно отметить, что работодатели подняли зарплату Windows-системным администраторам, не став при этом спрашивать с них больше знаний и умений. Согласно данным SuperJob, за прошедший год требования не изменились ни для джунов, ни для мидлов, ни для тимлидов.

На рекрутинг каждого ИТ-специалиста компании тратят до 30% от его годовой зарплаты
На рекрутинг каждого ИТ-специалиста компании тратят до 30% от его годовой зарплаты цифровизация

Изменения произошли лишь в списке того, что работодатели хотели бы получить от сеньоров. Если в июле 2025 г. в списке возможных пожеланий: были навыки администрирования «» и опыт настройки мобильных устройств на iOS и Android, то в сентябре 2026 г. этих чаяний уже нет.

Требования работодателей к системным администраторам Windows, сентябрь 2026 года

Зарплатный диапазон
Требования и пожелания к профессиональным навыкам
I
среднее профессиональное/неполное высшее образование (ИТ/техническое); знание Windows (нескольких версий) на уровне администратора; знание систем резервного копирования данных; знание английского языка на уровне чтения технической документации; хорошее знание компьютерных комплектующих, периферийного оборудования
II
знание DNS, DHCP, SMTP, VLAN, VPN, Ipsec; навыки обслуживания сетевых протоколов TCP/IP; навыки администрирования локальной сети; навыки настройки и администрирования систем антивирусной защиты; опыт работы системным администратором/специалистом технической поддержки от 1 года
III
высшее образование (ИТ/техническое); знание принципов построения и функционирования современных вычислительных систем и компьютерных сетей, методов защиты информации; навыки администрирования MS Active Directory, MS Exchange; опыт администрирования баз данных; опыт построения локальной сети; опыт работы с системами мониторинга и диагностики серверных систем (Zabbix); опыт работы системным администратором от 2 лет. Возможные пожелания: навыки администрирования «1С»; опыт настройки мобильных устройств на iOS и Android
IV
знание продуктов Unix/Linux и опыт работы с ними; наличие профессиональных сертификатов; опыт работы с системами виртуализации; опыт работы в компаниях с численностью персонала от 500 человек и развитой компьютерной сетью; опыт работы системным администратором от 3 лет

Источник: SuperJob

Причины такого упрощения SuperJob не приводит.

Действия в обмен на деньги

С июля 2025 г. по сентябрь 2026 г. должностные обязанности системного администратора Windows не поменялись. Более того, они сохранились на уровне апреля 2024 г., следует из данных SuperJob.

Так, в список рабочих обязанностей представителей этой профессии входят: установка, настройка, обновление Windows и сопутствующего ПО; восстановление данных; конфигурация, настройка и администрирование серверов, ПК и периферии; поддержка локальной, глобальной и телефонной сетей. Помимо этого, Windows-сисадмин должен заниматься обеспечением информационной безопасности системы, участвовать в закупках «железа» и ПО, консультированием пользователей и ведением технической документации.

Программист Бенджамин Баттон

За минувший год портрет среднестатистического Windows-сисадмина претерпел некоторые изменения. Так, в июле 2025 г. это был 43-летний человек, то теперь он 41-летний. Как и тогда, 98% таких специалистов – мужчины, однако высшее образование теперь есть у 68% против 76% годом ранее.

К переезду готовы 30% работников против 26% в июле 2025 г. Средний срок работы на последнем месте – 5,5 года вместо 7,2 лет.

Геннадий Ефремов

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