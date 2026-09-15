Переходить на Linux рано. Глючная Windows спасла российских сисадминов от инфляции и бедности
Зарплаты сисадминов, управляющих системами на ОС Windows, заметно выросли за минувший год во всех крупнейших городах России. Зарабатывать стали больше как сеньоры, так и джуны, и рост их доходов оказался выше годовой инфляции. А вот требований к таким специалистам, напротив, стало меньше, хотя и только для мидлов – для остальных они за год никак не изменились.
Windows выручает
Российские Windows-сисадмины стали получать ощутимо больше, нежели годом ранее, сообщили CNews представители отечественного сервиса по поиску работы SuperJob. Их зарплаты выросли во всех крупнейших городах России – в миллионниках, коих в стране 16.
Зарабатывать больше стали как начинающие специалисты (джуны), так и самые опытные представители профессии с многолетним опытом – сеньоры и тимлиды.
Что примечательно, умение держать в работоспособном состоянии известную своими сбоями и глюками ОС Windows помогло системным администраторам уберечься от инфляции. Их зарплаты выросли сильнее, чем обесценился рубль – инфляция по итогам 2025 г. составила 5,6% (данные Росстата) а среднерыночная зарплата Windows-сисадмина, к примеру, в Санкт-Петербурге, увеличилась со 140 тыс. руб. в июле 2025 г. до 150 тыс. руб. в сентябре 2026 г.
За деньгами – в столицы
Москва лидирует в рейтинге городов с самой высокой зарплатой для Windows-сисадминов. Здесь даже только что пришедший в профессию работник может получать 70-95 тыс. руб. в месяц против 60-85 тыс. руб. годом ранее. Зарплата самых опытных специалистов здесь составляет 200-380 тыс. руб., а год назад она была 180-350 тыс. руб.
Для сравнения, в Челябинске, Волгограде, Уфе и ряде других городов зарплаты Windows-сисадминов составляют 45-60 тыс. руб. для джунов и 130-150 тыс. руб. для тимлидов.
|
Город
|
Зарплатный диапазон, Net, fix, рублей в месяц
|
Среднерыночная
заработная
плата
|
I
|
II
|
III
|
IV
|
Москва
|
70000—95000
|
95000—120000
|
120000—200000
|
200000—380000
|
180000
|
Санкт-Петербург
|
60000—80000
|
80000—100000
|
100000—170000
|
170000—330000
|
150000
|
Волгоград
|
50000—70000
|
70000—90000
|
90000—140000
|
140000—270000
|
130000
|
Воронеж
|
50000—70000
|
70000—90000
|
90000—140000
|
140000—270000
|
130000
|
Екатеринбург
|
55000—80000
|
80000—100000
|
100000—160000
|
160000—310000
|
150000
|
Казань
|
55000—70000
|
70000—90000
|
90000—150000
|
150000—290000
|
140000
|
Краснодар
|
55000—75000
|
75000—90000
|
90000—160000
|
160000—300000
|
140000
|
Красноярск
|
50000—70000
|
70000—90000
|
90000—150000
|
150000—280000
|
130000
|
Нижний Новгород
|
55000—70000
|
70000—90000
|
90000—150000
|
150000—290000
|
140000
|
Новосибирск
|
55000—70000
|
70000—90000
|
90000—150000
|
150000—290000
|
140000
|
Омск
|
50000—70000
|
70000—90000
|
90000—140000
|
140000—270000
|
130000
|
Пермь
|
50000—70000
|
70000—90000
|
90000—140000
|
140000—270000
|
130000
|
Ростов-на-Дону
|
55000—75000
|
75000—90000
|
90000—160000
|
160000—300000
|
140000
|
Самара
|
55000—75000
|
75000—90000
|
90000—150000
|
150000—290000
|
140000
|
Уфа
|
50000—65000
|
65000—90000
|
90000—140000
|
140000—270000
|
130000
|
Челябинск
|
50000—70000
|
70000—90000
|
90000—140000
|
140000—270000
|
130000
Источник: SuperJob
Здесь примечательно то, что Волгоград, находящийся в хвосте списка городов-миллионников по числу жителей, почти не догнал по зарплатам Windows-сисадминов Санкт-Петербург – второй по численности населения город в стране после Москвы. Здесь такие работники получают от 50-70 тыс. руб. (джуны) до 150-290 тыс. руб. (тимлиды).
Однако, в отличие, к примеру, от программистов, системные администраторы далеко не всегда могут работать на Москву или Санкт-Петербург, проживая в другом населенном пункте. Эта профессия часто требует присутствия специалиста в офисе, рядом с «железом» и сотрудниками.
Каким ты был, таким и оставайся
Важно отметить, что работодатели подняли зарплату Windows-системным администраторам, не став при этом спрашивать с них больше знаний и умений. Согласно данным SuperJob, за прошедший год требования не изменились ни для джунов, ни для мидлов, ни для тимлидов.
Изменения произошли лишь в списке того, что работодатели хотели бы получить от сеньоров. Если в июле 2025 г. в списке возможных пожеланий: были навыки администрирования «1С» и опыт настройки мобильных устройств на iOS и Android, то в сентябре 2026 г. этих чаяний уже нет.
|
Зарплатный диапазон
|
Требования и пожелания к профессиональным навыкам
|
I
|
среднее профессиональное/неполное высшее образование (ИТ/техническое); знание Windows (нескольких версий) на уровне администратора; знание систем резервного копирования данных; знание английского языка на уровне чтения технической документации; хорошее знание компьютерных комплектующих, периферийного оборудования
|
II
|
знание DNS, DHCP, SMTP, VLAN, VPN, Ipsec; навыки обслуживания сетевых протоколов TCP/IP; навыки администрирования локальной сети; навыки настройки и администрирования систем антивирусной защиты; опыт работы системным администратором/специалистом технической поддержки от 1 года
|
III
|
высшее образование (ИТ/техническое); знание принципов построения и функционирования современных вычислительных систем и компьютерных сетей, методов защиты информации; навыки администрирования MS Active Directory, MS Exchange; опыт администрирования баз данных; опыт построения локальной сети; опыт работы с системами мониторинга и диагностики серверных систем (Zabbix); опыт работы системным администратором от 2 лет. Возможные пожелания: навыки администрирования «1С»; опыт настройки мобильных устройств на iOS и Android
|
IV
|
знание продуктов Unix/Linux и опыт работы с ними; наличие профессиональных сертификатов; опыт работы с системами виртуализации; опыт работы в компаниях с численностью персонала от 500 человек и развитой компьютерной сетью; опыт работы системным администратором от 3 лет
Причины такого упрощения SuperJob не приводит.
Действия в обмен на деньги
С июля 2025 г. по сентябрь 2026 г. должностные обязанности системного администратора Windows не поменялись. Более того, они сохранились на уровне апреля 2024 г., следует из данных SuperJob.
Так, в список рабочих обязанностей представителей этой профессии входят: установка, настройка, обновление Windows и сопутствующего ПО; восстановление данных; конфигурация, настройка и администрирование серверов, ПК и периферии; поддержка локальной, глобальной и телефонной сетей. Помимо этого, Windows-сисадмин должен заниматься обеспечением информационной безопасности системы, участвовать в закупках «железа» и ПО, консультированием пользователей и ведением технической документации.
Программист Бенджамин Баттон
За минувший год портрет среднестатистического Windows-сисадмина претерпел некоторые изменения. Так, в июле 2025 г. это был 43-летний человек, то теперь он 41-летний. Как и тогда, 98% таких специалистов – мужчины, однако высшее образование теперь есть у 68% против 76% годом ранее.
К переезду готовы 30% работников против 26% в июле 2025 г. Средний срок работы на последнем месте – 5,5 года вместо 7,2 лет.