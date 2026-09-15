Электросчетчики с каждым годом будут все более российскими. Власти ужесточают требования

С 2027 г. Минпромторг хочет повысить проходной балл для признания электросчетчиков российскими. Добрать их можно будет за российские беспроводные модули и микроконтроллеры первого уровня. Однако в отрасли в основном негативно оценили документ, который Минпромторг старается скорее принять.

Ужесточение требований

Как выяснил CNews, Минпромторг готовит изменения в постановление № 719, определяющее критерии отнесения счетчиков электроэнергии к произведенным в России. Министерство предлагает повысить минимальный порог баллов: с 1 сентября 2027 г. не менее 120 баллов, а с 1 сентября 2028 г. — не менее 140. Сейчас, чтобы счетчик считался российским нужно набрать 113 баллов. Это следует из проекта постановления Правительства, опубликованного на портале нормативных правовых актов 14 сентября.

При этом начальник управления государственной политики в сфере технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений Минпромторга Владислав Тимофеев попросил заместителя министра Геннадия Абраменкова разрешить разместить проект постановления без предварительного уведомления — чтобы сократить срок обсуждения с 30 до 15 дней. В письме цель указана прямо: «в целях ускорения прохождения необходимых процедур разработки проекта постановления».

В Минпромторге не прокомментировали спешку с принятием документа.

За что предлагают баллы

Согласно документу, Минпромторг предлагает начислять 15 баллов баллы за ШИМ-контроллеры российского производства.

За аналогово-цифровые преобразователи (АЦП) первого уровня предлагают начислять 19 баллов, за АЦП второго уровня — 13 баллов. Ранее деления на уровни не было.

«Нартис» Власти ужесточают требования к российским счетчикам

Существенно выросли и баллы за беспроводные модули: если раньше за интерфейсные микросхемы (включая модемы проводной и беспроводной связи) давали 12 баллов, то теперь за проводные — те же 12 баллов, а за беспроводные стандартов GSM/UMTS/LTE/4G/5G/IMT-2020, NB-Fi и радиомодули в ISM-диапазоне — 27 баллов.

За центральный микроконтроллер первого уровня предлагают начислять 41 балл вместо нынешних 28, за второй уровень — 28 баллов.

Для чего это

Согласно пояснительной записке к проекту, изменение направлено на стимулирование и поддержку производителей ЭКБ к переходу на производство отечественных интегральных схем первого уровня, а также на повышение уровня локализации интеллектуальных приборов учета.

Кроме того, отмечается, что новые поколения приборов учета разрабатываются на основе технологий беспроводного взаимодействия, а модем беспроводной связи — более сложное и высокотехнологичное изделие, чем модем проводной связи. В этой связи проект постановления предусматривает начисление большего количества баллов за применение модемов беспроводной связи.

Отношение в отрасли

«Постановление вызывает противоречивую реакцию, — говорит заместитель генерального директора по науке «Миландра» Сергей Шумилин. — Резкое негативное отношение вызвано тем, что проект не обсуждался с основной частью производителей приборов учета и является плодом отдельной небольшой группы».

По мнению Шумилина, значимая доля выпускаемых приборов учета (тем более в текущих условиях работы РЭБ) не имеют встроенных беспроводных интерфейсов обмена и опрашиваются по проводным интерфейсам. «Но без баллов за беспроводной модем по данному проекту невозможно набрать проходной балл после 2028 года», отмечает он.

«И с самими модемами связи сейчас есть некая неопределенность — теперь они относятся к телекоммуникационному оборудованию и должны соответствовать новым требованиям, а используемые сейчас решения для сотовой связи, например, им не соответствуют, — продолжает эксперт. — Поэтому может настать ситуация, когда просто не будет необходимых для приборов учета компонент из реестра».

Положительно в «Миландре» относятся к попытке начисления больших баллов за больший уровень локализации электронной-компонентной базы, когда микросхемы первого уровня получают больше баллов, чем микросхемы второго.

Значительная часть производителей, работающих по модели «финальной отверточной сборки», потеряет доступ к реестру Минпромторга после внедрения изменений, считают в «Энергомере».

По мнению компании, при переходе на новые требования, российская микроэлектроника может быть не готова удовлетворить спрос производителей счетчиков и проектирование устройства под новую элементную базу займет много времени.