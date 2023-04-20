«Первый бит» спроектировал клиентский кабинет для сервиса информационной безопасности Jet CSIRT

Сервис Jet CSIRT — аутсорсинг-проект по информационной безопасности с фокусом на быстрое реагирование, киберразведку, расследование компьютерных преступлений и комплексную поддержку. «Первый бит» разработал личный кабинет для клиентов сервиса — и это значительно улучшило качество обслуживания и пользовательский опыт. Об этим CNews сообщили представители компании «Первый бит».

Для обработки обращений сотрудники компании «Инфосистемы джет» используют одну известную Service Desk-систему. Со стороны работников эта система работает безукоризненно, но вот клиентам недоставало удобства и функциональности. Они не видели статусы своих заявок; не знали, требуются ли дополнительные сведения.

Команда красноярского офиса ИТ-интегратора «Первый бит» за шесть месяцев спроектировала и запустила понятный и информативный личный кабинет для пользователей Jet CSIRT.

Кабинет интегрировали с Service Desk системой и LDAP-сервером для контроля доступа пользователей. Команде удалось сохранить все клиентские данные и подключить личный кабинет без прерывания оказываемых сервисов.

К проекту были высокие требования по информационной безопасности — в процессе разработки неоднократно проводился анализ исходного кода, используемых пакетов и библиотек. По желанию заказчика разработка велась прямо на его площадке.

«Команда красноярского офиса “Первый бит” зарекомендовала себя исключительно с положительной стороны. Коллеги были инициативны и компетентны на всех этапах реализации личного кабинета для Jet CSIRT — от первого знакомства и верхнеуровневой оценки наших требований до реализации и дальнейшего сопровождения личного кабинета», — сказал Олег Карих, менеджер по качеству центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT.

В новом личном кабинете клиенты Jet CSIRT видят всю необходимую им информацию, статистику инцидентов по своим проектам, статусы обращений и задач. Реализована двухфакторная авторизация при помощи генерируемых QR-кодов.

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«Первый бит» — интегратор ИТ-решений. Реализует проекты от построения инфраструктуры до автоматизации учета, бизнес-процессов, цифровизации и цифровой трансформации бизнеса. Офисы компании расположены в девяти странах мира. В стеке ИТ-решений — более 70 вендоров. В команде — 7000 специалистов.

«Инфосистемы джет» — российская ИТ-компания. Штат сотрудников составляет более 1800 человек, которые обслуживают клиентов из числа крупного и среднего бизнеса по всей России. Всего «Инфосистемы джет» реализует более 1000 ИТ-проектов ежегодно.

Jet CSIRT — это первый коммерческий центр мониторинга и реагирования на инциденты ИБ в России. Команда Jet CSIRT сегодня — это 80+ специалистов. Сотрудники осуществляют мониторинг инцидентов и реагирование на них, аналитику поверхности атак, управление уязвимостями, защиту узлов и активов, предотвращение утечек данных, проактивный поиск угроз и защиту бренда, а также занимаются киберкриминалистикой.