Представлено решение на основе «Ред ОС», Libercat, Liberica JDK Pro и Postgres Pro для портала Incomand

Группа российских разработчиков в составе «Ред софт», Bellsoft, Postgres Professional и «Емдев» подтвердили корректную совместную работу своих программных продуктов. Успешные тесты позволяют рекомендовать совместное использование отечественного Java-стека – ОС, СУБД, сервер приложений, среда исполнения Java и корпоративный портал – как сквозного решения на процессоре Baikal-M.

Решение построено на операционной системе «Ред ОС» для сервера приложений Libercat и среды исполнения Java Liberica JDK Pro. Данный Java-стек будет использоваться для доработки и развертывания корпоративного портала Incomand. Установленная СУБД Postgres Pro облегчит работу пользователей с ним. Все программные продукты входят в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Техностек успешно протестирован с отечественным процессором Baikal-M.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах.

«Ред софт» является официальным производителем и правообладателем программного продукта «Ред ОС».

Прогрессивная среда исполнения Java Liberica JDK Pro – это единое кроссплатформенное решение на базе OpenJDK для облачных, серверных и десктопных систем, а также Docker-контейнеров. Продукт верифицирован на соответствие стандарту Java SE и поддерживает ряд программных и аппаратных платформ, включая российские.

Стандартизированный сервер приложений Libercat, основанный на Apache Tomcat и Apache Tomcat EE, в связке с Liberica JDK Pro предоставляет комплексное сертифицированное решение для обеих спецификаций Java SE и EE.

Bellsoft является производителем и правообладателем программных продуктов Liberica JDK Pro и Libercat.

Postgres Pro – российская СУБД, разработанная на основе свободно-распространяемой СУБД PostgreSQL. В Государственном реестре сертифицированных средств защиты информации ФСТЭК России СУБД Postgres Pro Enterprise имеет сертификат №4063 со сроком действия до 16 января 2024 г. Компания Postgres Professional является официальным производителем и правообладателем программного продукта Postgres Prо.

Incomand – корпоративный портал, реализованный на базе проекта с открытым исходным кодом Liferay, представляет собой мощную, современную платформу для создания внутренних корпоративных порталов, объединения сотрудников в рамках как рабочих процессов, так и социального взаимодействия.

«Емдев» является официальным производителем и правообладателем корпоративного портала Incomand.

Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт», сказал: «Качественные изменения государственных и бизнес-процессов возможны только в результате внедрения современных цифровых технологий. А чтобы при этом укреплять цифровой суверенитет страны, необходимо использовать преимущественно отечественный софт и «железо». Работая в этом направлении, совместно с партнерами мы создали решение, отвечающее не только требованиям времени, но и политике импортозамещения. Благодарим коллег за сотрудничество».

Александр Белокрылов, генеральный директор Bellsoft, сказал: «Вместе с партнерами мы выстраиваем референсную архитектуру ИТ-решений на основе стека Java и продолжаем инвестировать в обеспечение совместимости со всеми используемыми платформами. Это позволяет заказчикам стремиться к технологической независимости, опираясь на прогрессивные технологии с открытым кодом и надежной поддержкой 24/7/365 на родном языке».

Иван Панченко, заместитель генерального директора Postgres Professional, сказал: «Мы ценим партнерские отношения с производителями российского ПО, системного и прикладного, так как сотрудничество технологических компаний дает возможность лучше удовлетворять запросы пользователей. Поэтому в рамках ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» мы ведем целенаправленную работу по интеграции отечественных продуктов, и новое совместное решение для портала Incomand является одним из результатов».

Алексей Какунин, генеральный директор «Емдев», отметил: «Корпоративный портал Incomand – лишь небольшая вершина айсберга, видимая для конечных пользователей, которая не может существовать без огромного «подводного» фундамента. И очень важно, что сегодня мы смогли обеспечить весь фундамент на основании российских компонент - начиная с аппаратного обеспечения и заканчивая всем ПО, необходимым для работы приложения (ОС, база данных, сервер приложений, среда исполнения JVM)».