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РТК-ЦОД создал Центр сертификации доверенной ИТ-инфраструктуры

РТК-ЦОД, ИТ-сервис-провайдер полного цикла, создал Центр сертификации доверенной ИТ-инфраструктуры на базе системы добровольной сертификации «Доверенная цифровая среда» ПАО «Ростелеком». Компания будет проводить независимые испытания программных и аппаратных решений, чтобы подтвердить возможность их применения на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ). Соответствующий меморандум подписали вице-президент по развитию информационных систем «Ростелекома» Виталий Трепыхалин и технический директор РТК-ЦОД Алексей Забродин на форуме «Цифровые решения».

Чем занимается центр

Сфера компетенций Центра сертификации РТК-ЦОД охватывает серверное оборудование и системы хранения данных (СХД), платформы виртуализации, системы резервного копирования и восстановления данных. Особое внимание уделяется сертификации доверенных программно-аппаратных комплексов (ПАК), которые в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1912 должны быть внедрены на всех объектах КИИ до 2030 года.

Центр готов к работе с широким кругом вендоров, заинтересованных в объективном подтверждении заявленных характеристик своей продукции. При успешном прохождении тестов производитель решения получит сертификат соответствия в рамках системы добровольной сертификации.

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Меморандум подписали вице-президент по развитию информационных систем «Ростелекома» Виталий Трепыхалин и технический директор РТК-ЦОД Алексей Забродин на форуме «Цифровые решения»

Испытания оборудования будут проводиться на базе собственной R&D-лаборатории РТК-ЦОД, действующей с 2020 года. На сегодняшний день в лаборатории по собственным программам и методикам испытаний (ПМИ) проводится полный цикл тестирований серверов, СХД, сетевого оборудования, платформ виртуализации, систем резервного копирования, программного обеспечения, решений для информационной безопасности. Лаборатория обладает мощной универсальной испытательной инфраструктурой, расположенной в двух ЦОДах уровня Tier 3. За время работы ее специалисты провели тестирование более 150 видов ИТ-решений для проектов РТК-ЦОД и внешних заказчиков.

Прямая речь

«Инфраструктурный ИТ-ландшафт “Ростелекома”— это сложный комплекс взаимосвязанных программно-технических компонентов. В такой инфраструктуре значимы не только техническая подготовленность, но и умение всех вовлеченных сторон выстраивать взаимодействие в рамках выбранной архитектуры, учитывая ее принципы и предъявляемые требования по надежности. Нам важно выстраивать прозрачный контур проверки для серверов, СХД, виртуализации и доверенных ПАК. Убежден, что наше соглашение с “РТК-ЦОД” позволит на новом уровне подтверждать применимость решений на объектах критической информационной инфраструктуры», – заявил вице-президент по развитию информационных систем «Ростелекома» Виталий Трепыхалин.

«Мы видим свою роль в том, чтобы дать рынку надежный инструмент объективной оценки ИТ-продукции. Сертификация позволяет вендорам подтвердить заявленные характеристики решений, а для заказчика наличие сертификата становится знаком качества и доказательством того, что продукт проверен реальными испытаниями по единым правилам, а не только красиво описан в маркетинговых материалах. Кроме того, тестирование часто помогает выявить слабые места - какие процессы или функции нужно доработать до вывода продукта на рынок. Так сертификация становится драйвером развития отрасли и повышения качества доверенных ИТ-решений», - отметил технический директор РТК-ЦОД Алексей Забродин.

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