«Ростелеком» ищет полноценного российского «убийцу» JetBrains, в котором ИИ-агенты будут работать без интернета

«Ростелеком» призвал ИТ-компании принять участие в процедуре анализа рынка российских сред разработки (IDE) для последующего проведения закупки. У оператора масштабный запрос. Требуемая среда разработки должна быть совместима с IDE IntelleJ Idea Community от чешской Jetbrains (покинула Россию) и отечественными ОС, а также располагать ИИ-ассистентами, способными работать без интернета. Сервис должен легко разворачиваться на устройствах с 16 ГБ памяти, в том числе на базе ARM. Год назад компания уже объявляла о внедрении GigaIDE от «Сбертеха».

Запрос от «Ростелекома»

«Ростелеком» объявил, что проводит анализ рынка интегрированных сред разработки (IDE) для последующей закупки. Информация об этом опубликована в системе «Росэлторг». С материалами для потенциальных поставщиков удалось ознакомиться CNews. Среда предназначается для разработки программного обеспечения для создания «продуктов широкого спектра назначения», следует из документации.

Компании-претенденты просят направлять технико-коммерческие предложения до 19 октября 2026 г.. По итогам проведенного запроса информации «Ростелеком» не несет обязательств по заключению договора ни с одной из компаний, направивших ответ, особо уточняет заказчик. При этом в техническом задании подробно описываются требования к будущей IDE.

Требования к IDE

В техническом задании «Ростелеком» сформулировал требования к системе IDE. Одно из — программное обеспечение должно быть включено в единый реестр российского ПО Минцифры России.

Кроме того, оно должно быть совместимо с IDE от чешской JetBrains (основана тремя российскими программистами), которая ушла из России в 2022 г., ликвидировала российское юрлицо, а через год продала даже свои офисные здания.

«Ростелеком» «Ростелеком» изучает рынок IDE

«В ПО не должно быть внесено каких-либо изменений, блокирующих штатные средства ядра IDE для поддержки сторонних плагинов: возможности установки, возможности подключения стороннего маркетплейса, поддержки совместимости плагинов IDE IntelliJ IDEA Community от JetBrains», — говорится в материалах «Ростелекома» для поставщиков.

«Ростелеком» хочет получить информацию о российских системах, предназначенных для создания программных продуктов широкого спектра назначения на языках: Java, Kotlin, Scala, Groovy, JavaScript, Python, SQL. Также она должна содержать текстовый редактор, транслятор, средства автоматизации сборки, отладчик, средства совместной разработки для командной работы.

Стабильная работа IDE должна быть гарантирована на операционных системах Windows, Linux (Astra, «РЕД ОС», «Альт»), macOS с 16 ГБ оперативной памяти, на АРМ с CPU Intel i5 (начиная с поколения 12), Intel i7, Mac M1+ и RAM 16 ГБ.

Закрытый контур

Все компоненты системы IDE должны иметь возможность быть установлены on-premise (без облачных решений) на оборудовании заказчика. Даже регистрация лицензий (если такая необходима) должна происходить без доступа в интернет.

В компании отметили необходимость наличия дистрибутива для ОС Windows, Windows ARM64, Linux, Linux ARM64, Mac M1, Mac Intel.

Система должна поддерживать инструменты разработки Go, JavaScript / Frontend, Python, Python / Jupyter, технологии Java / Kotlin, Ruby, C#, PHP, Dart / Flutter, C/C++.

В техзадании зафиксированы требования к ключевым смежным модулям интегрированной среды разработки (IDE). Сюда входят инструменты контроля версий и организации совместной работы (VCS), где от системы требуется поддержка полного цикла работы с Merge и Pull Request, механизмов Git worktrees, Git LFS, а также функционала сквозного код-ревью и разрешения конфликтов прямо внутри интерфейса.

Система должна обладать встроенными кликабельными стек-трейсами, интерфейсами просмотра логов и интеграциями с платформами мониторинга (Kibana, OpenSearch, Sentry). В плане безопасности в этот блок включены обязательные требования по поиску уязвимостей в зависимостях программного кода, автоматический встроенный детектор секретов (паролей, ключей доступа) и статический анализ кода (SAST) через SonarQube.

Разработчик должен предоставить встроенный HTTP-клиент, инструменты тестирования с инлайн-отображением покрытия кода (Code Coverage), а также полноценные клиенты брокеров сообщений, таких как Kafka и RabbitMQ.

Требования к ИИ-ассистентам

В техзадании заявлена поддержка локальных больших языковых моделей для изолированных закрытых контуров и умных ИИ-агентов, работающих по протоколам MCP и ACP.

Также требуется поддержка интеграции хотя бы с одним ИИ-ассистентом для задач: автодополнение кода, объяснение кода. ИИ-ассистент должен поддерживать объяснение кода с учетом frameworks, для которых реализована навигация кода. Выполненная интеграция не должна нарушать базовые интеграционные возможности ядра IDE для подключения третьих ИИ-ассистентов или плагинов.

Уже внедряли

В апреле 2025 г. «СберТех» сообщал, что завершил внедрение отечественной среды разработки GigaIDE Desktop в технологическом подразделении «Ростелекома» — компании «РТК ИТ». Отмечалось, что GigaIDE интегрировано с ИИ-ассистентом разработчика GigaCode, который автоматизирует рутинные задачи, анализирует контекст и качество кода, что позволит ИТ-подразделениям «Ростелекома» ускорить создание программных продуктов в среднем на 25%. Это также даст компании возможность оперативнее выводить на рынок новые продукты, говорилось в релизе.

В Сбербанке называли «РТК ИТ» одной из первых компаний, которая приняла решение перейти в эту среду разработки. Рутинные задачи планировалось передать ИИ-ассистенту.

Стороны не прокомментировали продолжение сотрудничества.

Пока решений нет

Эксперты считают, что решения, которое полностью закроет потребности «Ростелекома», пока на российском рынке не существует.

«Рынок перестал быть монополией одного вендора. Сегодня можно говорить о формировании трех пулов: это продукты на базе открытого ядра IntelliJ (GigaIDE от Сбера, OpenIDE от «Группы Астра»), собственные разработки вроде платформы «Лукоморье» самого «Ростелекома», и облачные среды. На 100% закрыть потребности такого гиганта, как «Ростелеком», одномоментно не может, пожалуй, ни один продукт — слишком разнородны задачи. Но создать функциональную замену для 80–90% сценариев — задача абсолютно решаемая», — считает председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России, основатель компании «Интернет-Розыск» (входит в ГК «Киберсистема») Игорь Бедеров.

Из российских сред наиболее заметна GigaIDE, но открытых сопоставимых данных о внедрениях, чтобы ранжировать спрос, нет», — пояснил CNews Никита Векесер, лидер продуктов Nova AI и StarGuard AI в Orion soft. Если говорить именно об отечественных продуктах, мне пока не встречались такие решения, добавляет технический директор ГК «Корус Консалтинг» Виталий Секретенко.

Говорить о стопроцентном закрытии потребностей такого масштаба без проверки на реальных проектах заказчика пока преждевременно, но рынок уже не пустой, добавляет руководитель по развитию продуктовых решений «К2 НейроТех» Вячеслав Дегтярев.

Дегтярев добавил, что при внедрении в группе «Ростелекома» решения GigaIDE от «СберТеха» было заявлено о 25% ускорения создания программных продуктов. Это ожидаемый эффект использования ИИ-ассистента, а не подтвержденный итог внедрения. По словам эксперта, GigaIDE построена на IntelliJ Platform, открытом ядре JetBrains, и сохраняет совместимость с востребованными плагинами. Это снижает порог перехода для разработчиков, но не гарантирует совместимость со всеми расширениями и сохранение производительности в каждом проекте, указывает Дегтярев. По его словам, полноценная замена – это прежде всего вопрос конкретного рабочего сценария, а не количества функций в каталоге.

Руководитель группы разработки «Некстби» Павел Пышинский отмечает, что вопрос и вовсе не в степени закрытия потребностей «бигтеха».

«"Среда разработки" для Ростелекома и других "бигтехов" сегодня — это не IDE как продукт, а контур: репозиторий, CI, политики ИБ, on-prem LLM, агенты с правами на ревью/тесты/деплой-черновики. Отечественные IDE закрывают редактор, а зрелого агентного контура уровня "тысячи инженеров, аудируемый, без утечек" у нас пока нет как готового коробочного гиганта. Закрывают кусками: свой LLM, свой SCM/CI, orchestration поверх open-source (OpenClaw-подобные, Cursor-подобные self-host, кастомные агенты). IDE становится тонким клиентом к этому контуру, а не центром вселенной», — добавляет эксперт.

ИИ-ассистенты потребуют инфраструктуру

Вся среда разработки должна работать в закрытом контуре. Технически реализация проекта в режиме on-premise выполнима, но важно разделять локальную установку IDE и полностью автономную работу ИИ-ассистента, о которой заявлено в техзадании, добавляет Вячеслав Дегтярев из «К2 НейроТех».

Локальный ИИ-ассистент на российской модели можно развернуть внутри контура компании без доступа в интернет, но то, что работает на пилоте с небольшой командой, может не справиться с большим количеством одновременных запросов, считает Юрий Тюрин, технический директор MD Audit (ГК Softline). Крупной компании серверов на это хватит, если закладывать их под реальное число пользователей и объем кода, который модель обрабатывает. При недостатке вычислительных мощностей ассистент начинает отвечать медленно, и разработчик, который ждет подсказку по двадцать секунд, через неделю перестанет им пользоваться, какой бы хорошей ни была модель, добавляет эксперт.

У локального развертывания есть свои ограничения. Оно требует собственной инфраструктуры, регулярного обновления моделей и постоянной технической поддержки. Облачные решения при этом, как правило, проще обновлять и масштабировать, поэтому разрыв в возможностях может меняться довольно быстро, добавляет Виталий Секретенко, технический директор ГК «Корус Консалтинг».

Главный программист «Е-Флопс» Алексей Кузьмин считает, что в сфере разработки качество открытых и закрытых ИИ-ассистентов пока несопоставимо. «Возможно, выдвинутое требование преждевременное», — говорит эксперт.



Технический директор компании «Хи-Квадрат» Константин Ващенков и вовсе не видит смысла во внедрении ИИ.

«Не все задачи можно решить с помощью ИИ. На Западе, а теперь уже и в России, пузырь вокруг ИИ начинает сдуваться. В ряде случаев разработчику эффективнее написать код самому, чем проверять то, что сгенерировала модель. Это касается не только внутренних моделей, развернутых в контуре компании, но и таких лидеров рынка, как Claude, DeepSeek и другие», — добавил эксперт.

Зависимость от IntelliJ IDEA Community

Эксперты указывают и на включенный в техзадание запрет на блокировку совместимости с решениями от JetBrains. С одной стороны он критически необходим, но в то же время это сохраняет зависимость от иностранной компании.

Это требование защиты инвестиций и сохранения скорости разработки, рассуждает Игорь Бедеров. Разработчики не готовы терять годами отточенные сценарии работы, сниппеты, плагины для тестирования и статического анализа. Поэтому GigaIDE и OpenIDE изначально строятся как совместимые с плагинами IntelliJ.

Но в этом моменте эксперт видит и стратегический риск. «Мы действительно пока во многом импортозамещаем «оболочку», оставаясь зависимыми от экосистемы JetBrains. Если завтра JetBrains изменит лицензию или архитектуру платформы, совместимость может быть нарушена. Полноценный технологический суверенитет в этой сфере потребует создания собственных, независимых маркетплейсов и стандартов для расширений, что является задачей на годы», — считает Бедеров.

«Community-версии, по сути, разрабатывают западные коммерческие компании, и выпускают их прежде всего для популяризации собственных коммерческих продуктов», — добавляет технический директор компании «Хи-Квадрат» Константин Ващенков.

По его словам, компания делает бесплатный продукт Community и параллельно коммерческий, поэтому использование Community-версии означает использование урезанной версии западного коммерческого продукта.

«Это категорически не соответствует потребностям российского сектора разработки и, по сути, становится ловушкой для российского бизнеса. Мы сами садимся на крючок, когда не развиваем собственные решения, а берем западный аналог с открытым кодом, чтобы не тратить на это деньги. С точки зрения развития собственной ИТ-отрасли это утопия и неверная стратегия», — добавил эксперт.