Дмитрий Григоренко: Искусственный интеллект может убить цифровые платформы
Технологии искусственного интеллекта могут поставить под угрозу существование цифровых платформ, так как они позволят пользователям решать свои вопросы, минуя посредников. Об этом на форуме Минцифры «Цифровые решения», который прошел в Москве 6 октября 2026 г., заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
Риски использования ИИ
Искусственный интеллект способен убить цифровые платформы в разных отраслях экономики, так как пользователю они станут не нужны как посредники. Такое мнение на форуме Минцифры «Цифровые решения», который прошел в Москве 6 октября 2026 г., высказал вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко
«Например, маркетплейсы, просто будут не нужны, ведь можно будет найти любой товар в поисковой строке, минуя платформу-посредника», — пояснил вице-премьер, обсуждая эту тему с Иваном Гузом, управляющим партнером «Авито». Тот, в свою очередь, заметил, что акцент нужно делать на внешних ИИ-ассистентах, чтобы минимизировать такие риски.
По поводу будущего ИИ-агентов высказался и председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, заметив, что ключевым вызовом для компаний и государства станет определение границ и полномочий сервисов ИИ.
«Текущий год — активное время распространения агентов ИИ. Следующий этап — формирование целых экосистем из таких агентов, которые будут объединять предприятия, поставщиков, банки и госсервисы. Но важно определить границы и полномочия сервисов ИИ, чтобы не допустить сбоев в их функционировании по всей цепочке».
Выручка цифровых платформ и ИТ
По словам Дмитрия Григоренко, Россия остается в лидерах по развитию цифровых платформ в мире, более 80% людей ежемесячно что-то покупают именно на маркетплейсах.
Михаил Мишустин уточнил, что на онлайн-продажи по итогам 2025 г. пришлась пятая часть всего розничного оборота России, они составили более 13 трлн руб. 70% продаж совершается на маркетплейсах. Сегодня Россия занимает первое место по темпам роста электронной торговли в мире среди 20 крупнейших рынков и удерживает эти позиции пятый год подряд.
Чтобы обеспечить бесперебойную работу онлайн-платформ в промышленности, сельском хозяйстве, транспортном секторе и логистике, Правительство РФ приступило к созданию стратегии развития автономных систем цифровых платформ.
Отметим, что выручку онлайн-платформ (маркетплейсов, образовательных и других платформ) в правительстве РФ включают при подсчете объемов российской ИТ-отрасли. Точными данными на форуме поделился Дмитрий Григоренко.
«За последние 6 лет вклад ИТ-отрасли в ВВП страны вырос в два раза, — отметил Дмитрий Григоренко. — За полугодие 2026 года выручка отрасли достигла 5,9 трлн руб. — по сравнению с показателями трехлетней давности за тот же период рост составил 70%».
Также, по его словам, по итогам 2025 г. рост ИТ-выручки достиг 15%, и в 2026 г. ожидается «не меньше».
Участие в пленарной дискуссии также приняли Владимир Кириенко, глава VK и Андрей Кузяев, президент «ЭР-Телеком холдинг», Денис Баранов, гендиректор Positive Technologies, Сергей Анохин, генеральный директор «Билайн».
Закон об ИИ
Напомним, 1 сентября 2026 года вступил в силу Федеральный закон «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в Российской Федерации». Он вводит новые правила для разработчиков больших фундаментальных моделей и постепенно формирует требования к их применению в бизнесе.
Закон регулирует отношения, возникающие в связи с разработкой, внедрением, использованием и применением больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта (ИИ), в том числе с предоставлением возможности применения больших фундаментальных моделей ИИ пользователям, находящимся на территории России.