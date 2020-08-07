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Подтверждена совместимость «Ред ОС» и СДУ «Приоритет»

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Российские разработчики «Ред софт» и «Диджитал дизайн» в рамках соглашения о технологическом сотрудничестве провели тестирование своих продуктов. По результатам испытаний была подтверждена совместимость программного обеспечение «Система документационного управления «Приоритет» (производства «Диджитал дизайн») и операционной системы «Ред ОС» (производства «Ред софт»). По итогам тестирования был подписан двусторонний сертификат.

«Ред ОС» – многопользовательская, многозадачная операционная система общего назначения для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060 от 12 февраля 2019 г.), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

Программное обеспечение «Система документационного управления (СДУ) «Приоритет» – комплексная система автоматизации документационного управления и документооборота для органов государственной власти (федеральных и региональных), государственных корпораций и предприятий, крупных холдингов. Система также включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и является лауреатом различных конкурсов, в том числе национальной премии «Приоритет» и «Цифровые Вершины».

«Приоритетная задача нашей компании – предложить заказчику полноценные импортонезависимые решения на базе "Ред ОС". Это позволяет нам не только расширить список совместимости нашей операционной системы, но и увеличить долю российских решений на отечественном ИТ-рынке. СДУ "Приоритет" в среде "Ред ОС" – удачный пример в этом смысле», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

«Мы заключили партнерство с "Ред софт" и убедились, что СДУ "Приоритет" и "Ред ОС" совместимы, так как верим, что в свете продолжения программы импортозамещения информационные системы, совместимые с отечественными операционными системами, будут очень востребованы. Мы видим перспективы расширения нашего «операционного портфеля», так как оно позволит расширить и возможности системы за счет платформонезависимости со смежными ОС», – сказал Сергей Дербенков, руководитель направления систем документационного управления «Диджитал дизайн».

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