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Ростех разработает геоинформационную систему для энергетиков

Интеграция Системное ПО
, Текст: Эльяс Касми

АО «Системы управления» (входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех) в консорциуме с «Управлением ВОЛС-ВЛ» разработает корпоративную геоинформационную систему для компании «Россети Московский регион». Новый сервис позволит в режиме онлайн получать данные о работе объектов электросетевой инфраструктуры в привязке к местности. Исполнитель работ был определен в результате конкурсных процедур.

Новая IT-система автоматизирует процесс обработки, хранения и анализа данных об электросетевых объектах. Таким образом, операторы сервиса смогут в режиме онлайн наблюдать за состоянием инфраструктурных объектов в привязке их месторасположению и оперативно определять, где требуется ремонт или техобслуживание. Это позволит сократить сроки выполнения сервисных работ и повысит качество предоставляемых услуг. Доступ к системе будет возможен в том числе в полевых условиях с использованием мобильных рабочих мест. Геоданные попадают в систему с приборов учета, датчиков и трекеров с помощью проводных и беспроводных каналов связи. Также данные могут быть загружены в систему в ручном режиме через специальный интерфейс пользователя.

«Проект реализуется в рамках программы цифровой трансформации электросетевого комплекса России. Перевод данных в цифровую форму будет способствовать повышению эффективности производственных процессов, а также обеспечит полноту, точность и актуальность информации об объектах электросетевого хозяйства. Запуск новой геоинформационной системы запланирован на вторую половину 2021 г.», - отметил генеральный директор АО «Системы управления» Игорь Караваев.

«Новая система будет интегрирована с основными информационными системами «Россети Московский регион», информационно-аналитической системой ситуационного управления ПАО «Россети», а также будет являться региональным узлом ЕГИС Россети», - сказал Дмитрий Гвоздев, первый заместитель генерального директора - главный инженер компании «Россети Московский регион».

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