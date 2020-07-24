Клиенты «Информзащиты» получат дополнительные возможности по борьбе с мошенничеством

НИП «Информзащита» и «Фаззи лоджик лабс» заключили партнерское соглашение, в рамках которого клиенты «Информзащиты» получают дополнительные возможности по борьбе с внешним и внутренним мошенничествами, используя комплексную систему Smart Fraud Detection.

Бурное развитие дистанционных каналов предоставления услуг клиентам, появление новых продуктов значительно увеличило поверхность атаки для мошенников. А на фоне карантина и самоизоляции количество онлайн-платежей значительно выросло во всем мире. В то же время усилилось именно адресное фокусирование мошенничества с учетом информации об уязвимостях того или иного продукта и/или услуги.

Наряду с ростом профессиональной подготовленности мошенников, их организованности в группировки (в том числе совместно с криминальными структурами и с распределенной юридической подотчетностью, что усложняет их привлечение к ответственности), значительных инвестиций в R&D для улучшения своих инструментов, большую роль играет и инсайдерская информация (внутреннее мошенничество). Эти факты так же часто находили отражение в докладах профильных специалистов по изучению теневого рынка в сети Интернет.

Все это показывает острую необходимость концентрации внимания финансовых организаций на проблеме мошенничества и обязывает взвешенно подходить к вопросам внедрения систем антифрода в свои продукты и услуги.

Система Smart Fraud Detection может выявлять мошеннические транзакции в дистанционном банковском обслуживании розничного и корпоративного бизнеса, мобильном и sms-банке, платежных терминалах, процессинге пластиковых карт. Также способна проверять операции через IVR, сотрудников колл-центра или мессенджеров и контролировать действия сотрудников банка, в том числе с использованием микрофонов и камер.

«Проблема роста мошенничества стоит очень остро, поэтому мы стремимся постоянно совершенствовать системы защиты, которые внедряем своим заказчикам. Систему Smart Fraud Detection мы выбрали потому, что она разработана с учетом особенностей банковского бизнеса и имеет ряд важных преимуществ: анализ аномального поведения клиентов и сотрудников, гибкий механизм настройки правил по выявлению мошенничества, возможность обогащать входящие транзакции данными из внешних источников, удобный инструмент расследований входящих транзакций,» - сказал Игорь Шульга, директор центра противодействия мошенничеству.